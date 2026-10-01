Apple's aankomende smart home-display wordt binnenkort eindelijk aangekondigd. Een betrouwbare bron deelt veel interessante details, onder andere over het design en wat je ermee kunt.

Op 13 oktober gaat Apple meerdere grote smart home-aankondigingen doen, zo blijkt uit de nieuwste info van Mark Gurman van Bloomberg. De grootste blikvanger wordt daarbij het nieuwe smart home-display van Apple, waar Gurman tegelijkertijd allerlei interessante details over deelt. Sommige informatie was eerder al gelekt, maar er zijn ook wat nieuwe details naar voren gekomen. Hier zijn negen dingen die je nu al wil weten over het smart home-display van Apple.

Details gelekt van Apple’s nieuwe smart home-hub met scherm

Het nieuwe smart home-hub van Apple bestaat uit een scherm met daarop een aangepaste interface voor de bediening van je HomeKit-apparaten. Maar je kan er ook andere dingen mee doen, zoals FaceTimen, je agenda-afspraken bekijken, notities raadplegen en berichten sturen. Of er echt een eigen App Store komt is nog onduidelijk. Hij is door meerdere mensen in huis te gebruiken dankzij gezichtsherkenning, zo was eerder al gelekt. De naam is ook nog een raadsel, maar we verwachten dat het woordje “home” in ieder geval in de naam voor komt.

Hier zijn de negen opvallendste en belangrijkste details die nu gelekt zijn:

Uitvoeringen: Er komen twee uitvoeringen. Eentje staat op een voet en heeft een arm waarmee je het scherm naar voren of achteren kan halen. De andere versie is bedoeld om aan de muur te bevestigen.

Er komen twee uitvoeringen. Eentje staat op een voet en heeft een arm waarmee je het scherm naar voren of achteren kan halen. De andere versie is bedoeld om aan de muur te bevestigen. Design: De variant met voet lijkt qua ontwerp op de iMac G4. Gurman spreekt over een voet dat bestaat uit een halve bol, waar het display bovenop zit. Deze voet is van metaal, met meerdere ringen voor de speakergaten. De arm zelf is ook van metaal. Onderop de voet is de afwerking van rubber, zodat hij beter blijft staan als je het scherm naar voren haalt. Mogelijk is de onderkant overeenkomstig met die van de huidige HomePods. Er komt mogelijk een kleur, namelijk grijs aluminium.

Scherm: Het vierkante scherm heeft een formaat van 6-inch, voorzien van een zwarte rand van ongeveer zes centimeter breed. Het vooraanzicht lijkt op die van oudere iPads. De hoeken van het scherm zijn afgerond.

Het vierkante scherm heeft een formaat van 6-inch, voorzien van een zwarte rand van ongeveer zes centimeter breed. Het vooraanzicht lijkt op die van oudere iPads. De hoeken van het scherm zijn afgerond. Meerdere gebruikers: Zodra een gebruiker dichterbij komt, kan de camera automatisch de gebruiker herkennen en daarmee de content op het scherm aanpassen. Zo ziet de actieve gebruiker altijd zijn of haar eigen berichten, notities en contacten. Ook de indeling van de apps zou per gebruiker aangepast kunnen worden. Behalve met de camera, kan een gebruiker ook met stem herkend worden. Het camerasysteem zou wel wat minder geavanceerd zijn dan van Face ID. De iPhone kan ook nog gebruikt worden als extra verificatiemiddel. Wil een gast in huis het scherm gebruiken, dan schakelt hij over naar een soort gastmodus.

Zodra een gebruiker dichterbij komt, kan de camera automatisch de gebruiker herkennen en daarmee de content op het scherm aanpassen. Zo ziet de actieve gebruiker altijd zijn of haar eigen berichten, notities en contacten. Ook de indeling van de apps zou per gebruiker aangepast kunnen worden. Behalve met de camera, kan een gebruiker ook met stem herkend worden. Het camerasysteem zou wel wat minder geavanceerd zijn dan van Face ID. De iPhone kan ook nog gebruikt worden als extra verificatiemiddel. Wil een gast in huis het scherm gebruiken, dan schakelt hij over naar een soort gastmodus. Camera: Er zit een enkele camera aan de voorkant, bedoeld om FaceTime-gesprekken mee te voeren en dus de gebruiker te herkennen. Aan de achterkant zit geen camera. De microfoons en speakers zitten dus in de voet. Het model voor aan de muur heeft onder het scherm ook een balk met microfoons en speakers.

Er zit een enkele camera aan de voorkant, bedoeld om FaceTime-gesprekken mee te voeren en dus de gebruiker te herkennen. Aan de achterkant zit geen camera. De microfoons en speakers zitten dus in de voet. Het model voor aan de muur heeft onder het scherm ook een balk met microfoons en speakers. Stroomvoorziening : Het slimme scherm heeft geen ingebouwde accu, dus je moet hem altijd in het stopcontact steken om te kunnen gebruiken. De kabel sluit je aan via de usb-c-poort.

: Het slimme scherm heeft geen ingebouwde accu, dus je moet hem altijd in het stopcontact steken om te kunnen gebruiken. De kabel sluit je aan via de usb-c-poort. Besturingssysteem: Het besturingssysteem is een combinatie van de interfaces van de Apple Watch, iPad en Apple TV. De apps zelf lijken op de iPad-versies, terwijl de appicoontjes meer lijken op de ronde Apple Watch-icoontjes. iPhone-achtige widgets verschijnen ook op het scherm, bijvoorbeeld voor het weer of je agenda.

Het besturingssysteem is een combinatie van de interfaces van de Apple Watch, iPad en Apple TV. De apps zelf lijken op de iPad-versies, terwijl de appicoontjes meer lijken op de ronde Apple Watch-icoontjes. iPhone-achtige widgets verschijnen ook op het scherm, bijvoorbeeld voor het weer of je agenda. Klokken en foto-diavoorstelling: Als het scherm niet actief gebruikt wordt, verschijnt er een Standby-achtige modus op het scherm. Je kan kiezen uit verschillende klokken en widgets, maar je kan ook een diavoorstelling van je foto’s laten tonen. Je kan kiezen tussen bepaalde foto’s van mensen of gebeurtenissen, maar je kan ook een van je terugblikken selecteren. Liever een gedeeld album tonen? Dan kan dat ook. Codegraver @itspdfu heeft inmiddels al wat beelden van het instellingenscherm ontdekt in Apple’s broncode.

Als het scherm niet actief gebruikt wordt, verschijnt er een Standby-achtige modus op het scherm. Je kan kiezen uit verschillende klokken en widgets, maar je kan ook een diavoorstelling van je foto’s laten tonen. Je kan kiezen tussen bepaalde foto’s van mensen of gebeurtenissen, maar je kan ook een van je terugblikken selecteren. Liever een gedeeld album tonen? Dan kan dat ook. Codegraver @itspdfu heeft inmiddels al wat beelden van het instellingenscherm ontdekt in Apple’s broncode. Apps: Het scherm krijgt diverse standaardapps ingebouwd, waaronder Agenda, Berichten, Foto’s, FaceTime, Notities, Herinneringen, Muziek en Podcasts. Ze zijn gekoppeld aan het account van de gebruikers. Ook is het apparaat gebouwd rondom Siri AI, zodat je met je spraak allerlei gecombineerde opdrachten kan geven om data uit de apps te doorzoeken.

Geruchten over dit smart home-display van Apple gaan al jaren. Al in 2021 schreven we voor het eerst over een HomePod met scherm en in de jaren daarna zijn er geregeld nieuwe geruchten geweest. Oorspronkelijk had Apple het slimme scherm al in 2024 uit willen brengen, tegelijkertijd met de nieuwe Siri. Omdat de nieuwe Siri zoveel vertraging opliep, was Apple genoodzaakt om ook dit scherm uit te stellen. Veel van de functies zouden namelijk afhankelijk zijn van de nieuwe Siri.

We weten daarom ook nog niet zeker of het nieuwe smart home-display direct in Europa of Nederland uitkomt. Siri AI is in de EU op iPhone, iPad en Apple Watch niet beschikbaar. Op de Mac kun je het wel gebruiken, maar alleen als je Mac en Siri op Engels staan. Ondersteuning voor meer talen volgt in oktober, maar Nederlands zit daar nog niet bij.

De aankondiging volgt in ieder geval op of rond 13 oktober 2026 en uiteraard volgen we op iCulture alles op de voet.

Bekijk ook ‘Apple gaat grote smart home-aankondiging doen op 13 oktober’: deze drie producten kun je verwachten Apple gaat op 13 oktober een aantal grote smart home-aankondigingen doen, zo zegt een betrouwbare bron. Apple gaat dan eindelijk het langverwachte smart home-display aankondigen.