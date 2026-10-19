Haal meer uit je Mac met deze simpele onderhoudstips [ADV]

Je Mac wordt na verloop van tijd wat trager of raakt steeds voller. Gelukkig kun je daar zelf iets aan doen! Met deze vijf simpele stappen geef je je Mac in ongeveer tien minuten een opfrisbeurt. En met de juiste hulpmiddelen is dat makkelijker dan je denkt.

Je Mac wat trager geworden? Zo geef je hem een snelle opfrisbeurt

Je Mac gebruik je waarschijnlijk dagelijks, maar wanneer heb je voor het laatst gecontroleerd of alles nog goed werkt? Door apps te installeren, bestanden te downloaden en software-updates uit te voeren, kan je Mac na verloop van tijd voller en trager worden.

❥ Dit artikel is een samenwerking tussen iCulture en MacPaw. Lees onze disclaimer.

Met de volgende simpele stappen geef je je Mac in ongeveer tien minuten een opfrisbeurt. Wil je het onderhoud makkelijker maken? Met CleanMyMac pak je verschillende onderdelen op één plek aan. Speciaal voor iCulture-lezers krijg je tijdelijk 10% korting. Klik op de onderstaande link en de kortingscode ICULTURE10 wordt automatisch verwerkt.

1. Controleer hoeveel opslagruimte je nog hebt

Een volle Mac is niet handig. Je hebt immers ruimte nodig om nieuwe bestanden op te slaan en updates te installeren. Daarom is het slim om af en toe te controleren hoeveel opslagruimte je nog over hebt. Dat doe je via het Apple-menu linksboven. Open ‘Systeeminstellingen’ en ga naar ‘Algemeen’ en ‘Opslag’. Je ziet nu hoeveel ruimte je Mac gebruikt en welke onderdelen de meeste opslag innemen.

Kijk vooral naar grote bestanden die je niet meer nodig hebt, zoals oude downloads, installatiebestanden en video’s. Gooi weg wat je niet meer gebruikt en vergeet niet om de prullenmand te legen. Zo maak je snel wat ruimte vrij.

2. Verwijder onnodige bestanden

Ook als je Mac nog voldoende opslagruimte heeft, kan er ongemerkt digitale rommel ontstaan. Denk aan tijdelijke bestanden, oude caches en andere gegevens die je niet meer nodig hebt. Die kun je handmatig opsporen, maar dat kost soms behoorlijk wat tijd.

Met CleanMyMac van MacPaw kun je dit eenvoudiger aanpakken. Deze software is speciaal ontwikkeld voor de Mac en helpt je om onnodige bestanden op te sporen en te verwijderen. Zo hoef je niet zelf allerlei mappen door te spitten om te ontdekken wat er weg kan.

CleanMyMac is al jarenlang een bekende naam onder Mac-hulpprogramma’s en combineert verschillende functies voor onderhoud en opschoning. Controleer wel altijd welke bestanden je verwijdert. Je wilt natuurlijk niet per ongeluk iets kwijtraken dat je nog nodig hebt.

3. Ruim apps op die je niet meer gebruikt

Heb je apps op je Mac staan die je al maanden niet hebt geopend? Dan is dit een goed moment om daar eens kritisch naar te kijken. Oude programma’s nemen opslagruimte in en kunnen soms ook extra bestanden achterlaten. Open Finder en klik op ‘Apps’ om je geïnstalleerde programma’s te bekijken. Verwijder apps die je niet meer nodig hebt. Sommige programma’s hebben hiervoor een eigen verwijderprogramma.

Let op: een app naar de prullenmand slepen betekent niet altijd dat alle bijbehorende bestanden verdwijnen. Er kunnen bijvoorbeeld ondersteunende bestanden achterblijven. CleanMyMac heeft een functie voor appbeheer waarmee je programma’s kunt bekijken en kunt helpen bij het verwijderen van apps en bijbehorende bestanden. Dat scheelt handmatig zoekwerk. Verwijder uiteraard alleen apps en bestanden waarvan je zeker weet dat je ze niet meer nodig hebt.

4. Kijk waarom je Mac misschien trager is geworden

Reageert je Mac de laatste tijd wat langzamer? Dan hoeft dat niet meteen te betekenen dat je een nieuwe nodig hebt. Het kan bijvoorbeeld komen doordat er veel apps tegelijk actief zijn of doordat bepaalde processen veel geheugen of rekenkracht gebruiken.

Je kunt dit zelf controleren met Activiteitenweergave. Open Spotlight met Command + spatiebalk, typ ‘Activiteitenweergave’ en open de app. Bij ‘CPU’ zie je welke processen veel rekenkracht gebruiken. Onder ‘Geheugen’ ontdek je welke apps veel werkgeheugen innemen. Sluit programma’s die je niet nodig hebt en kijk ook welke apps automatisch starten wanneer je inlogt. Doe dat laatste via de instellingen voor algemene onderdelen en inlogonderdelen van macOS.

Ook CleanMyMac bevat hulpmiddelen om de prestaties van je Mac te controleren en onderhoudstaken uit te voeren. Daarmee heb je verschillende opties bij elkaar, zonder dat je voor iedere taak een apart programma nodig hebt.

5. Controleer of je Mac nog up-to-date is

Een snelle onderhoudsbeurt is niet compleet zonder een controle op software-updates. Die brengen niet alleen nieuwe functies, maar bevatten soms ook belangrijke beveiligingsverbeteringen. Open ‘Systeeminstellingen’, ga naar ‘Algemeen’ en klik op ‘Software-update’. Je ziet hier of er een nieuwe versie van macOS beschikbaar is. Controleer daarnaast of je veelgebruikte apps nog bijgewerkt moeten worden.

Vergeet ook je beveiliging niet. macOS heeft standaard verschillende beveiligingsfuncties, maar het blijft belangrijk om voorzichtig om te gaan met downloads en apps van onbekende ontwikkelaars. CleanMyMac biedt aanvullende beveiligingshulpmiddelen waarmee je je Mac op bepaalde bedreigingen kunt controleren. Deze functies zijn een aanvulling op de ingebouwde beveiliging van Apple, geen vervanging daarvan.

Geef je Mac een opfrisbeurt met CleanMyMac

Met deze vijf checks ben je alweer een heel eind op weg. Je hebt gecontroleerd hoeveel opslagruimte je nog hebt, onnodige bestanden en apps bekeken, de prestaties onder de loep genomen en gecontroleerd of je Mac up-to-date is.

Wil je dat onderhoud liever op één plek regelen? Dan is CleanMyMac het bekijken waard. De software combineert functies voor het opschonen van bestanden, appbeheer, prestatiecontroles en verschillende onderhoudstaken. Dat maakt het makkelijker om je Mac regelmatig te controleren en opgeruimd te houden.

Speciaal voor iCulture-lezers is er tijdelijk 10% korting op CleanMyMac. Gebruik kortingscode ICULTURE10 om van het voordeel te profiteren. Als je via de onderstaande link klikt, wordt de code automatisch verwerkt.