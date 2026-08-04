Disney Plus content

‘Disney+ overweegt gratis versie, maar met een beperkt aanbod’

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Disney+ denkt na over een gratis versie, zo zou blijken uit interne gesprekken. Er zijn momenteel nog geen videodiensten die een volledig gratis versie hebben.
Benjamin Kuijten -

Disney+ heeft momenteel drie soorten bundels die een ding met elkaar gemeen hebben: je moet er per maand voor betalen. De goedkoopste versie kost €5,99 per maand, inclusief reclame. Volgens Business Insider overweegt Disney nu dus een gratis variant, zodat iedereen een deel van de content kan bekijken zonder daar een euro voor uit te hoeven geven.

‘Disney+ krijgt gratis versie’

Adam Smith van Disney+ zou intern gezegd hebben dat er een gratis versie met specifieke content beschikbaar komt, zo meldt een medewerker aan Business Insider. Exacte details over welke content je gratis kan kijken en wanneer deze gratis versie beschikbaar komt, ontbreken op dit moment. Het is ook maar de vraag of de gratis versie van Disney+ meteen overal beschikbaar komt. De goedkoopste bundel met reclame verscheen bijvoorbeeld eerst in de VS en pas later in Nederland.

Het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat Disney+ veel populaire films en series gratis aan gaat bieden, dus vermoedelijk gaat het om een beperkter Disney-aanbod. Denk bijvoorbeeld aan een eerste seizoen van een bepaalde serie of een minder populaire film. De nieuwste blockbusters en langverwachte series zullen waarschijnlijk alleen tegen betaling beschikbaar blijven.

Apple biedt bij Apple TV af en toe wat gratis afleveringen aan, met als doel gebruikers over de streep te trekken om zich te abonneren om de rest van een serie te kunnen zien. Het lijkt erop dat Disney grootsere plannen heeft voor de gratis variant, aangezien er gesproken wordt over een gratis bundel en niet over slechts een paar gratis afleveringen.

In het verleden heeft Netflix ook wel eens wat gratis content aangeboden, waar je zelfs geen account voor nodig hebt. We vermoeden dat je voor de gratis versie van Disney+ wel een account nodig hebt. Zodra er meer duidelijkheid is over hoe en wanneer Disney+ gratis content gaat aanbieden, lees je dat op iCulture.

Overigens is er momenteel nog steeds een probleem met de duurste Premium-bundel van Disney+. Op dit moment kun je tijdelijk geen 4K en HDR-content afspelen op een Apple TV en een aantal andere apparaten. Inmiddels lijkt een deel van de 4K-content wel terug te keren, maar op minder apparaten dan voorheen. HDR lijkt nog steeds niet beschikbaar te zijn.

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Het was in onder meer Nederland en België tijdelijk niet mogelijk om in 4K en HDR te streamen op Disney+. De streamingdienst zat verwikkeld in een patentzaak rondom de gebruikte streamtechnologie. Inmiddels is 4K op een aantal apparaten terug, maar Apple-gebruikers blijven voorlopig met lege handen zitten.

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