Uitgelicht - Alles over het iPhone-event van 9 september
iCulture Podcast #S08E08: Het Apple-event ontvouwt zich: dit is onze vooruitblik
Vooruitblik op Apple’s grote iPhone-event van 2026: deze producten kun je op 9 september verwachten

Prijsverhoging Nintendo Switch 2 komt eraan (maar hier krijg je hem tijdelijk cadeau)

Deals
Ben je nog op zoek naar de Nintendo Switch 2? Dan is het verstandig om niet te lang meer te wachten. De prijs van Nintendo’s populaire console gaat na dit weekend namelijk omhoog. Tegelijkertijd is er nu een actie waarbij je de Nintendo Switch 2 tijdelijk cadeau kunt krijgen. In dit artikel vertellen we je er meer over.
Jane van Brakel -

Nintendo Switch 2 wordt duurder per 1 september

De Nintendo Switch 2 krijgt binnenkort een flinke prijsverhoging. Nintendo kondigde begin mei al aan dat de adviesprijs van de populaire spelcomputer dit jaar omhooggaat. Vanaf 1 september betaal je €30,- meer voor het standaardmodel. De prijs stijgt daarmee van €469,99 naar €499,99. Het gaat om de reguliere Nintendo Switch 2 zonder gamebundel. Ook de verschillende bundels waarbij je de console samen met een game koopt, worden vanaf september duurder.

Hoewel Nintendo de prijsverhoging al maanden geleden bekendmaakte, brengt het bedrijf de boodschap nu opnieuw onder de aandacht. De hogere prijs komt namelijk snel dichterbij. Wie de Nintendo Switch 2 nog voor de huidige prijs wil aanschaffen, doet er daarom goed aan om niet te lang te wachten. En we hebben goed nieuws, je ontvangt deze populaire console tijdelijk cadeau bij Odido én Ziggo. Hieronder vertellen we je er meer over.

Scoor een gratis Nintendo Switch 2

Ziggo-logo

Scoor een gratis Nintendo Switch 2

Dit is hoe je de populaire console tijdelijk cadeau krijgt

De prijsverhoging van de Nintendo Switch 2 komt dus op een opvallend moment. Wie de populaire console nog wil aanschaffen, kan daarom ook kijken naar de tijdelijke actie van Odido. Bij een nieuw tweejarig Internet & TV-abonnement krijg je momenteel namelijk een Nintendo Switch 2 cadeau, met een waarde van €499,-.

Daarmee hoef je de populaire spelcomputer niet zelf los aan te schaffen. Zeker met de aangekondigde prijsverhoging van €30,- vanaf 1 september maakt dat de actie extra interessant voor wie toch al van plan was om een Switch 2 te kopen. De Nintendo Switch 2 is niet het enige cadeau waaruit je kunt kiezen. Afhankelijk van het abonnement zijn er verschillende andere producten beschikbaar:

AbonnementCadeauWaarde
Alleen Internet vanaf 400 MbpsSamsung 50-inch Mini LED 4K-tv€549,-
Alleen Internet vanaf 400 MbpsDyson Airwrap Origin€449,-
Alleen Internet vanaf 400 MbpsHarman Kardon Aura Studio 5€379,-
Internet & TVSamsung 50-inch Mini LED 4K-tv€549,-
Internet & TVNintendo Switch 2€499,-
Internet & TVApple iPad 2025 11-inch 128 GB€499,-
Scoor een cadeau naar keuze

Nintendo Switch 2 liever los kopen?

Liever geen nieuw internetabonnement afsluiten en de Nintendo Switch 2 gewoon los kopen? Dat kan natuurlijk ook. Houd er wel rekening mee dat de prijs vanaf 1 september met €30,- omhooggaat. Wie de console nog voor de huidige adviesprijs wil aanschaffen, doet er daarom goed aan om niet te lang te wachten. Hieronder vind je een overzicht van de webshops waar je de Nintendo Switch 2 momenteel kunt kopen.

Bol logo

Nintendo Switch 2 bij Bol

Amazon logo

Nintendo Switch 2 bij Amazon

Nintendo Switch 2 bij MediaMarkt

Nintendo Switch 2 bij Coolblue

Zo haal je alles uit je Nintendo Switch 2 met je iPhone

Hoewel alleen het gamen op de Switch 2 natuurlijk al hartstikke leuk is, haal je nog meer uit je nieuwe console door de vernieuwde Nintendo Switch-app op je iPhone te downloaden. Hier zie je wie van je vrienden online is en deel je screenshots van je games eenvoudig op social media. Nieuw en exclusief voor de Switch 2 is Zelda Notes. In de Switch 2-versies van verschillende Zelda-games krijg je op je iPhone handige hulpmiddelen, zoals een kaart voor het navigeren. Let op: om deze functies te gebruiken, heb je wel een Nintendo Switch Online-abonnement nodig.

Bekijk ook
Nintendo Switch 2 app

Vernieuwde Nintendo Switch-app voor Nintendo Switch 2 nu beschikbaar: dit kun je ermee

Nintendo heeft de Nintendo Switch Online-app voor Nintendo Switch-gebruikers vernieuwd. Vanaf nu heet het de Nintendo Switch-app en werkt hij ook met de nieuwe Nintendo Switch 2. Maar er verandert ook wat qua functies en mogelijkheden.

Ook is er een bijgewerkte iPhone-app voor ouderlijk toezicht op de Nintendo Switch 2. Daarmee kun je ook het gebruik van de GameChat-functie beperken voor een kind. Met GameChat kun je direct via de Nintendo Switch 2 chatten (ook met beeld via een optionele usb-c-camera), maar als je als ouder liever niet wil dat je kind zomaar met andere spelers chat, kun je dat met de iPhone-app regelen.

Wil jij op de hoogte zijn van alle nieuwtjes rondom Nintendo? Dan is er ook nog de Nintendo Today-app. Elke dag ontvang je nieuwe informatie over spellen, maar het is ook te gebruiken als persoonlijke agenda. Zo weet je precies welke afspraken je hebt én wanneer Nintendo met nieuwe games komt. Dit pas je geheel aan naar je eigen interesses.

Bekijk ook
Nintendo Today app

Met de officiële Nintendo Today!-app krijg je het laatste Nintendo-nieuws op je iPhone

Nintendo heeft een nieuwe app uitgebracht genaamd Nintendo Today!. Daarmee wordt het laatste officiële nieuws over Nintendo-games direct met je gedeeld.

Informatie

Laatst bijgewerkt
28 augustus 2026 om 16:30

Ook interessant

Apple-aankondigingen in augustus 2026

Round-up: dit heeft Apple deze week allemaal aangekondigd

Nieuws

Dit zijn de beste weerapps voor iPhone en iPad

Gidsen
iPhone 18 Pro winactie

Winactie: doe mee en maak nu al kans op de iPhone 18 Pro

Deals

Wanneer komt iOS 27 echt uit? De datum lijkt bijna zeker

Nieuws
macOS Golden Gate aankondiging

Apple verklapt de release macOS 27 Golden Gate: dit is de verwachte releasedatum

Nieuws 1 reactie

Zien: ‘Zo ziet de opvouwbare iPhone er van binnen uit’

Nieuws

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar