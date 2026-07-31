De laatste van Tim Cook: dit zijn 5 hoogtepunten van Apple’s FQ3 2026 kwartaalcijfers

Gisteravond kondigde Apple de kwartaalcijfers van haar derde fiscale kwartaal van 2026 aan. Het was de laatste keer dat Tim Cook hier als CEO het woord voerde. Wij hebben de hoogtepunten voor je verzameld.

Een recordomzet voor het derde kwartaal met meer uitgaven aan R&D dan ooit, maar ook waarschuwingen voor de komende periode: dit zijn de hoogtepunten uit Apple’s FQ3 2026 kwartaalcijfers.

Het derde fiscale kwartaal loopt bij Apple van april tot en met juni. Dit loopt dus niet gelijk met de gewone kalender.

#1 Recordomzet voor een derde fiscaal kwartaal

Met een omzet van $109,4 miljard boekte Apple het beste derde kwartaal ooit. Vergeleken met vorig jaar is er een stijging van 16%. De winst kwam uit op $29,8 miljard (+27%). Voor de meeste productcategorieën steeg Apple’s omzet:

iPhone: $54,25 miljard (+22%)

iPad: $6,19 miljard (-5%)

Mac: $10,35 miljard (+29%)

Wearables, Home and Accessories: $7,88 miljard (+6%)

Diensten: $30,73 miljard (+12%)

De enige categorie met een krimpende omzet was iPad, maar van diensten werd ondanks een 12% groei op meer omzet gehoopt (daarover later meer). Verder maken de cijfers duidelijk dat Apple een recorduitgave aan R&D (Research & Development) deed: $11,4 miljard (+34%).

#2 Laatste presentatie kwartaalcijfers van Tim Cook

Eerder dit jaar werd bekend dat CEO Tim Cook aftreedt en het stokje overdraagt aan Apple-veteraan John Ternus. De officiële overdracht vindt tijdens het komende kwartaal plaats en dat betekent dat dit de laatste presentatie van de kwartaalcijfers was voor Tim Cook. Hier werd kort aandacht aan besteed tijdens de conference call met analisten:

I just wanted to take a moment to say thank you to all of you, from our shareholders, particularly our long-term shareholders who have put their trust in us for so many years, to the analysts who have followed our company so closely. As you know, this will be my final earnings call, and John will lead these calls going forward.

Verder zei Cook dat de transitie naadloos verloopt en dat hij alle vertrouwen heeft in Ternus. Overigens blijft Cook nog wel actief binnen Apple, maar dan als bestuursvoorzitter. Apple blijft zijn hoogste prioriteit, zo deelde hij.

Bekijk ook Maak kennis met John Ternus: de nieuwe CEO van Apple John Ternus is de nieuwe CEO van Apple. We zagen hem de afgelopen jaren regelmatig bij de aankondiging van nieuwe Apple-producten. Nu het officieel is, is het hoog tijd om kennis te maken met de opvolger van Tim Cook!

#3 Houd je vast voor een dure periode

Wie dacht dat Apple’s prijsstijgingen van juni van korte duur zouden zijn, heeft het helaas mis. Apple waarschuwde gisteravond voor exponentieel groeiende prijzen voor geheugen en tekorten bij leveranciers. Apple heeft momenteel drie leveranciers voor geheugen. Tim Cook legde uit dat extra leveranciers wel tekorten kunnen oplossen, maar merkte nadrukkelijk op dat dit geen lagere prijzen betekent.

Apple heeft relatief lang de hoge prijzen geabsorbeerd, maar kondigde onlangs prijsverhogingen aan. Ook de nieuwe iPhones van september worden naar alle waarschijnlijkheid duurder. Tim Cook vertelt dat de prijzen niet alleen afhangen van Apple’s winstmarge of omzet: het is een combinatie van verkochte aantallen, omzet en winst. Dat duidt er dus op dat Apple niet de volledige kosten aan de consument wil doorberekenen, maar dat consumenten ook niet volledig gespaard blijven van prijsstijgingen.

Het aandeel van Apple kelderde op de beurs. Op voorbeurs staat AAPL momenteel op -7,44%.

#4 Diensten doen het slechter dan gehoopt

Apple’s omzet uit diensten (App Store, iCloud+, Apple Music, Apple TV, et cetera) groeit al jaren flink. Het is goed voor ongeveer een derde van de totale omzet en dat maakt diensten vrijwel onmisbaar. Apple heeft de anderhalf miljard abonnementen aangetikt tijdens het derde kwartaal. Hoewel de dienstencategorie met 12% is gegroeid vergeleken met vorig jaar, is er minder omzet dan in het vorige kwartaal. Dat is voor het eerst sinds FQ3 2022.

In verschillende regio’s in de wereld verdient Apple nu minder aan de App Store. Dat komt door nieuwe regelgeving die bijvoorbeeld externe appwinkels toelaat, waardoor Apple zijn graantje niet meer meepikt. Apple CFO Kevan Parekh deelde dat de App Store niet de enige reden is voor een lagere omzet. Zo kwam vorig jaar tijdens het derde kwartaal Apple’s F1-film met Brad Pitt in de bioscoop en dit jaar nog helemaal niets. Dat vertekent het beeld, volgens Apple.

#5 iCloud+ wordt mogelijk duurder voor intensieve AI-gebruikers

Het was al bekend dat je voor nieuwe AI-functies een iCloud+-abonnement moet hebben, maar Apple liet nu ook doorschemeren dat je voor intensief gebruik mogelijk nog meer moet betalen. Apple houdt al rekening met dat sommige gebruikers meer AI zullen benutten dan andere, maar zegt ook dat het nog te vroeg is voor een concrete aanpak. “We zullen zien,” luidt het.