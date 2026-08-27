Amazon maakt deze populaire alternatieven voor de AirTag tijdelijk spotgoedkoop

Een AirTag is handig om je sleutels, tas of koffer terug te vinden, maar je hoeft niet per se voor Apple’s dure tracker te kiezen. Tijdens de UGREEN Days bij Amazon scoor je namelijk verschillende slimme trackers van UGREEN met flinke korting. Vooral de FineTrack-modellen zijn interessant als je op zoek bent naar een goedkoper alternatief.

Een goedkoop alternatief voor de AirTag

Op zoek naar een goedkoop alternatief voor de Apple AirTag? Dan zijn de onderstaande UGREEN FineTrack-trackers zeker het bekijken waard. Je haalt er tijdelijk meerdere in huis voor een stuk minder geld dan wanneer je voor losse AirTags kiest. Zo kun je zonder al te veel uit te geven meerdere spullen tegelijk van een slimme tracker voorzien.

Dat is vooral handig als je bijvoorbeeld je sleutelbos, koffer, rugzak én portemonnee wilt kunnen terugvinden. UGREEN heeft namelijk verschillende FineTrack-modellen, waaronder een compacte tracker en een dunne kaartvariant. Tijdens de UGREEN Brand Days bij Amazon scoor je ze bovendien tijdelijk met flinke korting. Hieronder vertellen we je er meer over.

UGREEN FineTrack: slechts €8,50 per stuk

De UGREEN FineTrack is een compacte tracker waarmee je bijvoorbeeld je sleutels, tas, rugzak of koffer eenvoudig terugvindt. Het principe is vergelijkbaar met de Apple AirTag, maar UGREEN heeft een belangrijk voordeel: je krijgt er een USB-C-oplaadmogelijkheid bij, waardoor je niet steeds losse batterijen hoeft te vervangen. De tracker gaat bovendien tot twaalf maanden mee op één acculading.

En de huidige Amazon-deal maakt hem extra interessant. Je betaalt voor een set van vier UGREEN FineTrack-trackers tijdelijk slechts €33,98 in plaats van €49,99. Daarmee haal je dus vier trackers in huis voor minder dan de prijs van één losse AirTag 2. Je kunt er bovendien meerdere spullen tegelijk mee tracken, zoals je sleutels, koffer, rugzak of tas. Heb je meerdere trackers nodig, dan is deze deal daardoor extra interessant.

De FineTrack is vooral handig voor spullen die je regelmatig kwijtraakt of tijdens een reis niet uit het oog wilt verliezen. Stop er bijvoorbeeld eentje in je koffer voordat je op vakantie gaat of bevestig hem aan je sleutelbos. En is de accu na verloop van tijd leeg? Dan laad je de tracker simpelweg weer op via USB-C (oplader niet meegeleverd).

UGREEN FineTrack Slim: compacte, dunne tracker voor je portemonnee

Wil je niet alleen je sleutels of tas kunnen terugvinden, maar ook je portemonnee? Dan heeft UGREEN met de FineTrack-kaart een interessante oplossing. Deze tracker heeft de vorm en het formaat van een betaalpas, waardoor je hem eenvoudig in een portemonnee of pasjeshouder schuift. Zo heb je altijd een manier om je portemonnee terug te vinden wanneer je hem ergens hebt laten liggen.

De kaartvorm is daarbij een groot voordeel ten opzichte van een traditionele AirTag. Die is door zijn ronde vorm en dikte minder praktisch om tussen je bankpassen te bewaren. De UGREEN FineTrack-kaart is juist speciaal ontworpen om zo min mogelijk ruimte in te nemen, waardoor je hem gewoon in een vrij kaartvakje kunt stoppen.

Ook bij deze FineTrack hoef je geen losse knoopcelbatterijen te vervangen. De tracker is draadloos op te laden, waardoor je hem eenvoudig weer van stroom voorziet wanneer de accu leeg is. Houd er wel rekening mee dat er geen oplader wordt meegeleverd.

Dat is niet alleen handig voor je portemonnee, maar maakt de FineTrack-kaart ook interessant voor bijvoorbeeld een pasjeshouder, laptoptas of andere waardevolle spullen die je compact wilt kunnen tracken. Je scoort deze handige tracker tijdelijk voor slechts €18,99 in plaats van €24,99

Tijdens UGREEN Brand Days nog veel meer korting

De trackers zijn niet de enige UGREEN-producten die momenteel flink afgeprijsd zijn. Tijdens de UGREEN Brand Days bij Amazon profiteer je namelijk ook van flinke kortingen op andere producten van het merk.

UGREEN maakt onder meer opladers, powerbanks, USB-hubs, kabels, dockingstations en accessoires voor smartphones en laptops. Daardoor is de actie interessant als je toch al op zoek bent naar een nieuwe oplader of accessoire.

Voor wie een betaalbare tracker zoekt, zijn de FineTrack-modellen in ieder geval het bekijken waard. Ze bieden veel van dezelfde praktische voordelen als een AirTag, maar zijn er bovendien in verschillende uitvoeringen. Vooral de kaartvariant is interessant als je een tracker voor je portemonnee zoekt.