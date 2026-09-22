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Handen wassen (via Burst Pexels photo 545014)

Nieuwe Apple Watch-modellen missen deze gezondheidsfunctie (die toch al niet goed meer werkte)

Nieuws iDevices 1 reactie
De Apple Watch Series 12 en Apple Watch Ultra 4 hebben geen handenwastimer meer. De Handen wassen-functie, die tijdens de coronaperiode geïntroduceerd werd, wordt niet ondersteund op de nieuwe modellen.
Benjamin Kuijten -

Als je bij de Apple Watch aan gezondheidsfuncties denkt, denk je misschien aan de hartslagsensor, het maken van een ECG of het tracken van je slaap. Maar je Apple Watch heeft ook een andere handige functie, namelijk de handenwastimer. Deze functie verscheen in 2020 met de komst van watchOS 7 en toont automatisch een 20-seconden timer in beeld zodra jij begint met handen wassen. Maar nu blijkt dat de functie niet meer beschikbaar is op de nieuwe Apple Watch Series 12 en Apple Watch Ultra 4.

Handenwassen-functie verdwijnt

In Apple’s officiële handleiding voor watchOS 27 wordt nu een lijst van geschikte modellen genoemd. De Series 12 en Ultra 4 staan daar niet bij. Maar ook op die modellen zelf is de functie niet meer te vinden. Je kunt het niet meer inschakelen en de timer verschijnt ook niet meer automatisch op het scherm, zo ontdekte een Reddit-gebruiker.

Bubbels handen wassen Apple Watch

Hoewel het automatisch verschijnen van de timer wel werkte zodra je begon met handen wassen, was er ook een onderdeel van deze functie dat al heel veel watchOS-versies niet meer functioneert. Je hoort namelijk ook een melding te krijgen zodra je thuis komt, om je te helpen herinneren om je handen te wassen als je dat binnen een aantal minuten na thuiskomst nog niet gedaan hebt. Deze herinnering werkt echter bij heel veel gebruikers niet, omdat de functie bij sommige gebruikers geen toestemming krijgt tot je locatie. De melding om toestemming tot je locatie te geven verschijnt ook niet, waardoor de functie dus niet weet of je thuis aangekomen bent. Wij hebben dit probleem zelf al ruim drie jaar en ook andere gebruikers hebben dergelijke problemen gemeld.

Wij hebben meermaals contact opgenomen met Apple Support over dit probleem en zij gaven aan dat dit een bekende bug was. Apple zei onderzoek te doen om te kijken naar een oplossing. Die oplossing is er nu dus, maar niet in hoe wij dat graag zouden zien: de hele functie is verwijderd op de nieuwste modellen. De kans dat Apple de jarenlange bug met de handenwasherinneringen nog gaat oplossen op oudere modellen, is daardoor ineens een stuk kleiner geworden.

Apple heeft echter niet aangegeven wat precies de reden is van het verwijderen van deze functie. Mogelijk heeft het te maken met de nieuwe Audio Intelligence-functies in de nieuwe modellen. Voor de handenwas-functie gebruikte de Apple Watch namelijk de microfoon om te luisteren naar een lopende kraan in de buurt. Maar de nieuwe Audio Intelligence-functies gebruiken ook de microfoon om te luisteren naar wat mensen om je heen zeggen (Live Rewind) of om samenvattingen te maken van bijvoorbeeld vergaderingen (Siri Recap). Mogelijk werkt dat niet samen met het luisteren naar een lopende kraan, waardoor Apple besloten heeft om de handenwas-functie van deze nieuwste modellen te verwijderen.

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We wassen allemaal onze handen, maar niet allemaal lang genoeg. Daarom kan de Apple Watch je helpen met een automatische timer van 20-seconden als je je handen wast. Wij leggen uit hoe de handenwas-functie werkt op de Apple Watch Series 4 of nieuwer.

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Nieuws 2 reacties

1 reactie

Dat laatste lijkt me stug. Daar de Series 12 en Ultra 4 juist de optie hebben tot het herkennen van geluiden (wat iPhone’s ook kunnen) en daar staat gewoon de optie stromend water tussen. Wat inderdaad aangeeft dat die stromend water herkent als je je handen wast (zelf getest met een Series 12).

Tenzij je bedoelt dat dat juist het probleem is, als je bijvoorbeeld langs een stromende rivier loopt dat die dat herkent als handen wassen.

Reageer op Ferry Ferry citeren

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