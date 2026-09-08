Het einde van de iPhone 16 (Plus) komt dichterbij: dit is je laatste kans

De iPhone 16 en iPhone 16 Plus worden langzaam uit het aanbod van Apple teruggetrokken nu het bedrijf zich richt op recentere modellen. Voor wie nog een van deze toestellen wil aanschaffen, loont het om de huidige prijzen bij providers en webshops goed te vergelijken.

iPhone 16: compact en nog steeds krachtig

De iPhone 16 is het basismodel van de serie en beschikt over een 6,1-inch Super Retina XDR-display. Onder de motorkap draait de A18-chip, die ook in de Pro-modellen van die generatie zit en meer dan voldoende kracht biedt voor dagelijks gebruik, zware apps en intensief gamen. De camera’s bestaan uit een 48-megapixel Fusion-camera gecombineerd met een ultragroothoekcamera.

Naast de camerakwaliteit onderscheidt de iPhone 16 zich door hardware-toevoegingen die op oudere modellen ontbreken. De cameraregelaar aan de zijkant geeft directe toegang tot de camera-app en maakt het aanpassen van instellingen als zoom en belichting intuïtiever. Verder is er een instelbare actieknop en biedt het toestel ondersteuning voor Apple Intelligence. De iPhone 16 is beschikbaar met 128, 256 of 512 GB opslagruimte.

iPhone 16 direct bij provider: al vanaf €744,-

Bij de grote Nederlandse providers liggen de toestelprijzen voor de iPhone 16 dicht bij elkaar. Zowel KPN als Vodafone rekenen momenteel €744,- voor het toestel in combinatie met een abonnement. Bij Odido betaal je iets meer: daar begint de prijs vanaf €780,-. Wie thuis-internet bij dezelfde aanbieder afsluit, kan bovendien profiteren van extra kortingen of voordelen die de totale maandlasten verder verlagen.

iPhone 16 met 10 GB (of los toestel): al vanaf €648,-

Wie de iPhone 16 zonder mobiel contract wil, kan terecht bij Bol, waar de prijs momenteel vanaf €749,- begint. Een los toestel biedt de vrijheid om zelf een simkaart te kiezen, maar betekent ook dat de volledige aanschafprijs in één keer wordt betaald.

Een alternatief is een abonnement via Belsimpel. In combinatie met een 10 GB-bundel van Lebara, normaal €8,- per maand, is de iPhone 16 daar verkrijgbaar vanaf €654,-. De eerste 6 maanden geldt bovendien 50% korting op dat abonnement, waardoor je die periode slechts €4,- per maand betaalt. Wie liever onbeperkt mobiel internet gebruikt, kan bij Belsimpel kiezen voor een combinatie met een onbeperkte bundel van Odido, waarbij de iPhone 16 beschikbaar is vanaf €648,-.

iPhone 16 Plus: groot scherm en lange batterijduur

De iPhone 16 Plus deelt zijn specificaties grotendeels met het standaardmodel, maar onderscheidt zich op twee punten: schermformaat en batterijcapaciteit. Het 6,7-inch display maakt het toestel aantrekkelijker voor wie veel video’s kijkt of regelmatig gamet, terwijl de A18-chip en de cameraset identiek zijn aan die van de reguliere iPhone 16.

Het batterijvoordeel is voor veel gebruikers doorslaggevend. Apple geeft de iPhone 16 Plus een videoafspeeltijd van maximaal 27 uur op, wat aanmerkelijk langer is dan bij het kleinere model. Voor wie niet dagelijks aan de oplader wil zitten, is de Plus daarmee een logische keuze.

iPhone 16 Plus direct bij provider: al vanaf €864,-

Voor de iPhone 16 Plus liggen de toestelprijzen bij de grote providers iets hoger. Zowel KPN als Vodafone hanteren momenteel een prijs van €864,- in combinatie met een abonnement. Bij Odido betaal je vanaf €876,- voor het toestel.

Wie zowel mobiel als thuis-internet nodig heeft, kan overwegen beide producten bij dezelfde provider af te sluiten. Providers bieden in dat geval regelmatig extra voordelen aan, zoals een hogere databundel, korting op het abonnement of andere combinatievoordelen die de maandelijkse kosten verlagen.

iPhone 16 Plus met 10 GB (of los toestel): al vanaf €777,-

De iPhone 16 Plus los aanschaffen kan via Bol, waar de prijs momenteel vanaf €954,- begint. Dat is behoorlijk meer dan bij een abonnement, maar geeft wel de vrijheid om zelf een provider te kiezen of een bestaand abonnement te behouden.

Bij Belsimpel is de iPhone 16 Plus in combinatie met een 10 GB-bundel van Lebara verkrijgbaar vanaf €783,-. Net als bij de reguliere iPhone 16 geldt voor het Lebara-abonnement de eerste 6 maanden 50% korting, waardoor je die periode slechts €4,- per maand betaalt in plaats van het normale tarief van €8,- per maand. Wie de voorkeur geeft aan onbeperkt mobiel internet, kan bij Belsimpel kiezen voor een combinatie met een onbeperkte bundel van Odido, waarbij de iPhone 16 Plus beschikbaar is vanaf €777,-.