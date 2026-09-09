De Apple Watch Ultra 4 is officieel aangekondigd tijdens Apple’s september-event en kwam na de Apple Watch Series 12 aankondiging. Wat er nieuw is, bespreken we hier.
Apple Watch Ultra 4 in het kort
Dit is de Apple Watch Ultra 4 in het kort:
- Volgende generatie van Apple Watch Ultra-lijn, als opvolger van Apple Watch Ultra 3 uit 2025
- Ongewijzigd design
- Nieuwe, snellere S11-chip
- Nieuwe gezondheidsfuncties dankzij vernieuwde hartslagsensor
- Eén formaat: 49 mm
- Prijs: €899,- (verwacht, wordt later bijgewerkt)
- Pre-order: woensdag 9 september 2026
- Releasedatum: vrijdag 18 september 2026
Design onveranderd gebleven
Het design van de Apple Watch Ultra 4 is gelijk aan dat van zijn voorganger. De 49 mm-behuizing is gemaakt van titanium en heeft een ruig ontwerp. In tegenstelling tot de Apple Watch Series 12 heeft de Ultra 4 geen mooi afgeronde hoeken.
Batterijduur beter dan ooit
De Apple Watch Ultra 4 heeft de beste batterijduur ooit op een Apple Watch. Dit is wat je moet weten:
- Tot 50 uur batterijduur bij normaal dagelijks gebruik
- Tot 84 uur in de energiebesparingsmodus
- Tot 25 uur bij het volgen van buitentrainingen met volledige gps- en hartslagmetingen in de Extended Workout-modus
- Tot 45 uur bij het volgen van hardloopsessies, wandelingen en hikes in de Max Extended Workout-modus, waarbij de gps nog steeds elke seconde wordt bijgewerkt
- 15 minuten opladen → tot 18 uur extra batterijduur
Nieuwe gezondheidsfuncties
De focus ligt dit jaar vooral op gezondheid. We bespreken hier de belangrijkste nieuwe gezondheidsfuncties.
Verbeterde hartsensor
Net als de Apple Watch Series 12 krijgt de Apple Watch Ultra 4 een nieuwe hartslagsensor. Je hartritmevariabiliteit wordt iedere 5 minuten gemeten. Dat is 24 keer vaker dan voorheen. Ook je hartslag wordt vaker bijgehouden, namelijk iedere 5 seconden. Oudere modellen doen dit iedere vijf tot tien minuten. Apple durft te beweren dat dit de meest geavanceerde hartsensor in een smartwatch is.
Readiness
Met Readiness kan de Apple Watch je meer vertellen over je fitness. Hoe je je leven doorbrengt, beïnvloedt hoe fit je bent om weer te gaan sporten. Op basis van alle metingen die je Apple Watch doet, wordt je nu verteld hoe je ervoor staat. Dit gaat met een score van 1 tot 10.
S11-chip voor meer AI-kracht
Apple zet (eindelijk) vol in op AI en de Apple Watch mag niet ontbreken. Om alles uit Siri AI te halen, krijgt de Apple Watch Ultra 4 een nieuwe chip. Helaas is Siri AI nog niet beschikbaar in de EU, maar we verwachten dat alle andere dingen die je met een Apple Watch doet, ook sneller zullen gaan met de S11-chip. De AI-functies in de Apple Watch Ultra 4 helpen je met onthouden wat er tijdens je dag is gebeurd door alles op te nemen. De audio wordt op je apparaat verwerkt.
Dit artikel wordt nog verder bijgewerkt.
Apple Watch Ultra 4 pre-orderen
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