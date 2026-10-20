Flink besparen op originele Apple-accessoires: 4 hoesjes voor twee tientjes

Kan je iPhone wel een nieuw hoesje gebruiken? Of match je jouw Watch band graag bij je outfit? Goed nieuws! Bij deze webwinkel krijg je tot 87% korting op officiële Apple-accessoires.

Net een nieuwe iPhone geshopt, maar ben je nog op zoek naar een geschikt hoesje van goede kwaliteit en een stijlvolle uitstraling? Profiteer dan nu tijdelijk van de enorme kortingen bij Smartphonehoesjes.nl. Je scoort nu 4 officiële Apple-hoesjes voor minder dan €20,-.

Er is meer! Smartphoneshoesjes.nl stunt nu ook tijdelijk met kortingen tot wel 87% op officiële Apple Watch-bandjes. Scoor 4 verschillende kleuren bandjes voor €50,- en bespaar hiermee €349,96!

Spotgoedkope hoesjes en bandjes

Smartphonehoesjes.nl biedt nu tijdelijk officiële Apple-hoesjes voor je iPhone én officiële Apple Watch-bandjes aan met enorm hoge kortingen. Je profiteert van bundelvoordeel en ontvangt daarmee de producten in een 4-pack. De kortingen lopen op tot wel 87% op de bandjes en tot 76% op de hoesjes.

Het is goed om te weten dat je een Apple-hoesje scoort voor deze iPhone-modellen:

Heb je al een nieuwe iPhone in huis gehaald? Met de kortingscode ‘IP18‘ scoor jij een nieuw hoesje voor de iPhone 18 Pro (Max) met 15% korting.

Apple hoesjes bij Smartphonehoesjes.nl

Ga je liever voor een siliconen, doorzichtige of lederen hoesje? In het 4-pack vind je hoesjes van deze materialen. De siliconen hoesjes geven je iPhone een wat strakkere look, voelt zacht aan en zorgt voor meer grip. De binnenkant is gemaakt van microfiber, wat zorgt voor een beschermende laag tegen krassen en stof.

Het doorzichtige hoesje is gemaakt van een stevige kunststof en dus volledig transparant, zo blijft het ontwerp van je iPhone zichtbaar. Verder, de lederen hoesjes geven je iPhone een stijlvolle uitstraling. Deze hoesjes zijn gemaakt van hoge kwaliteit leer, waardoor de buitenkant zacht aanvoelt en deze op den duur een natuurlijke glans krijgt.

Naast de Backcover hoesjes, biedt Smartphonehoesjes.nl ook Bookcase aan. Dit zijn, zoals we dit in het Nederlands noemen, klaphoesjes gemaakt van echt leer met een opbergvakje waar je eventueel bonnetjes of pasjes kan bewaren.

Alle backcover hoesjes zijn geschikt voor MagSafe, een techniek van Apple waarmee accessoires magnetisch aan je iPhone gekoppeld worden. Ondanks dat je een hoesje om je iPhone doet, werken accessoires zoals een MagSafe kaarthouder of een Magsafe draadloze oplader feilloos op je toestel.

Watch-bandjes bij Smartphonehoesjes.nl

Smartphonehoesjes.nl biedt een ruim aanbod van 4-pack Watch-bandjes met verschillende uitstralingen, kleuren en maten. Scoor siliconen solobandjes nu voor €30,-, gevlochten solobandjes voor €50,- en de sport bandjes voor €70,-. Naast de 4-pack, worden de Watch-bandjes ook per 2, 3 en 5 stuks verkocht. Check bij het kopen van een polsbandje altijd goed de maat en voor welke kastmaat hij geschikt is.

Siliconen solobandje

Het siliconenen solobandje van Apple is gemaakt zonder gesp of sluiting. Het bandje is rekbaar en heeft geen overlappende delen. Je kan deze Watch-band altijd blijven dragen, omdat deze waterproof is. Ook doordat er geen gesp aan zit, is dit een comfortabel bandje voor tijdens het slapen.

Gevlochten solobandje

Ook dit bandje is zonder gesp of sluiting gemaakt. Het bandje is daarom ook rekbaar en heeft, net als het siliconen solobandje, geen overlappende delen. Het bandje is gemaakt van silicoonrubber, dat comfortabel aanvoelt en soepeler is dan het reguliere siliconen bandje.

Sport bandje

Dit siliconen bandje geeft een strakke uitstraling. Hij heeft een innovatieve aluminium sluiting en is gemaakt van zacht, siliconen materiaal dat comfortabel aanvoelt op de pols. Dit bandje is een perfecte toevoeging bij een actieve levensstijl. Hij is waterproof en levert niet in op stijl of comfort. Het enige nadeel is dat siliconenbandjes bij warm weer plakkerig kunnen aanvoelen op de huid.