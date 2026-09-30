Intego ONE review: antivirus en firewall voor je Mac in één app

Intego ONE bundelt antivirus, firewall en optioneel SmartClean en VPN in één Mac-app. In deze review lees je hoe het pakket bevalt, wat de sterkste functies zijn en welke uitvoering het meest interessant is.

Apple heeft de beveiliging van macOS de afgelopen jaren flink verbeterd, waardoor antivirussoftware lang niet voor iedere Mac-gebruiker noodzakelijk is. Toch kan extra bescherming nuttig zijn als je regelmatig bestanden downloadt, software buiten de App Store installeert of meer controle wilt over wat apps op de achtergrond doen. Intego richt zich al jarenlang specifiek op de Mac en heeft zijn beveiligingspakket nu grondig vernieuwd. Waar de verschillende functies voorheen verspreid waren over losse apps, brengt Intego ONE antivirus, firewall en afhankelijk van het abonnement ook opruimfuncties en een VPN samen in één programma. Wij hebben Intego ONE getest en in deze review lees je onze bevindingen.

Tekst en review: Sven Lamers. De review is geschreven in september 2026 en beschrijft de situatie op dat moment.

Intego ONE in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van Intego ONE:

Antivirus en realtime bescherming voor de Mac

Uitgebreidere firewall dan standaard in macOS

Alles ondergebracht in één Mac-app

SmartClean bij Intego ONE Advanced

VPN bij Intego ONE Complete

Beschikbaar in drie uitvoeringen

Geen aparte phishingbescherming of ouderlijk toezicht

Intego ONE in gebruik

De grootste verbetering van Intego ONE zit eigenlijk al in de opzet. De oude beveiligingspakketten van Intego bestonden uit meerdere losse programma’s, terwijl alles nu vanuit één app geregeld wordt. Dat werkt een stuk prettiger en maakt meteen duidelijk welke functies actief zijn. De installatie vraagt zoals bij veel beveiligingssoftware wel om een aantal extra rechten in macOS, waaronder volledige schijftoegang, maar Intego legt duidelijk uit wat je moet doen. Daarna heb je er weinig omkijken naar.

Het belangrijkste onderdeel is de antivirus. Je kunt een snelle of volledige scan uitvoeren, maar ook alleen een specifieke map of externe schijf controleren. Dat laatste vinden we vooral handig als je bijvoorbeeld een download of usb-schijf niet helemaal vertrouwt. Verdachte bestanden kunnen in quarantaine worden geplaatst, waarna je zelf bepaalt wat ermee gebeurt. Tijdens ons gebruik bleef Intego ONE grotendeels op de achtergrond. We werden niet voortdurend lastiggevallen met meldingen en merkten tijdens normaal gebruik weinig van de beveiliging, zoals je dat van dit soort software ook mag verwachten.

Firewall is een sterk onderdeel

Interessanter vinden we de ingebouwde firewall. macOS heeft zelf al een firewall, maar Intego ONE geeft duidelijker inzicht in welke apps verbinding maken met internet en laat je daar meer controle over nemen. Je kunt verbindingen toestaan of blokkeren en bestaande regels later weer aanpassen. Vooral voor gebruikers die graag willen weten welke apps op de achtergrond communiceren, heeft dat duidelijke meerwaarde.

Daar staat tegenover dat zo’n uitgebreidere firewall soms ook vragen oproept. Als een onbekend proces om toegang vraagt, moet je zelf bepalen of dat gewenst is. Voor minder ervaren gebruikers is niet altijd direct duidelijk wat de juiste keuze is. Gelukkig kun je een verkeerde beslissing achteraf eenvoudig aanpassen.

SmartClean en VPN

Kies je voor Intego ONE Advanced, dan krijg je daarnaast SmartClean. Daarmee kun je onder andere caches, grote bestanden en restanten van verwijderde apps opsporen. Het werkt eenvoudig en kan handig zijn op een Mac met weinig vrije opslagruimte, maar we zien het vooral als een extraatje en niet als een belangrijke reden om Intego ONE te nemen.

Intego ONE Complete voegt daar nog een VPN aan toe. Die is vooral interessant als je nog geen andere VPN-dienst gebruikt en beveiliging en privacy graag binnen één pakket houdt. Heb je al een VPN waar je tevreden mee bent, dan voegt Complete wat ons betreft minder toe en kun je waarschijnlijk beter voor Essential of Advanced kiezen.

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Wat kan er beter?

Intego ONE is behoorlijk compleet, maar we missen vooral eigen bescherming tegen phishing. Safari en andere browsers waarschuwen zelf al voor verdachte websites, maar bij een uitgebreid beveiligingspakket zou een extra beveiligingslaag niet misstaan. Ook ouderlijk toezicht, dat bij oudere Intego-pakketten nog werd aangeboden, ontbreekt. Apple biedt daarvoor met Schermtijd zelf mogelijkheden, waardoor dat voor veel gebruikers geen groot probleem hoeft te zijn.

Ook de interface kan hier en daar nog wat verfijning gebruiken. De app is overzichtelijk en eenvoudig te begrijpen, maar sommige vensters en overzichten voelen wat beperkt aan. Dat zijn geen grote bezwaren, maar bij een volledig vernieuwd pakket hadden we op dat vlak iets meer flexibiliteit verwacht.

Score 8.6 Voor een extra veilige Mac Intego ONE Vanaf € 39,- Voordelen Overzichtelijke alles-in-één app

Overzichtelijke alles-in-één app Sterke antivirusbescherming

Sterke antivirusbescherming Uitgebreide firewall Nadelen Geen eigen phishingbescherming

Geen eigen phishingbescherming Geen ouderlijk toezicht

Geen ouderlijk toezicht Firewall is wat technisch Bekijk Intego ONE

Conclusie Intego ONE review

Intego ONE is vooral een flinke verbetering ten opzichte van de oude beveiligingsbundels van Intego. Dat komt niet zozeer doordat alle functies nieuw zijn, maar vooral doordat antivirus, firewall en de overige onderdelen nu logisch samenkomen in één overzichtelijke Mac-app. De antivirus doet zijn werk zonder veel aandacht op te eisen en vooral de uitgebreidere firewall biedt iets wat je standaard in macOS minder uitgebreid krijgt.

Niet iedere Mac-gebruiker heeft aanvullende antivirussoftware nodig, maar wie graag een extra beveiligingslaag wil of meer controle zoekt over netwerkverbindingen, krijgt met Intego ONE een degelijk en gebruiksvriendelijk pakket. Voor de meeste gebruikers vinden we Essential daarbij de interessantste uitvoering. SmartClean en de VPN zijn handige toevoegingen, maar vooral relevant als je die functies daadwerkelijk nodig hebt.