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iCulture peilt: naar welke ‘Welcome Home’-aankondiging kijk jij het meest uit?
Apple kondigt ‘Welcome Home’-Experience aan: dit is wanneer
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iCulture Peilt
Apple-event MacBook Pro John Ternus

iCulture peilt: naar welke ‘Welcome Home’-aankondiging kijk jij het meest uit?

Nieuws Apple
Volgende week kondigt Apple weer een rits nieuwe producten aan. Ze zijn allemaal voor je smart home-setup bedoeld. Waar kijk jij het meest naar uit? Laat het weten in onze poll!
Daniel Vischjager -

De ‘Welcome Home Experience’ die Apple aanstaande dinsdag om 15:00 houdt, is helemaal gericht op smart home-accessoires. Je kon de afgelopen weken, maanden en zelfs jaren al lezen over de producten die dinsdag dan eindelijk verwacht worden. Denk aan een nieuwe HomePod mini 2, een nieuwe Apple TV, maar ook het langverwachte smart home-display (soms wel HomePad genoemd). Verder rekenen we op accessoires in samenwerking met LG.

Poll Welcome Home Experience: waar kijk jij naar uit?

De meeste hype op het internet draait om het smart home-display van Apple. Het zou de eerste keer zijn dat Apple met een dergelijk product op de proppen komt. Google’s smart home-schermen zijn al jaren populair als centrale hub van je smart home, terwijl je er ook nog een leuk fotolijstje van maakt. Er zijn al jaren geruchten over, dus de verwachtingen liggen hoog. Met de nieuwe Apple TV en HomePod mini 2 zal Apple vooral de chip updaten, maar de HomePod mini krijgt ook nieuwe kleuren.

Recent kwam ook in het nieuws dat Apple met LG samenwerkt aan smart home-accessoires zoals een deurbel, camera, thermostaat en deurslot. We weten nog niet zeker of al deze apparaten ook al voor de Europese markt bedoeld zijn. Zo zal het deurslot vermoedelijk een Amerikaanse cilinder krijgen.

Wat kun je van iCulture verwachten?

Zodra de aankondigingen zijn gedaan, klimmen we bij iCulture direct in de pen om alle technische specificaties en functies bij elkaar te rapen. Zo weet jij als een van de eersten wat de nieuwe producten precies kunnen en kun je eventueel je oude Apple TV of HomePod mini vergelijken met de nieuwste generaties.

Het lijkt erop dat er geen livestream van de Welcome Home Experience komt. In ons artikel leggen we uit hoe dat komt en wat je alternatieven zijn. Spoiler: bij iCulture zit je sowieso goed. Meld je daarom aan voor onze nieuwsbrief via het formulier onderaan dit artikel.

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Stond je al te popelen om volgende week een livestream van Apple’s ‘Welcome Home’-event te kijken? Dan moeten we je teleurstellen: er komt waarschijnlijk geen livestream. Lees hier wat de alternatieven zijn.

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Laatst bijgewerkt
9 oktober 2026 om 15:58
Onderwerp
Categorie
Apple

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