Waarom dit het juiste moment is om de iPhone Duo te halen (met AirPods 4 cadeau) [ADV]

Sinds afgelopen vrijdag 16 oktober is de iPhone Duo uit en bij Vodafone scoor je het toestel met korting én gratis AirPods 4! Dit maakt het extra aantrekkelijk om nu over te stappen!

De allernieuwste iPhone Duo nu bij Vodafone

Wil jij als een van de eersten de nieuwste iPhone Duo in handen hebben? Bij Vodafone kan je de iPhone Duo nu bestellen in de pre-order. Tijdelijk stunt Vodafone ook nog eens met een goede aanbieding! Wie de iPhone Duo bestelt krijgt AirPods 4 met exclusieve case cadeau én ontvang je ook nog eens flink toestelkorting.

iPhone Duo: meer dan een vouwbare iPhone

De iPhone Duo is de nieuwste en eerste vouwbare iPhone van Apple. Dit toestel is natuurlijk uniek door zijn twee schermen, met het voordeel dat je nu voor iedere situatie een geschikt scherm beschikbaar hebt. Ingeklapt heb je een compact scherm, terwijl deze iPhone uitgeklapt juist een groot scherm heeft.

❥ Dit artikel is een samenwerking tussen iCulture en Vodafone. Lees onze disclaimer.

Voor streamen, gamen of videobellen kunnen we ons voorstellen dat een groot scherm prettiger werkt, maar om simpelweg het weer op te zoeken, snel een berichtje te typen of te checken hoe laat het is, werkt een compacter scherm net zo fijn.

Daarnaast is de iPhone Duo uitgerust met een viervoudig camera-systeem. Aan de achterkant zit een 48 megapixel-hoofdcamera voor scherpe foto’s met een hoge resolutie en een 48 megapixel-ultragroothoeklens voor landschappen of grote groepen. Daarnaast zit op beide schermen een selfie camera, zodat je die uit- en ingeklapt eenvoudig kan gebruiken.

Duo Preview maakt het mogelijk om jezelf live te bekijken op het buitenste scherm als je op de foto wordt gezet. Een selfie maken is dus nog nooit zo makkelijk geweest. Je gebruikt je camera aan de achterkant en ziet jezelf op het scherm ernaast. Handig dus!

De iPhone Duo is uitgerust met de nieuwste A20 Pro-chip. Door deze krachtige chip levert de iPhone Duo extreem snelle prestaties bij het uitvoeren van zwarte taken, zoals videobewerking of grafische intense games. Daarnaast maakt de chip het mogelijk om probleemloos meerdere apps tegelijk te laten draaien op het grote scherm. Ook werkt de A20 Pro-chip samen met een ingebouwde dampkamer voor een betere warmteafvoer, waardoor de iPhone Duo ook bij het langdurig uitvoeren van zware taken snel blijft presteren.

Tot slot beschikt de iPhone Duo over een dubbel accusysteem met één accu in iedere helft. Dit zorgt voor een lange gebruiksduur, afhankelijk van welk scherm je gebruikt. Ook gaat het toestel slim om met zijn energiebeheer. De belasting wordt verdeeld over beide helften, wat helpt bij het opvangen van de hogere energiebehoefte van de dubbele schermen.

Gemiddeld genomen (bij normaal gebruik) gaat de batterij van de iPhone Duo tot 24 uur mee. Gebruik je enkel het buitendisplay, dan gaat de batterij tot 44 uur mee. Bij het gebruik van slechts het binnendisplay, dan houdt de batterij het tot 31 uur vol.

De iPhone Duo nu met AirPods 4 cadeau

De adviesprijs van Apple is €2.339,-, maar bij Vodafone betaal je nu €2136,- voor de iPhone Duo. Maar er is meer! Vodafone geeft tijdelijk AirPods 4 cadeau met exclusief hoesje bij aankoop van de nieuwste iPhone Duo in combinatie met een Unlimited-abonnement. De actie loopt tot en met 8 november, dus wacht niet te lang met bestellen, want Vodafone meldt “op=op”.

One van Vodafone en Ziggo voor extra voordelen

Het je thuis ook vast internet van Ziggo, dan profiteer je van dubbel voordeel met One. Je krijgt namelijk tot €10,- korting op mobiel, tot €10,- korting op je internet én dubbele data in je Vodafone databundel.

Geen Ziggo, maar wel jonger dan 28 jaar? Dan biedt Vodafone ook Vodafone Young aan. Je krijgt alles van Vodafone maar dan binnen een jongvolwassen budget, met kortingen tot wel €10,- per maand.

iPhone Duo voor zakelijk gebruik

Ben je veel onderweg voor je werk? Of gebruik je een iPad veel, omdat deze een groter scherm heeft dan je iPhone? Met de iPhone Duo heb je alles in één apparaat en ben je ten alle tijden verbonden.

Met Vodafone Zakelijk heb je altijd een stabiele verbinding (ook buiten NL) en is het abonnement nu ook nog eens voordeliger. Kies je het Zakelijk Unlimited Plus-abonnement, dan betaal je nu €28,- per maand in plaats van €31,-. Dit abonnement heeft 100 GB data en onbeperkt bellen en sms’en, wat overeenkomt met de consumentenbundel Unlimited Max (de grootste bundel bij consumenten).

Sluit je een Unlimited Max zakelijk-abonnement af, dan krijg je voorrang bij drukte op het netwerk, zodat je zeker weet dat je altijd online en bereikbaar bent.