Action stunt met deze slimme buitencamera voor een spotprijs

Als je je woning graag wilt omtoveren tot smart home zonder gelijk veel uit te geven, dan is deze aanbieding van Action iets voor jou. Voor slechts €38,95 krijg je een slimme buitencamera met die je helpt je huis beter in de gaten te houden.

Wil je je woning slimmer beveiligen, maar wil je daar niet te diep voor in de buidel tasten? Dan heeft Action nu een interessante deal: voor slechts €38,95 haal je een slimme buitencamera met solarpaneel in huis. We vertellen je hieronder precies wat je mag verwachten voor deze prijs.

Deze slimme buitencamera draait op zowel zonne-energie als op batterijen. Hij is ideaal als je op zoek bent naar een betaalbare manier om je huis om te toveren tot smart home. Naast dat je live kunt meekijken via je telefoon, kan het camerabeeld ook live worden aangepast zodat je altijd de perfecte kijkhoek hebt.

Bescherm je woning voordelig met deze buitencamera van Action

De buitencamera met solarpaneel is een betaalbare oplossing om je woning te beveiligen. Hij is eenvoudig te verbinden met je wifi en je bedient het apparaat via de LSC Smart Connect-app op je smartphone. De buitencamera neemt beelden op in heldere Full HD-kwaliteit en heeft een ruime kijkhoek van 100 graden.

Privacy en opslag: waar blijven je beelden?

Deze buitencamera van Action bewaart de beelden standaard op een microSD-kaart, die je tot 128GB kunt uitbreiden (de kaart koop je los). Via de LSC Smart Connect-app kun je live meekijken, opgenomen video’s terugzien en allerlei instellingen aanpassen. Om de camera te gebruiken maak je een account aan in de LSC Smart Connect-app, waarbij je onder andere je gebruikersnaam, e-mailadres en eventueel telefoonnummer invult.

Installatie: zo hang je deze buitencamera van Action op

Met deze buitencamera van Action kun je altijd eenvoudig je voordeur, tuin of garage in de gaten houden. Dankzij de instructies hieronder is de installatie zo gedaan.

Plaatsen: kies een buitenlocatie waar de camera niet vol in de zon hangt en waar het wifi-bereik goed is. Boor gaten, plaats de pluggen indien nodig (bij een stenen of betonnen muur) en zet de montagebeugel stevig vast. Klik vervolgens de camera op de houder. Aansluiten: wil je video’s opslaan? Steek dan een microSD-kaart van maximaal 128GB (FAT32) in het apparaat. App installeren en koppelen: installeer de LSC Smart Connect-app op je smartphone en maak een account aan. Voeg de camera toe door op het plusteken te tikken, kies het juiste type, vul je wifi-gegevens in (2,4Ghz) en scan de QR-code die in de app verschijnt. Configureren en testen: geef je camera een eigen naam, stel de meldingen, verlichting en bewegingsdetectie in naar wens. Controleer of het livebeeld werkt en je notificaties ontvangt bij beweging.

LSC Smart Connect Versie 2.0.7 Download Geschikt voor iPhone, iPad, Watch Vereist iOS 14.0+ Grootte 276.19 MB Uitgever Electro Cirkel Retail B.V Leeftijd 4+ Talen

Eenvoudig online te bestellen, zonder dat je de deur uit hoeft

Je hoeft de deur niet uit om deze slimme buitencamera met verlichting te kopen. Deze is namelijk exclusief online te koop bij Action, waardoor je hem gemakkelijk thuis kunt bestellen en laten bezorgen.