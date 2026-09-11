Apple heeft tijdens de aankondiging van de Apple Watch Series 12 en Apple Watch Ultra 4 diverse functies aangekondigd op gebied van gezondheid en AI, waaronder de nieuwe Audio Intelligence-functies. Maar wat werkt er straks nou wel en niet in Nederland?

Apple nam tijdens de aankondiging van de Apple Watch Series 12 en Apple Watch Ultra 4 ruim de tijd om alle nieuwe functies rondom gezondheid en AI te bespreken. De nieuwe functies zijn vooral mogelijk dankzij de nieuwe S11-chip en andere verbeterde hardware, zoals de microfoon en de nieuwe hartslagsensor. Maar zoals dat de laatste tijd wel vaker is, brengt Apple niet alle nieuwe functies overal uit. Sterker nog: in Nederland vissen we weer behoorlijk achter het net. Wij maken de balans. op.

Nieuwe softwarefuncties voor de Apple Watch Series 12

Om meteen met de deur in huis te vallen: het lijstje van functies en verbeteringen die in Nederland niet werken, is langer dan de lijst van nieuwe dingen die we hier wél kunnen gebruiken. Dit zijn ze in het kort:

Niet in Nederland: Opnieuw ontworpen Gezondheid-app Insights Health Age Longevity

Siri AI

Audio Intelligence Siri Recap Live Rewind

Wel in Nederland: Geluidsherkenning

Snellere Shazam

Siri Modulair-wijzerplaat

Gereedheid-app

Verbeterde HRV

Verbeterde hartslag-app

Wat ook nog goed is om te weten, is dat je voor al deze functies sowieso een Apple Watch Series 12 of Apple Watch Ultra 4 nodig hebt. Ze komen dus niet beschikbaar op oudere modellen. D

Deze functies kun je in Nederland niet gebruiken

De lijst met functies die je niet kan gebruiken, bestaat vooral uit functies die rusten op Apple Intelligence en daardoor vanwege taal of regelgeving hier voorlopig nog niet beschikbaar komen. In sommige gevallen kun je het wel gebruiken, mits je je iPhone op Amerikaans-Engels zet.

Opnieuw ontworpen Gezondheid-app : Apple geeft de Gezondheid-app op de iPhone een geheel nieuw ontwerp, bedoeld om jouw een nog beter gezondheidsadvies te geven. Daarbinnen vallen ook meerdere nieuwe functies, zoals Insights, Health Age en Longevity. Het Insights-tabblad geeft beter inzicht in alle metingen die door je Apple Watch gedaan worden. Dit wordt door Apple Intelligence begrijpelijker en inzichtelijker gemaakt. De nieuwe Health Age-functie geeft bepaalde onderdelen van je gezondheid een leeftijdsscore, in verhouding met je daadwerkelijke leeftijd. Zo kun je beter beoordelen hoe gezond je bent. Longevity deelt belangrijke metingen over je gezondheid in in zeven categorieën en toont deze in een schijf van vijf-achtige waaierweergave, met verschillende kleuren. Hoe verder een onderdeel ingekleurd is, hoe beter je op dit vlak presteert. Je kan zelfs thuis oefeningen doen die je helpen om bepaalde onderdelen te verbeteren. De vernieuwde Gezondheid-app komt later dit jaar beschikbaar in Amerikaans-Engels. Vermoedelijk krijg je de nieuwe app als je je iPhone en Siri-taal op Engels (VS) zet, maar we weten nog niet of al deze functies dan beschikbaar zijn.

: Apple geeft de Gezondheid-app op de iPhone een geheel nieuw ontwerp, bedoeld om jouw een nog beter gezondheidsadvies te geven. Daarbinnen vallen ook meerdere nieuwe functies, zoals Insights, Health Age en Longevity. Siri AI : Zoals reeds bekend werkt Siri AI op de Apple Watch niet in Europa, doordat Apple met Siri AI op de iPhone moet voldoen aan de DMA-regelgeving in de EU. Omdat Siri AI op de Apple Watch ook een actieve Siri AI op de iPhone vereist, kun je het daardoor dus ook niet op het horloge gebruiken. Met Siri AI kun je veel ingewikkeldere vragen stellen en opdrachten geven. Alles is ook terug te lezen in de nieuwe Siri-app. Er is nog geen zicht op wanneer Siri AI in de EU beschikbaar komt.

: Zoals reeds bekend werkt Siri AI op de Apple Watch niet in Europa, doordat Apple met Siri AI op de iPhone moet voldoen aan de DMA-regelgeving in de EU. Omdat Siri AI op de Apple Watch ook een actieve Siri AI op de iPhone vereist, kun je het daardoor dus ook niet op het horloge gebruiken. Met Siri AI kun je veel ingewikkeldere vragen stellen en opdrachten geven. Alles is ook terug te lezen in de nieuwe Siri-app. Er is nog geen zicht op wanneer Siri AI in de EU beschikbaar komt. Audio Intelligence: Onder de noemer Audio Intelligence introduceert Apple een aantal AI-functies voor de Apple Watch, die mogelijk zijn dankzij de S11-chip en verbeterde microfoon. Hieronder vallen de functies Siri Recap en Live Rewind. Met Siri Recap kun je een uitgeschreven samenvatting krijgen van bijvoorbeeld een gesprek dat je op je werk gehad hebt of instructies die je gekregen hebt van je sportleraar. Dit is in een soort notitie terug te lezen in de Siri-app. Je kunt het in- en uitschakelen via het Bedieningspaneel, maar dus niet in Nederland. Live Rewind laat je op ieder moment teruglezen wat iemand in de afgelopen vijftien seconden tegen je gezegd heeft. Dat is vooral handig als je iets niet verstaan hebt, maar geen optie meer hebt om te vragen of diegene het kan herhalen.Apple zegt dat er geen audio-opnames bewaard worden, maar analyseert alleen de laatste vijftien seconden en verwijdert het daarna weer. Je opent het door twee keer op de Digital Crown te drukken. Deze functie vervangt dus ook de appkiezer op de Apple Watch, maar omdat Live Rewind in Nederland niet werkt, heeft het twee keer op de Digital Crown drukken geen functie meer.

Onder de noemer Audio Intelligence introduceert Apple een aantal AI-functies voor de Apple Watch, die mogelijk zijn dankzij de S11-chip en verbeterde microfoon. Hieronder vallen de functies Siri Recap en Live Rewind.

Deze functies kun je wel in Nederland gebruiken

Gelukkig zijn er ook functies die je wel in Nederland vindt, waarvan sommige zelfs ook beschikbaar komen op oudere modellen van de Apple Watch:

Geluidsherkenning: Geluidsherkenning kennen we al van de iPhone, iPad en Mac. Deze functie kan je een melding geven als er een bepaald geluid herkend wordt, zoals een huilende baby, deurbel of ander alarm. Het is vooral bedoeld voor doven en slechthorenden. Deze functie vereist de S11-chip en verbeterde microfoon.

Geluidsherkenning kennen we al van de iPhone, iPad en Mac. Deze functie kan je een melding geven als er een bepaald geluid herkend wordt, zoals een huilende baby, deurbel of ander alarm. Het is vooral bedoeld voor doven en slechthorenden. Deze functie vereist de S11-chip en verbeterde microfoon. Snellere Shazam : Shazam in de slimme stapel biedt een snellere werking op de Apple Watch Series 12 en Ultra 4. Shazam luistert nu altijd mee met de muziek om je heen. Je kan dan altijd checken welk nummer er afgespeeld wordt, zonder dat je Shazam zelf hoeft te activeren.

: Shazam in de slimme stapel biedt een snellere werking op de Apple Watch Series 12 en Ultra 4. Shazam luistert nu altijd mee met de muziek om je heen. Je kan dan altijd checken welk nummer er afgespeeld wordt, zonder dat je Shazam zelf hoeft te activeren. Siri modulair-wijzerplaat : De nieuwe Siri modulair-wijzerplaat biedt een snelkoppeling naar Siri (in ons geval de oudere versie, dus niet de nieuwe Siri AI), maar zet ook de slimme stapel als complicatie in het midden van de wijzerplaat. Door aan de Digital Crown te draaien, opent de slimme stapel vanuit deze complicatie in de wijzerplaat. De belangrijkste widget uit de slimme stapel van dat moment, wordt op de wijzerplaat getoond. Deze wijzerplaat werkt op alle modellen met watchOS 27.

: De nieuwe Siri modulair-wijzerplaat biedt een snelkoppeling naar Siri (in ons geval de oudere versie, dus niet de nieuwe Siri AI), maar zet ook de slimme stapel als complicatie in het midden van de wijzerplaat. Door aan de Digital Crown te draaien, opent de slimme stapel vanuit deze complicatie in de wijzerplaat. De belangrijkste widget uit de slimme stapel van dat moment, wordt op de wijzerplaat getoond. Deze wijzerplaat werkt op alle modellen met watchOS 27. Gereedheid-app : De Apple Watch Series 12 en Ultra 4 hebben een nieuwe Gereedheid-app, die laat zien of je in je sporten en bewegen flink gas kunt geven of juist even rustig aan moet doen. Je krijgt een score van 0 tot 10 en houdt rekening met je slaapscore, vitale functies en activiteitringen. De score wijzigt gedurende de dag. Deze functie vereist de nieuwe hartslagsensor, vandaar dat het alleen op de nieuwere modellen werkt.

: De Apple Watch Series 12 en Ultra 4 hebben een nieuwe Gereedheid-app, die laat zien of je in je sporten en bewegen flink gas kunt geven of juist even rustig aan moet doen. Je krijgt een score van 0 tot 10 en houdt rekening met je slaapscore, vitale functies en activiteitringen. De score wijzigt gedurende de dag. Deze functie vereist de nieuwe hartslagsensor, vandaar dat het alleen op de nieuwere modellen werkt. Verbeterde hartslagvariabiliteit : Hartslagvariabiliteit (HRV) geeft aan hoe je lichaam reageert op stress en hoe snel het herstelt. Het kijkt naar de verschillen in tijd tussen de hartslagen, zodat het een indicatie is van je herstel. Omdat de Apple Watch Series 12 dit elke vijf minuten meet, zijn de metingen eerder beschikbaar. Je vindt HRV dan ook terug in de Vitale functies-app.

: Hartslagvariabiliteit (HRV) geeft aan hoe je lichaam reageert op stress en hoe snel het herstelt. Het kijkt naar de verschillen in tijd tussen de hartslagen, zodat het een indicatie is van je herstel. Omdat de Apple Watch Series 12 dit elke vijf minuten meet, zijn de metingen eerder beschikbaar. Je vindt HRV dan ook terug in de Vitale functies-app. Verbeterde Hartslag-app: De Apple Watch Series 12 en Ultra 4 hebben een vernieuwde hartslagsensor, waardoor je hartslag om de vijf seconden in de achtergrond gemeten wordt. Hierdoor kan je hartslag ook nauwkeuriger getoond worden op bijvoorbeeld je wijzerplaat.

De nieuwe Apple Watch Series 12 en Apple Watch Ultra 4 zijn vanaf nu te bestellen. De release staat gepland voor 18 september. Vanaf dat moment liggen de modellen in de schappen en worden de eerste bestellingen thuisbezorgd.

Apple Watch Series 12 pre-orderen

Apple Watch Ultra 4 pre-orderen