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Gerucht: ‘Nieuwe iPad mini wordt flink duurder dan zijn voorganger’

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Apple's kleinste iPad krijgt binnenkort een opvolger, maar deze krijgt een prijskaartje die je niet zou verwachten. Wat betekent dit voor de Nederlandse adviesprijs?
Sasha Koevoets -

De volgende iPad mini krijgt naar verwachting een flinke upgrade, maar daar hangt mogelijk ook een stevig prijskaartje aan. Volgens Mark Gurman wordt de nieuwe iPad mini met OLED-scherm aanzienlijk duurder dan zijn voorganger. De prijs zou daardoor zelfs in de buurt van de iPad Air komen.

Nieuwe iPad mini krijgt forse prijsverhoging

Apple lijkt de prijs van de nieuwe iPad mini flink te verhogen. Volgens Mark Gurman wijzen zijn bronnen op een aanzienlijke prijsstijging. Hij schat dat de nieuwe iPad mini met OLED-scherm ongeveer $799 gaat kosten. Ter vergelijking: het huidige model heeft in de Verenigde Staten een adviesprijs van $599.

Ook in Nederland kan de prijs daardoor behoorlijk oplopen. De huidige iPad mini kost hier €689,-. Als Apple een vergelijkbare prijsverhoging doorvoert, zou de nieuwe iPad mini rond de €889,- kunnen kosten. Dit is voorlopig slechts een schatting, want Apple heeft de officiële adviesprijs nog niet bekendgemaakt.

Met zo’n prijskaartje komt de iPad mini opvallend dicht in de buurt van de grotere iPad Air, die haal je bij Apple voor €829,-. Afhankelijk van de uiteindelijke Nederlandse adviesprijs betaal je straks mogelijk net zoveel of zelfs meer voor Apple’s kleinste iPad.

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Dit wordt nieuw in de iPad mini 2026

De hogere prijs heeft mogelijk te maken met de komst van een OLED-scherm. De huidige iPad mini heeft nog een lcd-scherm, terwijl OLED zorgt voor diepere zwartwaarden, een hoger contrast en levendigere kleuren. Daarmee krijgt Apple’s kleinste iPad een flinke schermupgrade. Het is bovendien de eerste keer dat Apple een OLED-scherm in de iPad mini gebruikt.

Het blijft niet alleen bij een nieuw scherm. Volgens eerdere geruchten krijgt de iPad mini 2026 een snellere A20 Pro-chip, een vernieuwd speakersysteem en mogelijk zelfs een waterbestendig ontwerp. Dat laatste maakt hem uniek, want dit is bij geen enkele iPad aanwezig.

Lang hoeven we mogelijk niet meer op de nieuwe iPad mini te wachten. Volgens eerdere berichten wordt deze iPad rond 27 oktober 2026 aangekondigd, mogelijk tijdens het volgende Apple-event. Op hetzelfde moment worden ook nieuwe Macs verwacht.

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