Voor het 20-jarig jubileum van de iPhone heeft Apple grote plannen. Volgens de nieuwste geruchten wordt dat ontwerp toch minder extreem dan verwacht.

Apple werkt nog altijd aan een opvallend nieuw iPhone-design voor het 20-jarig jubileum in 2027. Eerdere berichten van een analist suggereerden dat Apple de plannen vanwege productieproblemen had geschrapt, maar volgens Mark Gurman is dat niet het geval. Wel wordt het ontwerp minder opvallend dan Apple aanvankelijk voor ogen had.

Groots nieuw glazen design voor iPhone 20

In 2027 is het twintig jaar geleden dat de eerste iPhone verscheen en Apple wil dat jubileum aangrijpen voor een flinke verandering van het ontwerp. Net als bij de iPhone X in 2017 moet het jubileummodel een nieuwe richting voor de komende jaren inzetten.

Daarbij speelt glas een belangrijke rol. Volgens Gurman werkt Apple aan nieuwe Pro-modellen waarbij zowel de voor- als achterkant van glas is gemaakt. Het glas loopt daarbij gebogen door richting de zijkanten van het toestel. Helemaal van glas wordt de iPhone echter niet: in het midden blijft een metalen band zitten.

Bekijk ook ‘Display van jubileummodel van de iPhone krijgt totale nieuwe look’: dit gaat er mogelijk veranderen Als we bronnen mogen geloven krijgt het scherm van het 20-jarige jubileummodel van de iPhone een geheel nieuwe look. Er zouden helemaal geen schermranden meer op zitten. Hoe gaat Apple dat doen?

Apple zou aanvankelijk een nog ambitieuzer ontwerp hebben overwogen, waarbij veel minder metaal zichtbaar was. Apple’s droom is altijd al geweest om een iPhone te maken dat bestaat uit een stuk glas. Met dit nieuwe ontwerp zou Apple dichterbij deze droom komen, maar dit bleek lastig te produceren. Apple liep onder andere tegen problemen aan bij het verbinden van de verschillende glazen onderdelen. Ook bleek het ontwerp (op dit moment) niet geschikt om op grote schaal te produceren.

Het aangepaste ontwerp is volgens Gurmans bronnen nog altijd gepland voor 2027. Daarmee spreekt hij eerdere berichten tegen waarin werd beweerd dat Apple de glazen jubileum-iPhone helemaal had geschrapt.

Wanneer komt de jubileum iPhone?

De eerste iPhone werd in januari 2007 aangekondigd en verscheen later dat jaar. Tien jaar later gebruikte Apple het jubileum voor de introductie van de iPhone X. Dat model bracht grote veranderingen met zich mee: Apple stapte over op een OLED-scherm, nam afscheid van de thuisknop en introduceerde Face ID. Het was de iPhone voor de volgende tien jaar, want ook vandaag de dag toont dit model nog overeenkomsten met de iPhone X. In september 2027 hoopt Apple dus de volgende stap te zetten voor de komende jaren.

Voordat het zover is, presenteert Apple eerst nog de iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max en de eerste opvouwbare iPhone. Deze worden aankomende september verwacht. Vervolgens komen in het voorjaar van 2027 de iPhone 18, iPhone 18e en de tweede generatie iPhone Air.