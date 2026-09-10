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Het is niet allemaal ellende: dit zijn de prijzen van de Apple Watch Series 12 en Ultra 4

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Apple heeft gelukkig ook nog nieuwe producten die niet in prijs gestegen zijn. De twee nieuwe Apple Watch-modellen zijn namelijk in prijs gelijk gebleven, al is er wel een uitvoering die iets duurder geworden is. Lees hier alles over de prijzen van de Apple Watch Series 12 en meer.
Benjamin Kuijten - · Laatst bijgewerkt:

Momenteel lijkt alles in het leven wel duurder te worden, ook bij Apple. Zo betaal je voor de iPhone 18 Pro minimaal €150,- meer en zijn zelfs oudere iPhones niet veilig voor een prijsverhoging. Het is dan toch een verademing om te lezen dat er ook een productcategorie is dat niet in z’n totaliteit duurder geworden is. We hebben alle prijzen van de Apple Watch Series 12 en Ultra 4 voor je op een rij gezet.

Prijzen Apple Watch Series 12: zoveel betaal je

De vanafprijs van een nieuwe Apple Watch Series 12 is, ongeacht de uitvoering, gelijk gebleven ten opzichte van de Apple Watch Series 11. Maar er zit wel een addertje onder het gras: de 46mm-versie in aluminium is twee tientjes duurder geworden.

Uitvoering42mm46mm
Aluminium (GPS)€449,-€499,- (was €479,-)
Aluminium (GPS + Cellular)€569,-€619,- (was €599,-)
Titanium (GPS + Cellular)€799,-€849,-
Keramiek (GPS + Cellular)€1.049,-€1.099,-

De Keramiek-variant is terug van weggeweest. Maar zoals je ziet is dat wel meteen het duurste model. Ten opzichte van de titanium variant betaal je €250,- extra, terwijl het ten opzichte van aluminium €550,- duurder is.

Apple Watch Series 12 pre-orderen

Bekijk de Apple Watch Series 12

Bekijk de Apple Watch Series 12

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Apple Watch Ultra 4 prijs

Zoals altijd is er bij de Apple Watch Ultra 4 slechts een uitvoering: 49mm, standaard met GPS + Cellular. De prijs is nog wel afhankelijk van het bandje wat je erbij kiest: die met het milanese titaniumbandje is €100,- duurder.

De Apple Watch Ultra 4 is beschikbaar vanaf €899,-, dezelfde prijs als bij de voorganger.

Apple Watch Ultra 4 pre-orderen

Bekijk de Apple Watch Ultra 4

Bekijk de Apple Watch Ultra 4

Bekijk de Apple Watch Ultra 4

Prijs Apple Watch SE 3

Apple heeft dit jaar geen nieuwe Apple Watch SE aangekondigd, maar levert hem wel met nieuwe bandjes. Gelukkig is de prijs gelijk gebleven: de Apple Watch SE 3 is nog steeds verkrijgbaar vanaf €269,-. Bij andere winkels vind je hem nu echter voor een veel lagere prijs.

Uitvoering40mm44mm
GPS-model€269,-€299,-
GPS + Cellular-model€319,-€349,-

Apple Watch SE 3:

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