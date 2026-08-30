Met deze speciale magazines ben je helemaal voorbereid op de najaarsupdates van Apple

Apple komt dit najaar weer met meerdere grote software-updates voor iPhone, iPad en Mac, waar veel nieuwe functies in zitten. Wil je er alles uithalen, dan zijn deze magazines echt iets voor jou.

Nog even en dan verschijnen iOS 27, iPadOS 27 en macOS 27 Golden Gate, de grote najaarsupdates van 2026. De afgelopen tijd kon je op iCulture al veel handige iOS 27 tips lezen en hebben we je al van alles uitgelegd over Siri AI, maar het is natuurlijk ook handig om alles bij elkaar te hebben. Met de magazine specials van onze collega’s van iCreate, word je op je wenken bediend.

Magazine specials over iOS 27, iPadOS 27 en macOS 27

Met het grote iPhone & iPadboek 2027 lees je 57 handige workshops voor de nieuwste functies en de belangrijkste standaardapps op je iPhone en iPad. Met duidelijke instructies, screenshots en uitleg ontdek je meer over de handige nieuwe instellingen en verborgen functies. In totaal bevat deze special maar liefst 148 pagina’s, dus er is voor iedereen wat te ontdekken.

Voor de Mac-gebruiker is er ook nog de special Mac voor iedereen 2027, waarin zowel Mac-beginners als -gevorderden meer leren over hoe je alles uit de Mac kan halen. Hij is speciaal gericht op macOS 27 Golden Gate en bevat 23 handige workshops, gidsen en meer. Daarin worden uiteenlopende onderwerpen besproken, zoals Apple Intelligence, de Finder, Safari, Mail en veel meer.

Bestel ze nu als pre-order en krijg gratis verzending

Beide specials zijn nu als pre-order te bestellen en worden rond 18 september bij je thuisbezorgd. Bestel je vóór 7 september, dan profiteer je van gratis verzending. Elke editie kost €13,99 per stuk, maar er is meer: met de combideal kun je extra besparen.

Als je de combideal met zowel het iPhone & iPadboek 2027 als Mac voor iedereen 2027 bestelt, krijg je 11% korting. Je betaalt dan nog maar €24,99 in plaats van €27,98. Uiteraard krijg je ook hier gratis verzending als je voor 7 september bestelt.