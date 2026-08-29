De ideale MacBook (of iPad) voor jouw studie is goedkoper dan je misschien denkt [ADV]

Een nieuw studiejaar vraagt om een apparaat dat bij jouw opleiding past. Maar welke MacBook of iPad heb je eigenlijk nodig? Van de betaalbare MacBook Neo tot de krachtige MacBook Pro en iPad: in dit artikel ontdek je welke keuze het beste bij jou past. Als student profiteer je bovendien van speciale korting bij Amac.

Voor iedere studie is er een passende Mac of iPad

Een nieuw studiejaar betekent voor veel studenten ook een nieuwe laptop of tablet. Maar welke Mac of iPad heb je eigenlijk nodig? Voor een rechtenstudent zijn andere eigenschappen belangrijk dan voor iemand die een creatieve of technische opleiding volgt.

❥ Dit artikel is een samenwerking tussen iCulture en Amac. Lees onze disclaimer.

Gelukkig hoef je niet automatisch voor het duurste model te kiezen. In dit artikel zetten we de belangrijkste opties op een rij en vertellen we welke Mac of iPad het beste bij verschillende opleidingen past. Als student profiteer je bij Amac bovendien van speciale studentenkorting. Hieronder vertellen we je er meer over.

Welke Mac of iPad past bij jouw opleiding?

Niet iedere student heeft dezelfde eisen aan een apparaat. Volg je vooral colleges, maak je aantekeningen en schrijf je verslagen? Dan heb je vooral behoefte aan een betrouwbare en draagbare computer. Werk je met zware programma’s, grote bestanden of creatieve software? Dan zijn prestaties juist belangrijker.

De MacBook Neo: een sterk instapmodel

Volg je een opleiding waarbij je vooral verslagen schrijft, presentaties maakt, onderzoek doet en veel online werkt? Dan is de MacBook Neo een interessante keuze. De compacte laptop is gemaakt voor dagelijkse taken en sluit daardoor goed aan bij studenten die hun Mac vooral gebruiken voor studeren, browsen, mailen en het maken van opdrachten. Dankzij het lichte en compacte ontwerp neem je hem bovendien makkelijk mee naar college of de bibliotheek.

Daarmee past de MacBook Neo goed bij bijvoorbeeld rechten, psychologie, communicatie, bedrijfskunde, geschiedenis of talen. Je hebt genoeg aan een betrouwbare laptop voor Microsoft Office, browsen, e-mail, videobellen en het maken van opdrachten, zonder dat je meteen voor een professioneel model hoeft te kiezen. Ook de prijs maakt de MacBook Neo interessant voor studenten. De normale prijs begint bij €799,-, maar dankzij de speciale studentenkorting van Amac betaal je tijdelijk €751,06.

MacBook Pro: voor zware en creatieve opleidingen

Bij sommige opleidingen gaat een laptop een stuk harder aan het werk. Denk aan grafische vormgeving, mediadesign, audiovisuele productie, architectuur, softwareontwikkeling of andere studies waarbij je met zware programma’s en grote bestanden werkt. In dat geval is de MacBook Pro een logische keuze.

De MacBook Pro is ontworpen voor veeleisende workflows en is verkrijgbaar met M5-, M5 Pro- en M5 Max-chips. Daarmee richt deze Mac zich op studenten die meer nodig hebben dan alleen een laptop voor documenten, presentaties en surfen op het internet.

Werk je bijvoorbeeld met Photoshop, videobewerking, 3D-software of uitgebreide ontwikkelomgevingen, dan komt de extra rekenkracht goed van pas. Voor een opleiding waarbij je vooral teksten schrijft en presentaties maakt, is de MacBook Pro waarschijnlijk overkill. Vraagt je studie juist om veel grafische kracht, dan heb je aan de MacBook Pro een krachtige laptop waar je jarenlang mee vooruit kunt. Ook hier krijgen studenten bij Amac een extra voordeel. De MacBook Pro M5 is er voor studenten vanaf €2.095,26, terwijl de normale prijs vanaf €2.229 begint.

iPad: ideaal voor colleges en aantekeningen

Niet iedere student heeft per se een laptop nodig. Ben je vooral veel bezig met lezen, aantekeningen maken en presentaties bekijken? Dan kan de iPad een aantrekkelijk alternatief zijn. De iPad uit 2025 is geschikt voor studenten die een licht apparaat zoeken dat makkelijk in een tas past. Dankzij ondersteuning voor Apple Pencil kun je bovendien rechtstreeks op het scherm schrijven, documenten markeren en tijdens een college snel aantekeningen maken.

Dat maakt de iPad bijvoorbeeld interessant voor opleidingen waarbij je veel colleges volgt, documenten leest of visueel werkt. Denk aan psychologie, onderwijs, rechten of creatieve opleidingen. Je kunt hem gebruiken als digitaal notitieblok, maar ook om video’s te bekijken, informatie op te zoeken of aan opdrachten te werken. De iPad (2025) kost normaal €509,-, maar studenten betalen bij Amac nu €478,86.

Wil je wel het compacte formaat van een iPad, maar vind je typen op een touchscreen minder prettig? Dan kun je een toetsenbord toevoegen. Met een Magic Keyboard Folio wordt het bijvoorbeeld makkelijker om mails te beantwoorden, notities te maken of langere verslagen te schrijven. Zo kun je de iPad voor een deel als laptopvervanger gebruiken, terwijl je hem voor andere momenten gewoon als tablet gebruikt.

Hoe werkt de studentenkorting van Amac?

De studentenkorting is bedoeld voor studenten en docenten. Bij Amac kun je een account aanmaken en je inschrijvingsbewijs uploaden om je studentenstatus te verifiëren. Na goedkeuring krijg je toegang tot de speciale studentenprijzen. De korting kan oplopen tot 6 procent op Macs en iPads. Het loont dus om voordat je een nieuwe Mac of iPad koopt even te controleren wat jouw prijs als student is. De exacte korting kan namelijk per product verschillen.

Heb je al een Mac of iPad? Dan kun je ook inruilen

Heb je al een MacBook of iPad, maar wil je voor het nieuwe studiejaar upgraden? Dan kun je je huidige apparaat ook inruilen. Met de inruilservice laat je de waarde van je oude apparaat bepalen en kun je deze waarde gebruiken bij de aanschaf van een nieuw model.

Zo hoef je niet zelf op zoek naar een koper en wordt de overstap naar een nieuwe Mac of iPad mogelijk een stuk voordeliger. Het kan dus zeker de moeite waard zijn om te controleren wat jouw huidige apparaat nog waard is voordat je een nieuw model aanschaft.