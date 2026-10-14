Apple’s eerste vouwbare iPhone is er: hier bestel je hem (en zó krijg je korting)

We vermoedden al een tijdje dat hij eraan kwam en nu is het eindelijk zo ver: de allereerste vouwbare iPhone met de naam iPhone Duo. Wil jij deze bemachtigen? Lees dan hier alles over wanneer hij in de verkoop gaat én waar je terecht kan.

Apple gooit het dit jaar over een iets andere boeg dan voorgaande jaren. We zien in 2026 geen instap-iPhone, maar alleen de twee Pro-modellen én een geheel nieuwe iPhone: de iPhone Duo. Op deze pagina lees je alles over de pre-order van dit laatste model. Wil je de iPhone 18 Pro of 18 Pro Max in huis halen, lees dan dit artikel.

Bekijk ook Vanaf nu te bestellen: iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max – welke reserveer jij? [poll] De nieuwe iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max zijn vanaf nu te bestellen bij winkels en providers. Alles over het reserveren van de nieuwe iPhone 18 Pro-modellen lees je hier. En nu de pre-orders gestart zijn, zijn wij benieuwd welk model je gekozen hebt.

Wanneer start de iPhone Duo pre-order?

De pre-order van de nieuwe iPhone-modellen, startte op zaterdag 12 september om 14.00 uur (Nederlandse tijd), maar op de iPhone Duo moesten we nog even wachten. Deze gaat van start op vrijdag 16 oktober 2026 om 14.00 uur. Check alvast waar je jouw bestelling wil plaatsen en zorg dat je op tijd klaar zit, want de levertijden lopen vaak met de komst van de nieuwe iPhones flink op. Hoe dat bij de iPhone Duo zit, is nog even afwachten, maar het is verstandig om het zekere voor het onzekere te nemen.

Naast Apple zelf, ben je vanaf deze datum ook aan het juiste adres bij alle bekende webwinkels en providers. Hier profiteer je vaak ook nog eens van aantrekkelijke pre-order acties, mits je kiest voor een abonnement. Hiermee bespaar je relatief veel op de aankoopprijs in vergelijking met een los toestel. Altijd welkom met het oog op de hoge adviesprijs van Apple, dus.

iPhone Duo pre-order

Dit zijn de adviesprijzen van de iPhone Duo:

256GB: €2.339,-

512GB: €2.589,-

1TB: €3.089,-

2TB: €3.839,-

De iPhone Duo is Apple’s allereerste vouwbare toestel en misschien wel de meest opvallende ooit. Hij vouwt open als een boek en is niet zomaar twee iPhones aan elkaar geplakt, maar heeft een formaat dat dichtbij een paspoort komt. Daardoor is hij dichtgeklapt goed met één hand te bedienen en vouw je hem open, dan heb je een iPad mini in handen. Ontgrendel het scherm met Touch ID, Face ID is achterwege gelaten.

Wat betreft camera’s zijn er een groothoek- en ultragroothoeklens, en moet je het doen zonder een zoomcamera. Wél is hij voorzien van een aantal exclusieve slimme functies. Zet hem bijvoorbeeld klaar om een groepsfoto te maken en hij merkt automatisch wanneer iedereen klaarstaat. De foto wordt dan direct genomen, zonder dat je er zelf iets voor moet doen. De iPhone Duo draait overigens op dezelfde chip als de iPhone 18 Pro en is daardoor ontzettend krachtig.

iPhone Duo zakelijk kopen Als je een KvK-nummer hebt, kun je best wat voordeel krijgen bij de aanschaf van je abonnement. Het voordeel is dat je de btw kunt aftrekken, waardoor je dus 21 procent bespaart op de aanschaf van je toestel. Ook zijn de abonnementskosten vaak iets voordeliger, waardoor je in totaal dus minder kwijt bent voor je smartphone. Bestel bij Vodafone zakelijk Bestel bij Odido zakelijk Bestel bij KPN zakelijk

De beste hoesjes en andere accessoires voor de iPhone Duo

Als jouw iPhone Duo besteld is, is het tijd om verder te shoppen voor accessoires. Met een stevig hoesje zorg je ervoor dat hij de beste bescherming krijgt, maar ook dat de Duo past bij jouw stijl. Daarnaast heb je misschien nog wel een snelle oplader nodig of wil je hem met MagSafe draadloos opladen. Bij deze partijen vind je de beste hoesjes en accessoires:

Jouw oude iPhone is geld waard

Een iPhone behoud voor een lange periode zijn waarde, waardoor jouw toestel van een aantal jaren oud je nog flink geld kan opleveren. Bereken via de knop hieronder wat de inruilwaarde is van jouw oude iPhone en gebruik dat bedrag voor de aankoop van je nieuwe iPhone Duo. Zo bespaar je op je nieuwe toestel én geef je je oude iPhone een tweede leven.

Bereken de inruilwaarde van je oude iPhone

De beste iPhone Duo pre-order tips

Zodra de pre-order is begonnen is het handig om de iPhone Duo levertijden en voorraad in de gaten te houden, voordat je naar de winkel rent. Zo ben je beter op de hoogte waar je terecht kunt en maak je geen onnodige reis. Dit artikel is bijgewerkt zodra de pre-orders gestart zijn.

Met onderstaande tips weet je zeker dat er niets mis kan gaan bij de pre-order van de iPhone Duo.

#1 Kies alvast je gewenste uitvoering

Het is verstandig om nu alvast de gewenste uitvoering te kiezen qua opslag en kleur. Je wil immers niet nog om 14:00 uur, zodra de pre-orders open gaan, na hoeven denken over hoeveel opslagcapaciteit je eigenlijk wil of welke kleur je het mooist vindt. Dat zijn dingen die je nu al kan uitkiezen. Je kunt dan meteen het gewenste toestel kiezen, wat het pre-order proces versnelt.

Bekijk ook Welke kleur iPhone Duo kies jij? Deze twee nieuwe kleuren zijn er De iPhone Duo valt niet alleen op door zijn opvouwbare ontwerp, maar ook door de afwerking. Je kunt bij Apple’s eerste opvouwbare iPhone uit twee kleuren kiezen.

#2 Regel eerst je iPhone Duo pre-order, daarna de rest

Je kunt natuurlijk een iPhone Duo-hoesje, kabels en allerlei andere accessoires bij elkaar klikken, maar dat kost tijd. Wie slim is koopt in twee keer: reserveer eerst de iPhone, zodat je daarmee snel klaar bent. Daarna kun je altijd nog nadenken over kabels en hoesjes. Die zijn namelijk altijd nog wel op voorraad. Sterker nog: je kunt nu al hoesjes en andere accessoires bestellen, nog voordat de pre-order van start gaat.

#3 Kies de snelste webshop of provider

De preorder van de iPhone Duo is weer op de gebruikelijke dag: vrijdagmiddag om 14:00 uur Nederlandse tijd. Natuurlijk kun je niet alleen terecht bij de Apple Store, maar ook bij diverse providers en webshops. Kijk dus verder dan alleen bij Apple en kies een provider of winkel die jouw model het snelst kan leveren. Je zou ook bij twee winkels een bestelling kunnen plaatsen, maar je creditcard of bankrekening moet daarvoor wel genoeg armslag bieden.

#4 Kies een rustige plek voor de iPhone pre-order

Voordat de vrijdagmiddagborrel begint, is het verstandig om je nog even af te zonderen van je collega’s als je de bestelling meteen wil plaatsen. Werk je thuis of ben je vrij, kies dan ook een rustige plek en zet je apparaten even op Niet Storen zodat je er rustig voor kan zitten. Misschien zit je wel middenin de herfstvakantie of sta je op het punt om op vakantie te gaan. Hou daar allemaal rekening mee voordat je gaat bestellen.

#5 Betaal niet met iDEAL en check je paslimiet of creditcard bestedingsruimte

Betalingen via iDEAL kunnen soms wat meer tijd kosten. Daardoor zit je langere tijd in onzekerheid of de bestelling wel goed is doorgekomen. Kies liever voor betalen met creditcard, als je daar de mogelijkheid toe hebt. Daardoor kom je ook niet in de knel met mogelijke betaallimieten.

Toch met iDEAL betalen en zit je bij ING? Let dan op als je een spaarpotje hebt en de functie spaarslot gebruikt. Met deze functie kan je pas 2 uur na het ontgrendelen van het slot bij je geld. Als je dus een spaarpotje voor je nieuwe iPhone hebt en daar een spaarslot op hebt staan, ontgrendel die dan op tijd zodat je het spaargeld over kan zetten naar je betaalrekening, zodat je zonder problemen kan afrekenen.

Check ook goed voordat je gaat bestellen of je betaallimiet wel voldoende is. Met een bedrag van €2.339,- (de vanafprijs!), ligt hij boven de prijs van het dagelijkse limiet van €2.000,- die veel banken hanteren. Ook sommige creditcards hebben een bestedingsruimte van €2.000,-. Dit zijn allemaal zaken die je van tevoren moet checken, dus doe dat alvast zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

#6 Ga ruim voor 14:00 uur klaarzitten

Wacht niet tot 13:59 uur om aan de pre-order te beginnen. Het is handig om een kwartier van tevoren de website van je provider open te zetten en alvast dingen klaar te leggen, zoals je creditcard en info over je huidige abonnement.

Sommige providers beginnen ‘per ongeluk’ wel eens iets eerder, terwijl de Apple Store meestal wat later van de partij is. Het zou zonde zijn om er opeens achter te komen dat de voorbestellingen al een tijdje bezig zijn, waardoor de levertijd al is opgelopen.

Nog een goede tip voor de Apple Store: maak gebruik van de Apple Store-app, want die gaat vaak eerder weer online dan de website.

#7 Check bij je provider je huidige contract

Wil je een iPhone Duo met abonnement, dan is het verstandig om vooraf te kijken hoe lang je huidige contract nog loopt en of het tijd is om te verlengen. Of misschien wil je overstappen naar een andere provider? In dat geval zou je de abonnementen en databundels alvast kunnen bekijken, zodat je weet wat je opties zijn.

Bijna alle providers en webwinkels gaan de iPhone Duo in hun assortiment opnemen. Alleen de providers die geen eSIM hebben, verkopen geen iPhone Duo. Providers geven echter weinig informatie over voorraden, omdat ze zelf ook niet weten hoeveel toestellen ze wanneer geleverd krijgen. Ze zijn daarbij afhankelijk van Apple.

Samenvatting: iPhone Duo pre-order bij Apple, hoe werkt dat dan?

Wil je mee doen aan de iPhone Duo pre-order, dan moet je rekening houden met een aantal zaken.

Zo werkt het:

Zorg dat je op vrijdag 16 oktober rond 14:00 uur klaar zit. Vaak gaat de Apple Store een paar uur van tevoren offline. Zodra de website weer online komt kun je beginnen met je bestelling. Ga naar apple.com/nl op je computer of gebruik de app. Dat laatste gaat vaak sneller. Zorg dat je de gewenste producten alvast als favoriet hebt gemarkeerd. Zorg dat je je Apple ID, leveradres en betaalinformatie bij de hand hebt. Zorg dat je weet welke iPhone Duo jij wilt hebben. Je kunt kiezen uit meerdere modellen, kleuren en opslagvarianten.

iPhone Duo pre-order bij providers

Bijna Nederlandse en Belgische providers gaan de iPhone Duo opnemen in het assortiment. Ze maken de prijzen daarvoor pas op het laatste moment bekend. De pre-order werkt echter op dezelfde manier: zorg dat je op tijd klaar zit met je klantgegevens en betaalinformatie. Het is slim om vooraf via de website van je provider te kijken of je in aanmerking komt voor verlenging en hoe het zit met je huidige contract.

iPhone Duo pre-order bij winkels

Voor winkels geldt dat zij meestal de adviesprijzen van Apple hanteren, zeker tijdens de pre-order periode. Je bent daardoor niet per se goedkoper uit dan bij Apple, maar de ervaring leert dat de voorraden bij Apple relatief snel op zijn, zeker van populaire modellen zoals de iPhone Duo. Bij andere winkels als MediaMarkt en Coolblue heb je daardoor ook vaak nog veel kans.