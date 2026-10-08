De A20 Pro-chip biedt meer dan alleen snelheid. Ontdek wat de chip in de iPhone 18 Pro, Pro Max en iPhone Duo betekent voor AI, content maken en onderweg werken.

Mailen en je agenda checken doet een oudere iPhone in principe prima. Toch loont een toestel met de A20 Pro-chip als je veel op pad bent, met AI werkt of zelf content maakt. Deze chip zit in de iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max en iPhone Duo. Wij laten zien wat je er op het werk aan hebt, naast alleen snelheid.

#1 Onderweg meer kunnen afronden

Werk je onderweg aan een videomontage of een presentatie met veel beeldmateriaal? Dan telt niet alleen hoe snel je iPhone een app opent, maar ook hoe goed hij langdurig zware taken uitvoert. De iPhone 18 Pro en Pro Max combineren de A20 Pro met een vernieuwde dampkamer. Die voert warmte af en helpt voorkomen dat het toestel zijn prestaties door warmte moet terugschroeven.

Daarnaast wordt de A20 Pro gemaakt met 2-nanometertechniek en is de chip daardoor energiezuiniger dan bij voorgangers. Prestaties en efficiëntie zijn daarmee allebei verbeterd. Dat is relevant als je gedurende de dag regelmatig zware apps gebruikt, al blijft de uiteindelijke batterijduur afhankelijk van je gebruik.

De dampkamer bij de iPhone 18 Pro is nog groter, zodat je langer door kunt gaan

#2 Meer ruimte voor AI op je iPhone

Gebruik je AI om teksten te bewerken, informatie samen te vatten of foto’s aan te passen? Bij taken die op je iPhone zelf worden uitgevoerd, telt de rekenkracht van je toestel mee. De vernieuwde Neural Engine van de A20 Pro biedt volgens Apple twee keer zoveel AI-rekenkracht als die van de A19 Pro.

Daarmee krijg je meer capaciteit voor lokale AI-taken. Interessant als je deze functies regelmatig inzet voor je bedrijf en ruimte wilt voor uitgebreidere toepassingen. De winst hangt wel af van de app: niet iedere functie werkt dubbel zo snel. Bij AI-diensten die volledig in de cloud rekenen, levert de nieuwe chip daarvoor geen directe winst op.

#3 Zelf content maken voor je bedrijf

Maak je productvideo’s, klantinterviews of beelden voor sociale media? Dan is het handig als je van opname tot publicatie op je iPhone kunt werken. Bijvoorbeeld om een demonstratie op een beurs of ander beeldmateriaal direct te monteren en te delen.

Vooral videolagen, kleurcorrecties en effecten vragen veel rekenkracht. De grafische processor van de A20 Pro is tot 40 procent sneller dan die van de A19 Pro. Ook is de geheugenbandbreedte met 50 procent verhoogd, waardoor gegevens sneller tussen het geheugen en de chip worden uitgewisseld. Dat geeft je meer ruimte voor uitgebreidere montages op locatie, zodat je minder bewerkingen hoeft te bewaren voor achter je bureau. Hoeveel verschil je merkt, hangt af van je app en het beeldmateriaal.

Koop de iPhone 18 Pro zakelijk

Wil je een krachtige zakelijke iPhone die wat handzamer blijft? Dan is de iPhone 18 Pro een logische keuze. Je hebt de mogelijkheden voor AI en creatieve apps bij de hand, zonder voor het grootste scherm te gaan. Bekijk de iPhone 18 Pro met abonnement voor de beschikbare uitvoeringen en bundels.

Koop de iPhone 18 Pro Max zakelijk

Gebruik je je telefoon vaak om video’s te bewerken, documenten te bekijken of presentaties door te nemen? Dan kan de extra schermruimte van de iPhone 18 Pro Max prettig zijn. Bekijk de iPhone 18 Pro Max met abonnement als je onderweg graag op een groter scherm werkt.

Koop de iPhone Duo zakelijk

Wil je onderweg meer schermruimte voor je werk? Dan is de iPhone Duo interessant. Op het buitenscherm beantwoord je snel een bericht, terwijl je het toestel openklapt om documenten te bekijken of apps naast elkaar te gebruiken. De iPhone Duo is vanaf 16 oktober 2026 te pre-orderen en ligt vanaf 23 oktober in de winkels. Hieronder vind je de beschikbare uitvoeringen en bundels voor de iPhone Duo met abonnement.