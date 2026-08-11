Apple heeft de appicoontjes in iOS 27 opnieuw onder handen genomen. De vertrouwde ontwerpen blijven herkenbaar, maar ogen scherper en gedetailleerder dan in iOS 26.

In iOS 27 zet Apple in op verdere verfijning van de bestaande iconen. In iOS 26 kregen veel appicoontjes nog een Liquid Glass-makeover, maar in iOS 27 trekt Apple dit nog verder door. Er zijn meer lagen en meer transparante onderdelen. In dit overzicht zetten we de belangrijkste verschillen voor je op een rijtje.

Wat is er veranderd aan de iconen?

Apple gooit het Liquid Design-ontwerp uit iOS 26 niet overboord. In plaats daarvan past het bedrijf de manier aan waarop appiconen zijn opgebouwd. Bij iOS 26 leek er regelmatig één dikke glaslaag over het volledige icoon te liggen. Dat gaf de iconen een opvallende glans, maar zorgde er ook voor dat kleinere onderdelen soms wat wazig overkwamen.

In iOS 27 verwerkt Apple de glaseffecten meer in de afzonderlijke onderdelen van een icoon. Verschillende lagen kunnen daardoor hun eigen transparantie, weerspiegelingen en lichtbreking krijgen. De randen zijn scherper en de onderdelen beter van elkaar te onderscheiden. Apple omschrijft de vernieuwde iconen zelf dan ook als scherper en gedetailleerder.

iOS 27 vs iOS 26

Deze nieuwe stijl is goed te zien bij apps als Kaarten, Foto’s, Zoek Mijn, Aandelen en nog veel meer. De vertrouwde symbolen zijn nog altijd herkenbaar, maar kleuren lopen anders in elkaar over en onderdelen liggen duidelijker boven elkaar. De veranderingen zijn lang niet altijd groot, maar worden goed zichtbaar wanneer je de iconen van iOS 26 en iOS 27 naast elkaar zet. We hebben een paar opvallende verschillen naast elkaar gezet.

iOS 27 vs iOS 26 iOS 27 vs iOS 26 iOS 27 vs iOS 26 iOS 27 vs iOS 26 iOS 27 vs iOS 26 iOS 27 vs iOS 26 iOS 27 (links) – iOS 26 (rechts)

Apple blijft de ontwerpen aanpassen

De appicoontjes in iOS 27 zijn nog niet definitief. Apple heeft tijdens de testperiode al meerdere wijzigingen doorgevoerd. In de vijfde beta werden onder meer de iconen van Siri, Safari, Voorvertoning, Instellingen en Remote opnieuw aangepast. Bij Safari voegde Apple bijvoorbeeld een klein puntje toe aan het midden van het kompas.

De nieuwe iconen in iOS 27 Beta 5 (via iOSBeta)

Het is daarom mogelijk dat er voor de definitieve release nog meer iconen veranderen. Ook bestaande ontwerpen kunnen opnieuw worden bijgewerkt. De vergelijkingen in dit artikel zijn gebaseerd op de meest recente beschikbare afbeeldingen vanuit iOS 27.