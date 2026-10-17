Waarom de iPhone Duo de iPad op deze 5 punten verslaat [ADV]

De iPhone Duo is sinds 16 oktober te bestellen bij KPN in de pre-order. Benieuwd wat de voordelen zijn van de allereerste uitklapbare iPhone? Wij vertellen je waarom je beter voor de iPhone Duo kan kiezen dan voor een nieuwe iPad.

De allernieuwste iPhone Duo is nu dan echt bij KPN te bestellen. Bestel het toestel in de pre-order en ontvang de iPhone Duo naar verwachting op de officiële releasedatum: vrijdag 23 oktober. Het is Apples eerste opvouwbare iPhone, uitgevouwen bijna net zo groot als een iPad mini. Toch vinden wij dat de iPhone Duo de iPad verslaat op verschillende aspecten. Daarom hebben wij 5 redenen voor je op een rijtje gezet.

❥ Dit artikel is een samenwerking tussen iCulture en KPN. Lees onze disclaimer.

1. De iPhone Duo past wél in je tas

Het belangrijkste kenmerk, dat je zeker niet over het hoofd kan missen, is natuurlijk het vouwbare ontwerp van de iPhone Duo. Het toestel is zowel in- als uitgevouwen te gebruiken, maar ingevouwen een stuk compacter. Zo past deze eenvoudig in je handtas of broekzak. Heb je het grote scherm van de iPhone Duo niet altijd nodig? Geen probleem, ingevouwen ervaar jij nog steeds alle voordelen van het toestel.

2. Véél betere kwaliteit van camera’s

In vergelijking met de camera’s van de nieuwste iPad Pro (12 megapixels) is de kwaliteit van de iPhone Duo een stuk beter. Zo schiet je enorm scherpe foto’s met een hoge resolutie van 24 megapixel voor dagelijks gebruik en 48 megapixel voor afbeeldingen waarbij je de maximale hoeveelheid details en scherpte wil.

Daarnaast beschikt de iPhone Duo over een cameraregelaar, welke je kan inzetten voor allerlei foto- en videotaken. Velen zullen de regelaar gebruiken om snel de camera te openen en foto’s en video’s te maken, maar de cameraregelaar beschikt nog over veel meer handige functies. Tot slot is een selfie maken nog nooit zo makkelijk geweest. Gebruik de camera aan de achterkant en zie jezelf lachen op het scherm ernaast. Je selfies zijn nu van nóg hogere kwaliteit en geen noodzaak om de camera aan de voorkant te gebruiken. Twee functies die een iPad niet kan bieden.

3. Veel onderweg? Dan ben je altijd online

Terwijl je met de iPad onderweg zou moeten zoeken naar wifi of een speciale eSim moet installeren om verbinding te kunnen maken, ben je met de iPhone Duo altijd online! Met je KPN databundel heb je ten alle tijden toegang tot het KPN 5G-internet. Je hoeft je onderweg dus geen zorgen te maken dat je belangrijke appjes mist of het laatste nieuws niet kan volgen.

4. Kies zelf welk scherm je gebruikt

Een voordeel van de iPhone Duo ten opzichte van de iPad is het scherm. Waarbij de iPad 1 groot scherm heeft, geeft de iPhone Duo je de keuze uit een klein en groot scherm. De iPhone Duo vormt zich dus letterlijk naar jouw wensen. Check je even snel het weer of hoe laat het is, dan begrijpen we dat een kleiner scherm voldoende is. Ga je vervolgens een uitgebreide e-mail schrijven of de nieuwste Netflix serie kijken, dan werkt een groot scherm weer beter. Kortom, voor iedere situatie biedt de iPhone Duo een prettig scherm.

5. Hallo, met wie spreek ik?

Een groot verschil tussen de iPhone Duo en een iPad is natuurlijk dat je met de iPhone Duo kan bellen. Tegenwoordig is het mogelijk om met een iPad te bellen, maar dit loopt vervolgens via een iPhone of via internet (Whatsapp bellen). Sommige iPads kan je voorzien van een eSim, waarmee je dus wel verbonden bent met internet. Echter blijft bellen wel uitgesloten. Verwar de iPhone Duo dus niet teveel met een iPad, het blijft natuurlijk een iPhone.

Extra voordelen bij KPN

Sinds 16 oktober kan je de iPhone Duo bestellen bij KPN. De adviesprijs is voor 256GB €2.339,- en loopt op tot €3.839,- voor 2 TB. Bij KPN haal je de iPhone Duo voor €2.088,- in huis!

Het je al een internet thuis-abonnement van KPN en sluit je ook je mobiele abonnement af bij KPN, dan kom je automatisch in aanmerking voor Combivoordeel. Dit is een programma met extra voordelen zoals tot €7,50 korting op je maandelijkste kosten, extra mobiele data en gratis Netflix, ESPN Compleet of Videoland!