Nieuwe iconen

Apple vernieuwt de icoontjes in iOS 27: deze vallen het meest op

Nieuws iOS en iPadOS
Apple heeft de appicoontjes in iOS 27 opnieuw onder handen genomen. De vertrouwde ontwerpen blijven herkenbaar, maar ogen scherper en gedetailleerder dan in iOS 26.
Sasha Koevoets -

In iOS 27 zet Apple in op verdere verfijning van de bestaande iconen. In iOS 26 kregen veel appicoontjes nog een Liquid Glass-makeover, maar in iOS 27 trekt Apple dit nog verder door. Er zijn meer lagen en meer transparante onderdelen. In dit overzicht zetten we de belangrijkste verschillen voor je op een rijtje.

Wat is er veranderd aan de iconen?

Apple gooit het Liquid Design-ontwerp uit iOS 26 niet overboord. In plaats daarvan past het bedrijf de manier aan waarop appiconen zijn opgebouwd. Bij iOS 26 leek er regelmatig één dikke glaslaag over het volledige icoon te liggen. Dat gaf de iconen een opvallende glans, maar zorgde er ook voor dat kleinere onderdelen soms wat wazig overkwamen.

In iOS 27 verwerkt Apple de glaseffecten meer in de afzonderlijke onderdelen van een icoon. Verschillende lagen kunnen daardoor hun eigen transparantie, weerspiegelingen en lichtbreking krijgen. De randen zijn scherper en de onderdelen beter van elkaar te onderscheiden. Apple omschrijft de vernieuwde iconen zelf dan ook als scherper en gedetailleerder.

iOS 27 vs iOS 26

Deze nieuwe stijl is goed te zien bij apps als Kaarten, Foto’s, Zoek Mijn, Aandelen en nog veel meer. De vertrouwde symbolen zijn nog altijd herkenbaar, maar kleuren lopen anders in elkaar over en onderdelen liggen duidelijker boven elkaar. De veranderingen zijn lang niet altijd groot, maar worden goed zichtbaar wanneer je de iconen van iOS 26 en iOS 27 naast elkaar zet. We hebben een paar opvallende verschillen naast elkaar gezet.

Apple Kaarten icoon in iOS 27 vs iOS 26
iOS 27 vs iOS 26
iOS 27 vs iOS 26
iOS 27 vs iOS 26
Wachtwoorden icoontje iOS 27 vs iOS 26
iOS 27 vs iOS 26
iOS 27 vs iOS 26
iOS 27 vs iOS 26
iOS 27 (links) – iOS 26 (rechts)

Apple blijft de ontwerpen aanpassen

De appicoontjes in iOS 27 zijn nog niet definitief. Apple heeft tijdens de testperiode al meerdere wijzigingen doorgevoerd. In de vijfde beta werden onder meer de iconen van Siri, Safari, Voorvertoning, Instellingen en Remote opnieuw aangepast. Bij Safari voegde Apple bijvoorbeeld een klein puntje toe aan het midden van het kompas.

De nieuwe iconen in iOS 27 Beta 5 (via iOSBeta)

Het is daarom mogelijk dat er voor de definitieve release nog meer iconen veranderen. Ook bestaande ontwerpen kunnen opnieuw worden bijgewerkt. De vergelijkingen in dit artikel zijn gebaseerd op de meest recente beschikbare afbeeldingen vanuit iOS 27.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar
Plaats een reactie

Het laatste nieuws over iOS en iPadOS van iCulture

'Zo laat Apple je in iOS 27 checken of een foto met een iPhone-camera gemaakt is'
Dit is er nieuw en verbeterd in iOS 27 Beta 5
Nu voor ontwikkelaars: iOS 27 beta 5 uitgebracht
Beta 5 van iPadOS 27 voor ontwikkelaars uitgebracht: wat zit erin?
Apple's betaalde Privédoorgifte in iCloud blijkt minder privé dan gedacht

iOS 27

iOS 27 is de aankomende grote software-update voor de iPhone en is de opvolger van iOS 26. iOS 27 is in juni 2026 aangekondigd tijdens de WWDC. De update verschijnt in september voor de iPhone 11 en nieuwer. In deze update legt Apple vooral de focus op stabiliteit en bugfixes, maar er komen ook veel nieuwe functies voor Apple Intelligence, de nieuwe Siri AI (niet in de EU), een aangepast Liquid Glass-design en nog veel meer. Lees op onze pagina meer over iOS 27 en alle huidige verwachtingen.

iOS 27 logo
Alles wat we weten over iOS 27 De belangrijkste iOS 27 functies De beste kleine iOS 27-ontdekkingen Welke iPhones zijn geschikt voor iOS 27? Toegangsscherm in iOS 27 Foto's-app in iOS 27 AirPods in iOS 27 CarPlay in iOS 27 Alles over de WWDC

Ook interessant

Review: foto maken met iPhone 17 Pro

‘Zo laat Apple je in iOS 27 checken of een foto met een iPhone-camera gemaakt is’

Nieuws
iOS 27 functies

Dit is er nieuw en verbeterd in iOS 27 Beta 5

Nieuws

Nu voor ontwikkelaars: iOS 27 beta 5 uitgebracht

Nieuws 18 reacties

Siri AI: alles wat je moet weten over de nieuwe, slimmere Siri

Uitleg
Herkaderen iOS 27

Foto’s herkaderen met Apple Intelligence in iOS 27: zo werkt het

Tips

Wanneer komt iOS 27 echt uit? Alles wat je moet weten over de releasedatum en planning van de grote updates

Nieuws

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar