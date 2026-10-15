Deze provider stunt met sim only: betaal een jaar lang slechts €1,- per maand

Hoe weet je wat het juiste moment is voor een nieuw sim only-abonnement? Wij kunnen het je vertellen. Dat moment is namelijk vandaag! Bij Youfone scoor je nu tijdelijk van een super voordelig sim only-abonnement.

Sim only van Youfone: tijdelijk voor €1,-

Heb jij binnenkort een nieuw sim only-abonnement nodig? Of twijfel je om over te stappen? Bij Youfone profiteer je nu van aantrekkelijke kortingen. Sluit je een bundel af met 40 GB data én onbeperkt minuten, dan betaal je het eerste jaar slechts €1,- per maand! Ook bij kleinere bundels profiteer je van deze voordelige actie, maar dan voor de eerste 9 maanden.

Er is meer! Profiteer nog tot en met 18 oktober 2026 van €40,- cashback bij aankoop van een 2-jarig sim only-abonnement van Youfone via Belsimpel. Daarnaast biedt Belsimpel dezelfde voordelen als Youfone en betaal je dus ook het eerste jaar slechts €1,- per maand voor jouw nieuwe sim only-abonnement.

Extra korting bij Belsimpel met €40,- cashback

Goed nieuws! Wie zijn nieuwe sim only-abonnement van Youfone bestelt bij Belsimpel, profiteert van de €1,- actie én ook nog eens van €40,- cashback. Je ontvang de cashback bij het afsluiten van een 2-jarig sim only-abonnement van Youfone met 10 GB data of meer. Wacht niet te lang, want de actie duurt tot en met 18 oktober 2026.

Benieuwd wat je nu gemiddeld per maand betaalt voor je sim only-abonnement met onbeperkt minuten en sms’en? Wij zetten het voor je op een rijtje.

Voordelen van Youfone

Bij de internetbundels van Youfone krijg je automatisch het best geteste 5G-netwerk van KPN. Daarnaast heb je een downloadsnelheid van 200 Mbit/s en een uploadsnelheid van 100 Mbit/s. Heb je al een sim only-abonnement van Youfone? Bestel dan je extra bundel eenvoudig via MyYoufone en ontvang €25,- cashback voor ieder extra sim only-abonnement.

Combineer je een Youfone sim only-abonnement met een internet en tv-abonnement? Dan profiteer je van de voordelen van Youfone Compleet. Zo krijg je tot wel 10 GB extra data én gratis ESPN Compleet. Bestel je een 2-jarig internet en tv-abonnement via MyYoufone, dan ontvang je ook nog eens €100,- cashback.