Maak jij veel foto’s met je iPhone? Dan wil je deze functies van de iPhone 18 Pro kennen [ADV]

Het is algemeen bekend dat de iPhone Pro camera's ontzettend goede prestaties leveren. De nieuwste iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max stijgen hier met kop en schouders bovenuit. We vertellen je over functies die je foto’s naar een nóg hoger niveau tillen.

iPhone 18 Pro (Max) bij Odido met korting

Ruim een maand geleden kondigde Apple de iPhone 18 Pro en Pro Max aan. Bij de nieuwste toestellen zijn veel verbeteringen doorgevoerd, waarvan vooral de camera van de nieuwste Apple toestellen opvalt. Apple: “Deze nieuwe modellen zijn voorzien van het meest geavanceerde Pro-camerasysteem ooit in een iPhone”.

Hoe ziet het meest geavanceerde Pro-camerasysteem ooit er dan uit? De hoofdcamera van de iPhone 18 Pro en Pro Max zijn voorzien van een variabel diafragma, leveren aanzienlijk betere prestaties en de batterij gaat veel langer mee. Oftewel, de perfecte combinatie als jij veel foto’s maakt met je iPhone.

❥ Dit artikel is een samenwerking tussen iCulture en Odido. Lees onze disclaimer.

Bij Odido haal jij de iPhone 18 Pro en Pro Max nu met veel voordeel in huis. Je bespaart namelijk €240,- op de iPhone 18 Pro en €154,- op de iPhone 18 Pro Max én je krijgt 3 maanden Apple TV cadeau. Wacht niet te lang, want deze Haastmakers-deal is een tijdelijke actie van Odido.

Vier verschillende lenzen op 1 iPhone

De hoofdcamera van de iPhone 18 Pro en Pro Max zijn voorzien van een variabel diafragma. Deze functie maakt het mogelijk om lichtinval en scherptediepte te kunnen aanpassen. Een grotere lensopening laat meer licht binnen, waardoor je ook bij weinig licht mooie foto’s maakt.

Daarnaast heeft het diafragma ook invloed op de scherptediepte, waarmee je bepaald hoeveel van de voor- en achtergrond scherp in beeld komt. De iPhone 18 Pro en Pro Max stelt dit zelf automatisch in, maar dit kan je ook handmatig instellen. Als fotograaf heb je nu meer controle over de uitstraling van je afbeelding.

Zelf aan de knoppen draaien

Met de vernieuwde Pro-regelaars krijg je nóg meer controle over de camera van je iPhone 18 Pro (Max). Pas eenvoudig het diafragma, de sluitertijd (vastleggen van beweging) en witbalans (warme of koele kleuren) aan om je foto’s helemaal naar wens vast te leggen. Met het histogram controleer je direct de lichtniveaus. Je favoriete Pro-regelaars zet je eenvoudig bovenaan in de Camera-app, zodat je er nog sneller bij kunt. Liever niet zelf aan de knoppen draaien? Dan zorgt de automatische camerastand alsnog voor haarscherpe foto’s.

Haarscherpe video’s met de iPhone 18 Pro (Max)

Tijdens het filmen biedt de iPhone 18 Pro en Pro Max ook verbeteringen. De camera blijft automatisch scherpstellen op je onderwerp en met Filmmodus pas je achteraf eenvoudig de scherptediepte aan. Daarnaast schiet je nu tot 2 keer zoveel beelden per seconden (60 fps), wat zorgt voor aanzienlijk vloeiendere en realistischere beelden. Ook de frontcamera is verbeterd met Center Stage, waardoor je tijdens het videobellen automatisch in het midden van het beeld blijft. Bovendien wissel je eenvoudig tussen staand en liggend filmen, zonder je toestel te draaien.

Geef je foto een filmische look

Sinds de iPhone 13 biedt Apple Fotografische Stijlen, waarmee je de kleuren en tinten van je foto’s aanpast zonder dat huidtinten onnatuurlijk ogen. Met Fotografische Stijlen 3 op de iPhone 18 Pro en Pro Max krijg je nog meer mogelijkheden. Zo pas je naast kleur en tint ook de textuur en korrel aan, bijvoorbeeld om huiddetails te verzachten. Alle aanpassingen kun je achteraf eenvoudig terugdraaien of aanpassen.

Apple-Intelligence bewerkt je foto’s op een slimme manier

Met Apple Intelligence pas je jouw foto’s nu ook eenvoudig achteraf aan. Met ‘Ruimtelijk Herkaderen’ verander je de compositie, terwijl je met ‘Breid uit’ je foto’s groter maakt. Daarnaast verwijder je met de verbeterde ‘Ruim op’-functie ook grotere ongewenste objecten uit je foto’s. Toch niet helemaal tevreden met je foto? Geen zorgen, Apple Intelligence helpt je een handje!

Nu bij Odido: iPhone 18 Pro en Pro Max met extra voordelen

Shop je nieuwste iPhone 18 Pro of iPhone 18 Pro Max bij Odido en bespaar respectievelijk €240,- of €154,- op je aankoop! Maar dat is niet het enige voordeel dat je nu krijgt. Bij Odido krijg je namelijk ook 3 maanden Apple TV cadeau én geniet je van klantvoordeel als je ook internet voor thuis gebruikt van Odido.

Krijg tot €7,50 korting per maand op je iPhone-abonnement en nog eens €5,- korting per maand op je vaste internet. Liever gratis Videoland kijken? Dat kan ook, maar je levert er €2,50 per maand korting voor op. Dus krijg je gratis Videoland, €5,- korting per maand op je iPhone-abonnement én €5,- korting per maand op je vaste internet. Genoeg redenen om de iPhone 18 Pro Max bij Odido aan te schaffen.