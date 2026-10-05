Hoe lang gaat de batterij van de iPhone Duo mee? We zetten de batterijduur, het opladen en alles wat je verder wil weten voor je op een rij.

Een opvouwbare telefoon brengt naast een opvallend design ook een uitdaging met zich mee, want hoe zit het met de batterijduur? Met twee schermen heb je ook extra stroom nodig om dat allemaal draaiende te houden. Apple heeft dit bij de iPhone Duo interessant opgelost, want dit toestel heeft twee grote batterijen. Dit is hoe lang je met je iPhone Duo kunt doen op een enkele lading.

Overzicht iPhone Duo batterijduur: afhankelijk van het scherm

De iPhone Duo heeft een 5,4-inch OLED-scherm aan de buitenkant en een groter 7,6-inch OLED-scherm aan de binnenkant. Welk scherm je gebruikt, heeft daardoor veel invloed op de batterijduur.

Gebruik je alleen het buitenscherm, dan kun je tot 44 uur video afspelen of 37 uur video streamen. Met uitsluitend het grotere binnenscherm daalt dit respectievelijk naar 31 en 26 uur. Wissel je beide schermen gedurende de dag af, dan gaat de iPhone Duo bij gemiddeld gebruik tot 24 uur mee.

iPhone Duo (buitenscherm) iPhone Duo (binnenscherm) Video afspelen Tot 44 uur Tot 31 uur Video streamen Tot 37 uur Tot 26 uur Normaal gebruik Tot 24 uur Tot 24 uur

Op dit moment is de batterijcapaciteit nog niet officieel bevestigd. Wel kunnen we kijken wat de accuduur is in vergelijking met bijvoorbeeld de iPhone 18 Pro Max. Dat toestel heeft een accuduur tot 43 uur met video afspelen en tot 38 uur video streamen. Dat komt dus overeen met het buitenste scherm van de iPhone Duo.

Bekijk ook Tot 6 uur langere batterijduur: dit moet je weten over de accu van de iPhone 18 Pro (Max) Een langere batterijduur is de afgelopen jaren een vast speerpunt van Apple. Zo ook bij de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max, want Apple heeft de batterijduur weer behoorlijk verbeterd.

Informatie over beide accu’s bekijken

In de instellingen van de iPhone Duo kun je van elke accu afzonderlijk de informatie bekijken. Je ziet per accu wat de huidige capaciteit is in procenten. Ook het aantal laadcycli is per accu zichtbaar.

Battery Settings on iPhone Duo will show you battery health details for each cell individually, including maximum capacity and cycle count. pic.twitter.com/Br0Rv9OfBE — pdfu (@itspdfu) September 11, 2026

Twee batterijen die werken als één

Door het opvouwbare ontwerp moet Apple slim omgaan met de beschikbare ruimte in de iPhone Duo. Daarom zitten er twee afzonderlijke batterijen in het toestel: één in iedere helft. Voor jou werkt dit gewoon als één accu, waardoor je in iOS ook maar één batterijpercentage ziet.

Het opladen van de batterij doe je dan ook gewoon met een enkele usb-c-kabel of een draadloze oplader. De iPhone Duo zorgt er zelf voor dat beide accu’s opgeladen worden. De iPhone Duo ondersteunt daarnaast snelladen. Met een lichtnetadapter van 60 watt of meer laad je de batterij in ongeveer 20 minuten tot 50 procent op. Bij draadloos opladen via MagSafe gaat dat in 30 minuten.