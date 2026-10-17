Tenzing

Gebaseerd op een waargebeurd verhaal vertelt Tenzing het indrukwekkende levensverhaal van Tenzing Norgay, de Nepalese bergbeklimmer die in 1953 samen met Edmund Hillary als eerste de top van de Mount Everest bereikte.

Terwijl de wereld vooral oog heeft voor de westerse expeditieleden, moet Tenzing vechten voor erkenning en zijn plek binnen het klimteam. Wat volgt is een levensgevaarlijke tocht vol extreme weersomstandigheden, persoonlijke offers en culturele verschillen.

Voor Tenzing draait de beklimming niet alleen om het bereiken van de hoogste berg ter wereld, maar ook om het vervullen van een diepgewortelde droom. Met Genden Phuntsok, Tom Hiddleston en Willem Dafoe in de hoofdrollen.