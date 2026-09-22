De Apple Watch Ultra 4 en Apple Watch Series 12 behoren tot de nieuwste modellen, maar zijn bedoeld voor verschillende gebruikers. Welke past het beste bij jou? We zetten de verschillen op een rij.

Twijfel je tussen de Apple Watch Ultra 4 en de Apple Watch Series 12? Beide modellen beschikken over de nieuwste gezondheidsfuncties en krachtige S11-chip, maar verschillen flink in ontwerp, batterijduur en mogelijkheden. In deze vergelijking ontdek je welke Apple Watch het beste bij jou en je gebruik past.

Verschillen Apple Watch Series 12 vs Apple Watch Ultra 4

De twee modellen bedienen een compleet andere markt, maar toch is het interessant om deze naast elkaar te leggen. Wat zijn nu de verschillen tussen deze twee modellen?

#1 Afmetingen en scherm: 42/46 mm vs 49 mm

De Apple Watch Series 12 is verkrijgbaar in twee formaten: 42 en 46 millimeter. Bij de Apple Watch Ultra 4 heb je slechts één keuze, namelijk 49 millimeter. Dat grotere formaat brengt ook extra gewicht met zich mee. De Series 12 weegt 32 gram (42 mm) of 39,5 gram (46 mm), terwijl de Ultra 4 met 63 gram bijna twee keer zo zwaar is als het kleinste model.

Beide Apple Watches hebben een always-on Retina-display met LTPO3 en groothoek-OLED, waardoor het scherm ook vanuit een schuine hoek goed afleesbaar blijft. De Series 12 haalt een piekhelderheid van 2.000 nits en is daardoor al goed zichtbaar in fel zonlicht. De Ultra 4 doet daar met maximaal 3.000 nits nog een schepje bovenop. Beide schermen kunnen bovendien worden gedimd tot een minimale helderheid van 1 nit.

#2 Materialen en uitvoeringen: aluminium, titanium én keramiek

Qua materialen is er genoeg te kiezen, want de Apple Watch Series 12 is verkrijgbaar met een kast van aluminium, titanium of keramiek. Vooral die laatste uitvoering is bijzonder, want na jaren afwezigheid heeft Apple de keramische Apple Watch weer van stal gehaald. Keramiek is aanzienlijk beter bestand tegen krassen dan aluminium, maar daar hangt ook een (veel) hoger prijskaartje aan.

Bij de Apple Watch Ultra 4 heb je minder te kiezen: deze is uitsluitend verkrijgbaar met een titanium kast. Zowel de Series 12 als de Ultra 4 hebben aan de achterzijde een afwerking van zirkonia rond de gezondheidssensoren.

Uitvoeringen van de Apple Watch Series 12 (v.l.n.r.): aluminium, titanium en keramiek

#3 Batterijduur: langer dan lang

Een van de grootste verschillen tussen beide modellen is de batterijduur. De Apple Watch Series 12 is vooral gericht op dagelijks gebruik, terwijl de Apple Watch Ultra 4 ook bedoeld is voor lange trainingen en avonturen waarbij je niet altijd een oplader bij de hand hebt.

De Series 12 gaat op een volle lading tot 24 uur mee. Bij de Ultra 4 is dat met maximaal 50 uur ruim twee keer zo lang. In de energiebesparingsmodus loopt de gebruiksduur op tot 38 uur bij de Series 12 en maar liefst 84 uur bij de Ultra 4.

Beide modellen ondersteunen snelladen. De Series 12 laad je in ongeveer 30 minuten op tot 80 procent, terwijl de grotere batterij van de Ultra 4 daar circa 45 minuten voor nodig heeft. Een kwartier laden levert respectievelijk 12 en 18 uur normaal gebruik op. Met slechts vijf minuten aan de lader hebben beide modellen genoeg energie om maximaal tien uur slaap bij te houden.

Apple Watch Series 12 Apple Watch Ultra 4 Batterijduur (normaal) Tot 24 uur Tot 50 uur Batterijduur (energiebesparing) Tot 38 uur Tot 84 uur Continu work-outs bijhouden Tot 10 uur Tot 18 uur Snelladen In 30 minuten tot 80% opgeladen In 45 minuten tot 80% opgeladen Snelladen (15 min, normaal gebruik) Tot 12 uur Tot 18 uur Snelladen (5 min, slaap bijhouden) Tot 10 uur Tot 10 uur

#4 Veiligheidsfuncties: de Ultra is geschikt voor buiten

De Apple Watch Ultra 4 is ontworpen voor avontuurlijke sporten en lange uitstapjes, dus hij beschikt over extra veiligheidsfuncties voor situaties waarin er weinig andere mensen en geen mobiel bereik in de buurt zijn.

Zo kan de Ultra 4 rechtstreeks verbinding maken met satellieten wanneer een mobiel netwerk of wifi ontbreekt. Ook ondersteunt het horloge zowel L1- als L5-GPS, waardoor je locatie nauwkeuriger kan worden bepaald dan met de Series 12, die alleen L1-GPS ondersteunt.

Via de satellietverbinding kun je met de Ultra 4 je locatie delen via Zoek mijn en een SOS-noodmelding versturen. Bij de Series 12 kan dat alleen via een reguliere mobiele of wifi-verbinding. Daarnaast heeft de Ultra 4 een ingebouwde sirene die tot op 180 meter afstand hoorbaar is, zodat je in een noodsituatie makkelijker de aandacht kunt trekken.

Apple Watch Series 12 Apple Watch Ultra 4 Satellietverbindingen ❌ ✅ GPS L1 GPS Dual-frequency L1 en L5 GPS Zoek Mijn (via satelliet) ❌ ✅ SOS-noodmelding ✅ ✅ ook via satelliet Sirene ❌ ✅

#5 Betere waterbestendigheid

Hoewel beide modellen een IP6X-certificering voor stofbestendigheid hebben, verschilt de waterbestendigheid aanzienlijk. De Apple Watch Series 12 is waterbestendig tot 50 meter en kan met de Diepte-app metingen uitvoeren tot een diepte van 6 meter. Daarmee is hij vooral geschikt voor zwemmen en snorkelen.

De Apple Watch Ultra 4 is waterbestendig tot 100 meter en geschikt voor recreatief duiken tot een diepte van 40 meter. Het horloge voldoet bovendien aan de EN13319-norm voor duikaccessoires. De Diepte-app kan op de Ultra 4 dan ook gegevens registreren tot 40 meter diep.

Bekijk ook Spring in het diepe met de Diepte-app op de Apple Watch Met de Diepte-app op de Apple Watch kun je zien hoe diep je in het water bent gedoken. De Diepte-app start automatisch met meten, als je dat wil. In deze tip leggen we het uit.

#6 Kleuren: genoeg om uit te kiezen

Wie graag wat te kiezen heeft, kan bij de Apple Watch Series 12 uit een breed kleurenaanbod kiezen. De aluminium uitvoering is verkrijgbaar in donkerbrons, lichtgoud, zwart en spacegrijs. Kies je voor titanium, dan heb je de keuze uit stralend goud en naturel. De keramische uitvoering verschijnt in het herkenbare parelwit en nachtblauw. Tot slot is bij de Apple Watch Ultra 4 de kleurkeuze beperkter. Dit model is verkrijgbaar in zwart en naturel titanium.

Series 12 (aluminium) Series 12 (titanium) Series 12 (keramiek) Ultra 4 Kleur – Donkerbrons

– Lichtgoud

– Zwart

– Spacegrijs – Stralend Goud

– Naturel – Parelwit

– Nachtblauw – Zwart

– Naturel

#7 Prijs: Je kan het zo bont maken als je wil

Ook qua prijs lopen de twee modellen flink uiteen. De Apple Watch Series 12 begint bij €449,- voor het 42mm-model, terwijl je voor de uitvoering van 46 millimeter minimaal €499,- betaalt. Voor de Cellular-uitvoering betaal je een meerprijs. Daarnaast heeft de materiaalkeuze veel invloed op de prijs: de titanium uitvoering is verkrijgbaar vanaf €799,- en voor de keramische variant betaal je minimaal €1.049,-.

De Apple Watch Ultra 4 is verkrijgbaar in één formaat en kost €899,-. Met een aluminium Series 12 ben je dus aanzienlijk goedkoper uit. Kies je voor titanium of keramiek, dan komt de prijs al snel in de buurt van de Ultra 4 of betaal je zelfs meer.

Bekijk ook Het is niet allemaal ellende: dit zijn de prijzen van de Apple Watch Series 12 en Ultra 4 Apple heeft gelukkig ook nog nieuwe producten die niet in prijs gestegen zijn. De twee nieuwe Apple Watch-modellen zijn namelijk in prijs gelijk gebleven, al is er wel een uitvoering die iets duurder geworden is. Lees hier alles over de prijzen van de Apple Watch Series 12 en meer.

Conclusie Apple Watch Series 12 vs Apple Watch Ultra 4

Hoewel ze allebei Apple Watch in de naam hebben, zijn het twee behoorlijk verschillende horloges die elk een ander deel van de smartwatchmarkt bedienen. Het is daardoor een beetje appels met peren vergelijken, maar dat doen we toch.

De Apple Watch Series 12 is voor de meeste gebruikers de beste keuze. Hij is lichter, compacter en goedkoper, terwijl je nog steeds beschikt over uitgebreide gezondheidsfuncties, een helder always-on display en een prima batterijduur voor dagelijks gebruik. Bovendien heb je meer keuze uit formaten, materialen en kleuren. Houd er wel rekening mee dat je hem wat vaker aan de oplader moet leggen dan de Ultra.

Trek je regelmatig de wildernis in, beoefen je duursporten of wil je simpelweg zo lang mogelijk zonder oplader kunnen, dan komt de Apple Watch Ultra 4 beter tot zijn recht. De langere batterijduur, satellietfuncties, nauwkeurigere gps, betere waterbestendigheid en het helderdere scherm maken hem geschikter voor lange sportsessies en avonturen in de buitenlucht. Daarvoor moet je wel genoegen nemen met een groter en zwaarder horloge én een hogere vanafprijs.

Vraag jezelf dus vooral af waarvoor je de Apple Watch gaat gebruiken. Zoek je een veelzijdig horloge voor dagelijks gebruik, dan heb je aan de Series 12 meer dan genoeg. Alleen als je de extra batterijduur, robuustheid en veiligheidsfuncties daadwerkelijk nodig hebt, is de Ultra 4 zijn hogere prijs waard.

Ga de Apple Watch Series 12 kopen als:

…je niet bakken met geld uit wil geven aan een Apple Watch.

…je een kleinere Apple Watch wil.

…je mooiere kleuren zoekt.

…je een Apple Watch van keramiek wil.

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Ga de Apple Watch Ultra 4 kopen als:

…je extreem lang met een volle batterij wil doen.

…je vaak buitensporten beoefent.

…het budget wat groter is.

…je de grootste Apple Watch wil.

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