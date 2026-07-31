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4K en HDR streamen op Disney+ tijdelijk niet mogelijk: dit is er aan de hand

Nieuws Diensten
Het is in onder meer Nederland en België tijdelijk niet mogelijk om in 4K en HDR te streamen op Disney+. De streamingdienst zit verwikkeld in een patentzaak rondom de gebruikte streamtechnologie.
Daniel Vischjager -

Betaal je voor het premiumabonnement bij Disney+? Dan heb je misschien al gemerkt dat je niet meer in 4K en HDR kunt streamen. De functie is tijdelijk verwijderd, zo bevestigt Disney+ tegenover Flatpanels.

‘Disney+ gebruikt streamtechnologie van InterDigital’

Het verwijderen van HDR en 4K verliep in stappen. Disney zou codecs van technologiebedrijf InterDigital gebruiken. Een codec is simpel gezegd een manier waarop beeld en geluid gestreamd wordt. De patentzaak die InterDigital vorig jaar in Duitsland al aanspande tegen Disney leidde in januari al tot verwijdering van HDR voor de Duitse markt. De rechter gaf InterDigital gelijk en oordeelde dat Disney inbreuk maakt op het HDR-patent.

Een Europese octrooirechter boog zich in juni over zowel het 4K- als het HDR-patent en weer kreeg InterDigital gelijk. Disney moest binnen zes weken stoppen met het gebruiken van de codecs. Het ging hier niet langer om Duitsland, maar onder meer ook om de Benelux.

Disney: ‘We delen de frustratie van onze klanten’

Tegen Flatpanels zegt Disney teleurgesteld te zijn en de frustratie van klanten te delen. Ook belooft het bedrijf hard aan een oplossing te werken. Het bedrijf doet echter geen uitspraken over een tijdlijn, dus het kan echt nog even duren tot je met een Premium-abonnement weer 4K en HDR kunt kijken in Nederland en België.

Bij Disney+ kost Premium €5 extra per maand. Daarvoor krijg je momenteel dus alleen Dolby Atmos-geluid en kun je op vier apparaten tegelijk streamen in plaats van twee. Als je het ons vraagt, is dit een goed moment om (tijdelijk) je abonnement te downgraden. Wil je Disney+ opzeggen? In onze tip lees je hoe dit werkt.

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