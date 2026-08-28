Nu al de nieuwe iPhone 18 Pro winnen? Dat kan, want we geven er eentje weg! Lees hier wat je moet doen om kans te maken op deze nieuwe iPhone van 2026.

Op 9 september presenteert Apple de iPhone 18 Pro, een van de drie nieuwe modellen van dit jaar. De iPhone 18 Pro wordt naar verwachting een van de populairste modellen van dit najaar, maar daarvoor moet je ook weer diep in de buidel tasten. Zeker met de verwachte prijsverhogingen wordt een nieuwe iPhone dit jaar duurder dan ooit. Maar wie weet ga jij wel lachend het najaar in met een gratis nieuwe iPhone, want jij als iCulture-lezer maakt kans om (samen met de lezers van iPhoned) de nieuwe iPhone 18 Pro te winnen! Mee doen is heel simpel.

Win de iPhone 18 Pro: zo doe je mee

Met deze gezamenlijke winactie van iCulture en iPhoned geven we een exemplaar van de iPhone 18 Pro weg. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen, is je aan te melden via het speciale formulier. Vul de vragen in voor vrijdag 11 september 2026 12:00 uur en wie weet ploft er binnenkort een gratis iPhone 18 Pro op je deurmat. Als je je inschrijft voor de iCulture-nieuwsbrief, maak je nog eens extra kans om te winnen.

Over de iPhone 18 Pro

De iPhone 18 Pro wordt het nieuwe topmodel voor pro’s, voorzien van de beste camera’s, het mooiste scherm en het nieuwste design. Dit jaar gaat Apple de camera’s verbeteren, maar we verwachten ook een nog langere accuduur en snellere chip. Ook aan het scherm gaat er wat veranderen: volgens diverse bronnen wordt het Dynamic Island kleiner, zodat je nog beter van alle content kan genieten. Lees ook onze pagina over de iPhone 18 Pro voor alles wat je moet weten.

Bekijk ook Alles wat we weten over de aankomende iPhone 18 Pro: dit wordt er nieuw De iPhone 18 Pro is een van de nieuwe iPhone-modellen van dit jaar. Maar wat heeft de iPhone 18 Pro te bieden en welke geruchten zijn er? In deze round-up lees je alles wat we weten.

Meedoen met onze winactie kan tot vrijdag 11 september 2026 12:00 uur. Uit alle inzendingen wordt willekeurig een winnaar gekozen, die vanzelf bericht krijgt. De winnaar wordt ook op deze pagina bekendgemaakt. Meedoen kan via onderstaande button of het formulier op deze pagina. De winnaar mag uiteindelijk zelf de kleur bepalen, dus hij wordt helemaal van jou.

Namens de redactie van iCulture en iPhoned wensen we je heel veel succes! Natuurlijk houden we je in de tussentijd op de hoogte van alle nieuwe iPhones. Mis helemaal niets door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief! Elke dag of elke week ontvang je daarmee het laatste nieuws direct in je inbox.

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