De iPhone Duo blijkt nu al lastig verkrijgbaar. Ook in de Apple Store is de voorraad mogelijk beperkt. Wat betekent dit voor de releasedag?

Op 16 oktober gingen de pre-orders van de iPhone Duo, Apple’s eerste opvouwbare iPhone, van start. Binnen een halfuur liepen de levertijden al op tot eind januari 2027. Wie het toestel op de releasedag wil bemachtigen, krijgt mogelijk ook in de fysieke winkels te maken met een beperkte voorraad. Hoe groot is de kans dat je op 23 oktober nog een iPhone Duo kunt kopen?

iPhone Duo is slecht te verkrijgen

Wie nu een iPhone Duo bij Apple bestelt, moet behoorlijk wat geduld hebben. Vrijwel alle uitvoeringen hebben een verwachte leverdatum rond 25 januari 2027. Bij eerdere iPhone-releases kon je soms nog zonder bestelling een Apple Store binnenlopen om het nieuwste model te kopen, maar bij de iPhone Duo wordt die kans een stuk kleiner.

Medewerkers van Amerikaanse Apple Stores zeggen tegen MacRumors dat hun is medegedeeld dat er zeer waarschijnlijk geen voorraad is voor losse verkoop. Medewerkers zouden instructies gekregen hebben dat ze klanten die geen pre-order geplaatst hebben moeten ontmoedigen om vrijdag nog naar de Apple Store te gaan.

Er is echter nog een beetje hoop. Volgens Mark Gurman zou dergelijke communicatie vanuit Apple Stores nog helemaal niet aan de orde zijn. Hij noemt speculaties over het niet beschikbaar zijn van losse iPhone Duo-toestellen dan ook nog “voorbarig”. Apple Stores zouden nog inventariseren hoeveel exemplaren ze vrijdag hebben liggen voor de losse verkoop. Hoeveel iPhone Duo’s er op 23 oktober daadwerkelijk voor de losse verkoop beschikbaar zijn, is daarom nog onzeker.

Hoe zit het met de Nederlandse Apple Stores?

Apple lijkt toekomstige kopers aan te moedigen om niet op de 23e bij de Apple Store langs te gaan. Op de Nederlandse website staat namelijk bij afhalen het volgende vermeld:

Check de verkrijgbaarheid op 24 oktober

Dat suggereert dat Apple zelf ook nog niet goed weet hoeveel modellen er op de 23e eventueel beschikbaar zijn voor losse verkoop en dat je als koper beter de zaterdag erna kan bekijken wat er nog aan voorraad beschikbaar is.

Opmerkelijk genoeg gaan alle drie de Apple Stores in Nederland (Amsterdam, Haarlem en Den Haag) aanstaande vrijdag eerder open. De Apple Store in Amsterdam was echter de enige winkel waarvoor je een afhaalmoment kon kiezen voor de iPhone Duo pre-order. Maar ondanks dat je voor Haarlem en Den Haag geen iPhone Duo kon reserveren, gaan die winkels vrijdag wel om 8:00 uur open. Dat is twee uur eerder dan gebruikelijk. Dit suggereert dat de winkels wel enige voorraad verwachten voor losse verkoop. Dat zou immers de enige reden zijn om de deuren eerder te openen, aangezien er voor die winkels toch geen pre-orders opgehaald kunnen worden.

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Levertijd van iPhone Duo

De beperkte beschikbaarheid komt niet helemaal als een verrassing. Bij de introductie van nieuwe iPhones lopen de levertijden vaker op, waarna de voorraad zich geleidelijk herstelt. Bij de iPhone Duo lijkt de schaarste echter uitzonderlijk groot. Hoelang je precies moet wachten, verschilt per winkel, provider en uitvoering.

Wil je weten waar je de iPhone Duo het snelst in huis kunt hebben? Bekijk dan ons actuele overzicht van de iPhone Duo-levertijden. Daar houden we de komende weken de beschikbaarheid bij Apple en andere Nederlandse aanbieders voor je bij.

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