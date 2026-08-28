Prijsverhoging Nintendo Switch 2 komt eraan (maar hier krijg je hem tijdelijk cadeau)

Ben je nog op zoek naar de Nintendo Switch 2? Dan is het verstandig om niet te lang meer te wachten. De prijs van Nintendo’s populaire console gaat na dit weekend namelijk omhoog. Tegelijkertijd is er nu een actie waarbij je de Nintendo Switch 2 tijdelijk cadeau kunt krijgen. In dit artikel vertellen we je er meer over.

Nintendo Switch 2 wordt duurder per 1 september

De Nintendo Switch 2 krijgt binnenkort een flinke prijsverhoging. Nintendo kondigde begin mei al aan dat de adviesprijs van de populaire spelcomputer dit jaar omhooggaat. Vanaf 1 september betaal je €30,- meer voor het standaardmodel. De prijs stijgt daarmee van €469,99 naar €499,99. Het gaat om de reguliere Nintendo Switch 2 zonder gamebundel. Ook de verschillende bundels waarbij je de console samen met een game koopt, worden vanaf september duurder.

Hoewel Nintendo de prijsverhoging al maanden geleden bekendmaakte, brengt het bedrijf de boodschap nu opnieuw onder de aandacht. De hogere prijs komt namelijk snel dichterbij. Wie de Nintendo Switch 2 nog voor de huidige prijs wil aanschaffen, doet er daarom goed aan om niet te lang te wachten. En we hebben goed nieuws, je ontvangt deze populaire console tijdelijk cadeau bij Odido én Ziggo. Hieronder vertellen we je er meer over.

Dit is hoe je de populaire console tijdelijk cadeau krijgt

De prijsverhoging van de Nintendo Switch 2 komt dus op een opvallend moment. Wie de populaire console nog wil aanschaffen, kan daarom ook kijken naar de tijdelijke actie van Odido. Bij een nieuw tweejarig Internet & TV-abonnement krijg je momenteel namelijk een Nintendo Switch 2 cadeau, met een waarde van €499,-.

Daarmee hoef je de populaire spelcomputer niet zelf los aan te schaffen. Zeker met de aangekondigde prijsverhoging van €30,- vanaf 1 september maakt dat de actie extra interessant voor wie toch al van plan was om een Switch 2 te kopen. De Nintendo Switch 2 is niet het enige cadeau waaruit je kunt kiezen. Afhankelijk van het abonnement zijn er verschillende andere producten beschikbaar:

Abonnement Cadeau Waarde Alleen Internet vanaf 400 Mbps Samsung 50-inch Mini LED 4K-tv €549,- Alleen Internet vanaf 400 Mbps Dyson Airwrap Origin €449,- Alleen Internet vanaf 400 Mbps Harman Kardon Aura Studio 5 €379,- Internet & TV Samsung 50-inch Mini LED 4K-tv €549,- Internet & TV Nintendo Switch 2 €499,- Internet & TV Apple iPad 2025 11-inch 128 GB €499,-

Nintendo Switch 2 liever los kopen?

Liever geen nieuw internetabonnement afsluiten en de Nintendo Switch 2 gewoon los kopen? Dat kan natuurlijk ook. Houd er wel rekening mee dat de prijs vanaf 1 september met €30,- omhooggaat. Wie de console nog voor de huidige adviesprijs wil aanschaffen, doet er daarom goed aan om niet te lang te wachten. Hieronder vind je een overzicht van de webshops waar je de Nintendo Switch 2 momenteel kunt kopen.

Zo haal je alles uit je Nintendo Switch 2 met je iPhone

Hoewel alleen het gamen op de Switch 2 natuurlijk al hartstikke leuk is, haal je nog meer uit je nieuwe console door de vernieuwde Nintendo Switch-app op je iPhone te downloaden. Hier zie je wie van je vrienden online is en deel je screenshots van je games eenvoudig op social media. Nieuw en exclusief voor de Switch 2 is Zelda Notes. In de Switch 2-versies van verschillende Zelda-games krijg je op je iPhone handige hulpmiddelen, zoals een kaart voor het navigeren. Let op: om deze functies te gebruiken, heb je wel een Nintendo Switch Online-abonnement nodig.

Bekijk ook Vernieuwde Nintendo Switch-app voor Nintendo Switch 2 nu beschikbaar: dit kun je ermee Nintendo heeft de Nintendo Switch Online-app voor Nintendo Switch-gebruikers vernieuwd. Vanaf nu heet het de Nintendo Switch-app en werkt hij ook met de nieuwe Nintendo Switch 2. Maar er verandert ook wat qua functies en mogelijkheden.

Ook is er een bijgewerkte iPhone-app voor ouderlijk toezicht op de Nintendo Switch 2. Daarmee kun je ook het gebruik van de GameChat-functie beperken voor een kind. Met GameChat kun je direct via de Nintendo Switch 2 chatten (ook met beeld via een optionele usb-c-camera), maar als je als ouder liever niet wil dat je kind zomaar met andere spelers chat, kun je dat met de iPhone-app regelen.

Wil jij op de hoogte zijn van alle nieuwtjes rondom Nintendo? Dan is er ook nog de Nintendo Today-app. Elke dag ontvang je nieuwe informatie over spellen, maar het is ook te gebruiken als persoonlijke agenda. Zo weet je precies welke afspraken je hebt én wanneer Nintendo met nieuwe games komt. Dit pas je geheel aan naar je eigen interesses.