Apple onder John Ternus: ‘Meer nieuwe producten komen sneller en regelmatiger’

Er staan bij Apple grote veranderingen gepland voor de komende jaren onder leiding van John Ternus. Volgens bronnen wil Apple meer nieuwe producten uit gaan brengen, die ook nog eens sneller en regelmatiger aangekondigd worden.

De eerste maand van John Ternus als nieuwe CEO van Apple zit er zo goed als op en met de iPhone Duo heeft hij meteen een mooie binnenkomer gekregen. Maar als het aan hem ligt, gaat Apple de komende jaren nog veel meer nieuwe producten uitbrengen, in een veel hoger tempo dan voorheen onder leiding van Tim Cook het geval was. Bronnen zeggen tegenover Mark Gurman van Bloomberg dat de druk bij de ontwikkelteams momenteel hoog is.

‘Meer nieuwe producten van Apple’

In de tijd van Tim Cook bracht Apple vooral verbeterde modellen uit, die voortborduren op de modellen en producten die al goed verkochten. In de 15 jaar dat Tim Cook de CEO was, is het aantal echt volledig nieuwe producten maar op een hand te tellen. Denk dan aan de AirPods, Apple Watch en Vision Pro. Maar met John Ternus aan het roer, een echte hardwareman, gaat er veel veranderen.

John Ternus wil de ontwikkeling van nieuwe producten versnellen en ook het aanbod verder verbreden. Er komt meer focus op het maken van nieuwe dingen. Wat daarbij een belangrijke verandering is, is dat Apple minder zou willen focussen op de grote releases in het voor- en najaar. Apple brengt traditioneel gezien altijd in september de nieuwe iPhones en Apple Watches uit, met in oktober vaak nog wat nieuwe Macs. In het voorjaar is het tijd voor wat nieuwe iPads of een toestel als de iPhone 17e. Maar tussentijds worden er maar weinig nieuwe producten aangekondigd of uitgebracht.

Bekijk ook Nieuwe Apple CEO zou focus weer op design willen leggen: ‘Is de kern van wat we bij Apple doen’ Volgens een betrouwbare bron wil de nieuwe Apple CEO John Ternus weer meer de focus leggen op design en ontwerp. De afgelopen jaren is daar door het vertrek van meerdere kopstukken minder aandacht voor geweest.

Ternus wil daar verandering in brengen. Apple gaat meer producten introduceren die elkaar sneller opvolgen. Producten moeten weer “experimenteler” zijn, zo zegt de bron. De release ligt meer verspreid over het jaar, zodat Apple minder afhankelijk is van de grote voor- en najaarsreleases. Dat zou betekenen dat de timing van aankondigingen ook minder voorspelbaar wordt. Het zal echter nog jaren duren voordat we dit gaan merken, omdat Apple’s huidige ontwikkeling zo ingericht is op de grote aankondigingen op de vaste momenten.

Ternus wil ook meer bewerkstelligen met minder personeel. Een aantal managers bij het engineeringteam, dat toeziet op de planning en coördinatie, zou al ontslagen zijn. Zij krijgen wel de mogelijkheid om binnen Apple naar andere functies te zoeken. Een bron binnen Apple zegt tegen Bloomberg dat “alles veel meer hands-on is dan het ooit was” en dat het momenteel “erg hectisch is”. Zij voelen de druk om meer en sneller nieuwe producten af te krijgen.

Bekijk ook John Ternus versus Tim Cook: hoe Apple zal veranderen onder nieuw leiderschap [poll] Het is bijna tijd voor de wissel van de wacht: na 15 jaar onder Tim Cook staat John Ternus op het punt CEO van Apple te worden. Wij bespreken wat dit teweeg gaat brengen voor Apple en vragen om jouw mening.