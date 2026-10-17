In de rubriek Weekend-kijktips besteden we aandacht aan het nieuwe aanbod van de Streaming videodiensten zoals Apple TV (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben van alles te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.
Apple TV
Apple TV is de streamingdienst van Apple met originele films, series en documentaires biedt. De producties zijn vaak van hoge kwaliteit en zijn zonder advertenties te kijken. Alle content is ook offline te downloaden. Ontdek hoe je Apple TV 3 maanden gratis kunt kijken bij je aankoop. Geen nieuw device gekocht? Dan krijg je 7 dagen gratis.
Tenzing
Gebaseerd op een waargebeurd verhaal vertelt Tenzing het indrukwekkende levensverhaal van Tenzing Norgay, de Nepalese bergbeklimmer die in 1953 samen met Edmund Hillary als eerste de top van de Mount Everest bereikte.
Terwijl de wereld vooral oog heeft voor de westerse expeditieleden, moet Tenzing vechten voor erkenning en zijn plek binnen het klimteam. Wat volgt is een levensgevaarlijke tocht vol extreme weersomstandigheden, persoonlijke offers en culturele verschillen.
Voor Tenzing draait de beklimming niet alleen om het bereiken van de hoogste berg ter wereld, maar ook om het vervullen van een diepgewortelde droom. Met Genden Phuntsok, Tom Hiddleston en Willem Dafoe in de hoofdrollen.
Disney+
Disney+ biedt een breed scala aan content, waaronder films, tv-series en documentaires van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic. Geniet van een enorme collectie nieuwe en klassieke Disney-content. Je kunt genieten van HD-streaming zonder extra kosten. En je vindt bij Disney+ veel gezinsvriendelijke content, waardoor het geschikt is voor kijkers van alle leeftijden. Neem een jaarabonnement van 12 maanden en je krijgt 16% korting of bekijk onze Disney-deals.
VisionQuest
In VisionQuest keert Vision terug nadat hij opnieuw is geactiveerd en is ontsnapt aan degenen die hem als wapen wilden gebruiken. Terwijl hij zich verborgen houdt, probeert hij te ontdekken wat zijn plek en doel in de wereld zijn.
Daarbij zoekt hij antwoorden bij de verschillende AI-persoonlijkheden die in zijn programmering aanwezig zijn, waaronder Friday, Edith, Jarvis en de gevaarlijke Ultron. Aan zijn rustige bestaan komt abrupt een einde wanneer er een beloning op zijn hoofd wordt gezet.
Tijdens zijn vlucht ontmoet Vision de mysterieuze Thomas Shepard, een jongen die mogelijk de reïncarnatie van zijn zoon is. Samen moeten ze uit handen van hun achtervolgers zien te blijven, terwijl Vision tegelijkertijd probeert de invloed van Ultron te weerstaan en de waarheid over Thomas te achterhalen.
💻 Probeer Apple TV 7 dagen gratis (of 3 maanden gratis bij geselecteerde devices)
🇳🇱 NLZIET: twee weken gratis kijken naar alle belangrijke Nederlandse zenders!
👽 SkyShowtime: probeer 7 dagen gratis, daarna vanaf €6,99 per maand
🏎 Viaplay: volg de F1 en Premier League met veel korting
🧟♀️ Pathé Thuis: kijk de beste films, ook recente blockbusters!
🎬 CineMember: kijk 2 weken gratis naar arthouse films
🍿 HBO Max: vanaf slechts €5,99 per maand
Netflix
Netflix biedt een uitgebreide collectie films, series, documentaires en originele content in diverse genres. Je kunt content downloaden om offline te kijken. Ook kun je op verschillende manieren kijken, waardoor je altijd wel een geschikt apparaat hebt.
Norm: The Tale of Norm Macdonald
De film over deze stand-up comedian is volledig opgebouwd uit archiefbeelden, persoonlijke foto’s en zeldzame homevideo’s die door fans en vrienden zijn aangeleverd. Norm vertelt zijn eigen verhaal in zijn eigen woorden.
Amazon Prime Video
Amazon Prime Video biedt een gevarieerde selectie van films, series en documentaires, waaronder exclusieve content. Ben je Amazon Prime-lid, dan heb je toegang tot deze streamingdienst én kun je genieten van extra voordelen zoals snellere verzending van Amazon-aankopen. Daarnaast kun je films huren of kopen. Start je gratis proefperiode van 30 dagen.
Masterplan
Een legendarische dief heeft zijn zinnen gezet op de Mona Lisa, het iconische schilderij van Da Vinci dat in het Louvre in Parijs hangt. Hij rekruteert twee jonge vreemdelingen om hem te helpen: een slimme Italiaanse cybercriminaliteitsdeskundige en een stoere Franse explosievenexpert.
Vervolgens onthult hij dat ze lang verloren broers en zussen zijn en dat hij hun vader is. In een chaotische hereniging waar ze nooit om gevraagd hebben, moet deze nieuwe familie leren samenwerken – en proberen elkaar niet te vermoorden – als ze ook maar een kans willen maken om de roof van de eeuw te plegen.
HBO Max
HBO Max biedt een breed scala aan hoogwaardige content, waaronder exclusieve HBO-series, films en documentaires zoals Game of Thrones en de nieuwste blockbusters. Het aanbod wordt continu bijgewerkt. Betaal jaarlijks en je bespaart 40%.
It
Een stad wordt geterroriseerd door het monster It dat het op kinderen heeft voorzien. Dit monster komt lijnrecht tegenover een groep kinderen te staan die er alles aan moeten doen om hem te verdrijven.
SkyShowtime
SkyShowtime is een streamingdienst die een uitgebreide collectie van films, series, sport, en kinderprogramma’s biedt. Het combineert content van bekende filmstudio’s zoals Dreamworks, Universal en Paramount. Het platform is gebruiksvriendelijk en laat je ook offline kijken. Bekijk welke korting op SkyShowtime je kunt krijgen.
Reminders of Him
Na een perfect uitje met haar vriend begaat Kenna een enorme fout waardoor ze in de gevangenis belandt. Zeven jaar later keert Kenna terug naar haar geboorteplaats in Wyoming, in de hoop haar leven weer op te bouwen en de kans te krijgen om herenigd te worden met haar jonge dochter Diem, die ze nooit heeft gekend. Maar Diems grootouders hebben de voogdij over haar en wijzen Kenna’s pogingen om haar dochter te zien pertinent af. Als voormalig NFL-speler en lokale bareigenaar Ledger zich dan het lot van Kenna aantrekt, ontstaat tussen hen langzaam een diep gevoel van verbondenheid. Naarmate hun geheime romance zich ontwikkelt, nemen ook de gevaren voor hen allebei toe. Kenna’s hart wordt gebroken, maar ze behoudt wel de hoop op een tweede kans.
Videoland
Videoland is een Nederlandse streamingdienst met veel aandacht voor Nederlandse producties. Je kunt onbeperkt kijken zonder reclames, ook naar series die op RTL te zien zijn. Ook kun je vooruit kijken naar series die op een later moment op RTL uitgezonden worden. De content wordt regelmatig vernieuwd, waardoor er altijd iets nieuws te bekijken is.
The Way Back
Na hun ontsnapping uit een werkkamp van de Tweede Wereldoorlog doorkruisen deze soldaten Siberië, de Gobiwoestijn en het Himalayagebergte.
Pathé Thuis
Wil je de nieuwste films zien, dan moet je bij Pathé Thuis zijn! Je betaalt per film en betaalt daarom alleen voor wat je echt kijkt. De streams zijn van hoge kwaliteit en je kunt al binnen een paar weken na de bioscooprelease de grootste blockbusters kijken. Kijk je eerste film met 60% korting!
Zondag de negenste
Na dertig lange jaren zien de broers Franz en Horst elkaar terug in het woonzorgcentrum waar Horst – tegen zijn zin – verblijft. Ondanks zijn dementie zorgt de ontmoeting ervoor dat heel wat gevoeligheden uit het verleden opnieuw naar boven komen. Zeker wanneer er plots een oude bekende opduikt.
Oude passies laaien op, wonden uit het verleden worden opnieuw blootgelegd en de rivaliteit tussen de broers blijkt dieper dan gedacht.
Voor het samenstellen van deze lijst hebben we – uiteraard met toestemming – gebruik gemaakt van de info van Nieuwdezeweek.nl