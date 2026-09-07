Deze betaalbare iPhone van Apple is nu nóg betaalbaarder

De iPhone 17e is de betaalbare iPhone van Apple, maar inmiddels kun je het toestel voor nóg minder in huis halen. Door een prijsdaling wordt de iPhone 17e een stuk interessanter als je op zoek bent naar een nieuwe iPhone zonder de hoofdprijs te betalen. In dit artikel zetten we de beste deals voor je op een rij.

Hier scoor je de iPhone 17e nu met flinke korting

De iPhone 17e is de meest betaalbare iPhone binnen de huidige iPhone 17-serie. Bij de introductie had het toestel een adviesprijs van €719,-. Inmiddels is de prijs echter gedaald, waardoor je de iPhone 17e nu voor minder in huis haalt. Dat maakt het toestel extra interessant als je op zoek bent naar een nieuwe iPhone, maar niet meteen de hoofdprijs wilt betalen. In dit artikel zetten we de beste deals voor je op een rij.

iPhone 17e direct bij KPN, Odido of Vodafone bestellen: al vanaf €648 ,-

Wil je de iPhone 17e het liefst bij je eigen provider afsluiten? Dan kan dat extra voordeel opleveren, zeker als je thuis al internet hebt van KPN, Odido of Vodafone. Bij KPN krijg je bijvoorbeeld een gratis Netflix- of ESPN Compleet-abonnement, terwijl Odido €5,- per maand korting geeft op je internetabonnement. Ben je klant van Vodafone én Ziggo, dan profiteer je van een extra tv-pakket en tot €20,- korting per maand.

Kijk je vooral naar de aanschafprijs van de iPhone 17e, dan hoef je momenteel niet lang te zoeken naar de voordeligste optie. Bij Odido, KPN én Vodafone betaal je in combinatie met een abonnement €648,- voor het toestel. Daarmee liggen de toestelkosten bij deze drie providers precies gelijk.

iPhone 17e met een 10 GB abonnement (of los toestel): al vanaf €586,-

Wie de iPhone 17e liever zonder abonnement aanschaft, is momenteel het voordeligst uit bij Bol. Daar kun je het toestel vanaf €684,- op de kop tikken. Toch kan het interessant zijn om de iPhone 17e in combinatie met een abonnement te kopen. Je profiteert dan van korting op het toestel en kunt de kosten van je abonnement afstemmen op je eigen verbruik.

Daarvoor hoef je zeker niet te kiezen voor een abonnement met onbeperkt internet. Met een 10GB-bundel blijven je maandelijkse kosten een stuk lager, terwijl je alsnog voordelig uit bent met de iPhone 17e. Via Belsimpel is het toestel in combinatie met een 10GB-abonnement van Lebara momenteel verkrijgbaar vanaf €586,-. Het abonnement kost slechts 8 euro per maand en de eerste zes maanden profiteer je bovendien van 50 procent korting. Je betaalt dan tijdelijk slechts 4 euro per maand.

De beste deal voor de iPhone 17e: al in huis vanaf €580,-

De voordeligste manier om de iPhone 17e te bemachtigen is momenteel met een abonnement met onbeperkt internet. Je betaalt daarbij iets meer per maand voor je abonnement, maar de toestelkosten vallen juist een stuk lager uit. Daardoor hoef je bij het abonnement veel minder voor de iPhone 17e zelf af te rekenen.

Wil je de iPhone 17e voor zo min mogelijk geld aanschaffen? Dan is een combinatie van het toestel met een onbeperkt Odido-abonnement via Belsimpel momenteel een interessante optie. Je betaalt voor de iPhone 17e dan vanaf 623 euro. Zeker wanneer je veel mobiele data gebruikt, is dit een aantrekkelijke deal: je profiteert van onbeperkt internet en houdt tegelijkertijd de toestelkosten zo laag mogelijk.