In de rubriek Weekend-kijktips besteden we aandacht aan het nieuwe aanbod van de Streaming videodiensten zoals Apple TV (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben van alles te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.
Apple TV
Apple TV is de streamingdienst van Apple met originele films, series en documentaires biedt. De producties zijn vaak van hoge kwaliteit en zijn zonder advertenties te kijken. Alle content is ook offline te downloaden. Ontdek hoe je Apple TV 3 maanden gratis kunt kijken bij je aankoop. Geen nieuw device gekocht? Dan krijg je 7 dagen gratis.
Matchbox The Movie
Wat begint als een onverwachte reünie verandert al snel in een spectaculair internationaal avontuur vol snelle auto’s, achtervolgingen en gevaarlijke missies. Terwijl de vrienden van de ene onverwachte situatie in de andere belanden, worden hun onderlinge band en vertrouwen flink op de proef gesteld.
Disney+
Disney+ biedt een breed scala aan content, waaronder films, tv-series en documentaires van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic. Geniet van een enorme collectie nieuwe en klassieke Disney-content. Je kunt genieten van HD-streaming zonder extra kosten. En je vindt bij Disney+ veel gezinsvriendelijke content, waardoor het geschikt is voor kijkers van alle leeftijden. Neem een jaarabonnement van 12 maanden en je krijgt 16% korting of bekijk onze Disney-deals.
Don’t Look Back In Anger
De documentaire Don’t Look Back In Anger neemt kijkers mee achter de schermen van de langverwachte reünietour Oasis Live ’25. Na zestien jaar staan Liam en Noel Gallagher eindelijk weer samen op het podium voor een van de meest besproken muzikale comebacks van de afgelopen jaren.
Met exclusieve backstagebeelden, repetities, indrukwekkende concertfragmenten en de eerste gezamenlijke interviews met de broers in meer dan twintig jaar biedt de documentaire een bijzondere blik op de terugkeer van de iconische Britse band. Daarnaast laat Don’t Look Back In Anger zien hoe de muziek van Oasis nog altijd miljoenen fans raakt en nieuwe generaties over de hele wereld weet te inspireren.
💻 Probeer Apple TV 7 dagen gratis (of 3 maanden gratis bij geselecteerde devices)
🇳🇱 NLZIET: twee weken gratis kijken naar alle belangrijke Nederlandse zenders!
👽 SkyShowtime: probeer 7 dagen gratis, daarna vanaf €6,99 per maand
🏎 Viaplay: volg de F1 en Premier League met veel korting
🧟♀️ Pathé Thuis: kijk de beste films, ook recente blockbusters!
🎬 CineMember: kijk 2 weken gratis naar arthouse films
🍿 HBO Max: vanaf slechts €5,99 per maand
Netflix
Netflix biedt een uitgebreide collectie films, series, documentaires en originele content in diverse genres. Je kunt content downloaden om offline te kijken. Ook kun je op verschillende manieren kijken, waardoor je altijd wel een geschikt apparaat hebt.
Percy Jackson and the Olympians
Percy Jackson & The Olympians vertelt het fantastische verhaal van een 12-jarige moderne halfgod, Percy Jackson, die net in het reine komt met zijn pas ontdekte bovennatuurlijke krachten als de hemelgod Zeus hem beschuldigt van het stelen van zijn meesterbliksemschicht. Nu moet Percy door Amerika trekken om de bliksemschicht te vinden en de orde op Olympus te herstellen.
Amazon Prime Video
Amazon Prime Video biedt een gevarieerde selectie van films, series en documentaires, waaronder exclusieve content. Ben je Amazon Prime-lid, dan heb je toegang tot deze streamingdienst én kun je genieten van extra voordelen zoals snellere verzending van Amazon-aankopen. Daarnaast kun je films huren of kopen. Start je gratis proefperiode van 30 dagen.
My Best Friend
Lorenzo is een rustige tiener in een kleine stad in Patagonië. Op een dag komt Caíto, zoon van een familievriend uit Buenos Aires, bij Lorenzo en zijn familie wonen. Caíto’s familie maakt moeilijke tijden door en kan niet voor hem zorgen.
Lorenzo helpt de nieuweling zich thuis te voelen door veel tijd samen te spenderen en raakt al snel geïntrigeerd door de stille, stoere jongen. Hoewel Lorenzo niet van sporten houdt, gaat hij toch urenlang met Caíto mountainbiken.
HBO Max
HBO Max biedt een breed scala aan hoogwaardige content, waaronder exclusieve HBO-series, films en documentaires zoals Game of Thrones en de nieuwste blockbusters. Het aanbod wordt continu bijgewerkt. Betaal jaarlijks en je bespaart 40%.
Adventure Time: Side Quests
De jonge held Finn en zijn magische hond Jake beleven avonturen in het fantastische land Ooo, waar ze feesten met wolkenmensen en het kwaad een flink pak slaag geven.
SkyShowtime
SkyShowtime is een streamingdienst die een uitgebreide collectie van films, series, sport, en kinderprogramma’s biedt. Het combineert content van bekende filmstudio’s zoals Dreamworks, Universal en Paramount. Het platform is gebruiksvriendelijk en laat je ook offline kijken. Bekijk welke korting op SkyShowtime je kunt krijgen.
The Visitor
Na een reeks tragedies verhuist Robert met zijn vrouw terug naar haar ouderlijk huis. Nadat hij een oud portret ontdekt van een man die op hem lijkt, gaat hij een konijnenhol in om de identiteit van deze mysterieuze dubbelganger te ontdekken.
Videoland
Videoland is een Nederlandse streamingdienst met veel aandacht voor Nederlandse producties. Je kunt onbeperkt kijken zonder reclames, ook naar series die op RTL te zien zijn. Ook kun je vooruit kijken naar series die op een later moment op RTL uitgezonden worden. De content wordt regelmatig vernieuwd, waardoor er altijd iets nieuws te bekijken is.
Wicked Little Letters
Een Brits badplaatsje wordt opgeschrikt door obscene brieven die bij de dorpsbewoners op de mat vallen. De Ierse migrant Rose wordt beschuldigd van de misdaad, tot de vrouwen van de stad vermoeden dat er iets mis is en op onderzoek uitgaan.
Pathé Thuis
Wil je de nieuwste films zien, dan moet je bij Pathé Thuis zijn! Je betaalt per film en betaalt daarom alleen voor wat je echt kijkt. De streams zijn van hoge kwaliteit en je kunt al binnen een paar weken na de bioscooprelease de grootste blockbusters kijken. Kijk je eerste film met 60% korting!
The Invite
Het huwelijk van Angela en Joe zit al een tijdje in een sleur en staat in het teken van neurotisch gekibbel. Hun excentrieke bovenburen Hawk en Pina blijken vooral ‘s nachts bijzonder actief, tot grote ergernis van Joe.
Wanneer Angela hen uitnodigt voor een etentje, ziet Joe dit als dé uitgelezen kans om hen te confronteren. Wat volgt is een avond vol onverwachte wendingen, die geen van hen snel zal vergeten…
Voor het samenstellen van deze lijst hebben we – uiteraard met toestemming – gebruik gemaakt van de info van Nieuwdezeweek.nl