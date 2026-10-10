Don’t Look Back In Anger

De documentaire Don’t Look Back In Anger neemt kijkers mee achter de schermen van de langverwachte reünietour Oasis Live ’25. Na zestien jaar staan Liam en Noel Gallagher eindelijk weer samen op het podium voor een van de meest besproken muzikale comebacks van de afgelopen jaren.

Met exclusieve backstagebeelden, repetities, indrukwekkende concertfragmenten en de eerste gezamenlijke interviews met de broers in meer dan twintig jaar biedt de documentaire een bijzondere blik op de terugkeer van de iconische Britse band. Daarnaast laat Don’t Look Back In Anger zien hoe de muziek van Oasis nog altijd miljoenen fans raakt en nieuwe generaties over de hele wereld weet te inspireren.