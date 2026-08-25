Beste eSIM in 2026: vergelijking van prijzen, dekking en bundels

Een eSIM is inmiddels dé makkelijke manier om ook in het buitenland verbonden te blijven. Je voorkomt hoge roamingkosten en hebt direct mobiele data zodra je aankomt. Maar welke aanbieder past het beste bij jouw reis en verbruik? Wij vergelijken Ubigi, Airalo, Saily en Nomad en zetten de belangrijkste verschillen op een rij.

Waarom een eSIM niet mag ontbreken in het buitenland

Je kent het wel: je stapt het vliegtuig uit in Bangkok, New York of Aruba en het eerste wat je doet, is je telefoon checken. Geen bereik. Terwijl je een Uber probeert te bestellen via de trage wifi van het vliegveld, begint ook de angst voor een torenhoge telefoonrekening te knagen. Gelukkig hoeft dat in 2026 niet meer. Met een eSIM regel je eenvoudig mobiele data in het buitenland, zonder dat je je fysieke simkaart hoeft te vervangen.

❥ Dit artikel is een samenwerking tussen iCulture en Ubigi. Lees onze disclaimer.

Maar welke eSIM is nu de beste? Er zijn inmiddels flink wat aanbieders en de verschillen zitten vooral in prijs, dekking, bundels en extra functies. Wij vergelijken vier populaire opties: Ubigi, Airalo, Saily en Nomad. Zo zie je in één oogopslag welke eSIM het beste bij jouw reis past.

Kort samengevat: Ubigi is vooral interessant voor internationale en langdurige reizigers. Airalo is een interessante keuze vanwege het enorme aanbod en de brede dekking. Nomad biedt een sterke prijs-kwaliteitverhouding voor wie vooral data nodig heeft, terwijl Saily zich onderscheidt met handige beveiligingsfuncties en extra’s.

1 Ubigi: beste eSIM voor internationale reizigers

Ubigi biedt betaalbare data-abonnementen vanaf €2,90 in meer dan 200 bestemmingen. Daarmee is het een aantrekkelijke keuze voor reizigers die op zoek zijn naar een betrouwbare verbinding voor een goede prijs. Of je nu naar Japan, Europa, de Verenigde Staten of een andere populaire bestemming reist: Ubigi heeft verschillende lokale, regionale en wereldwijde abonnementen die aansluiten bij verschillende reisbehoeften.

Naast de scherpe prijzen biedt Ubigi ook handige functies, zoals een herbruikbare eSIM. Je kunt dezelfde eSIM bewaren en voor toekomstige reizen eenvoudig een nieuw abonnement aanschaffen. Voor bepaalde bestemmingen zijn daarnaast maand-, jaar- en onbeperkte abonnementen beschikbaar. Ga je bijvoorbeeld naar Japan, dan kun je een speciale Japan-bundel afsluiten. Ook voor een reis door Europa is Ubigi interessant. Wie voor Ubigi kiest, kan bovendien gebruikmaken van 10 procent korting met kortingscode ICULTURE10

Past het beste bij: internationale reizigers, zakenreizigers en mensen die langere tijd in dezelfde regio verblijven.

Minder interessant als: je een telefoonnummer, reguliere belminuten of sms nodig hebt.

#2 Airalo: ruime keuze aan bestemmingen en bundels

Airalo is een van de bekendste eSIM-aanbieders en heeft een enorm aanbod. Je kunt kiezen uit lokale eSIMs voor afzonderlijke landen, regionale bundels en wereldwijde abonnementen. In totaal zijn er opties voor meer dan 200 landen en bestemmingen.

Dat maakt Airalo vooral handig voor backpackers en reizigers die meerdere landen bezoeken. Je koopt eenvoudig een bundel voor je bestemming en kunt in de app je verbruik bekijken of een nieuwe bundel aanschaffen. Afhankelijk van het pakket kun je bovendien kiezen voor data-only of bundels waarbij ook bellen en sms’en zijn inbegrepen. Ook bij Airalo kun je profiteren van korting. Met kortingscode AIRSPARK10 krijg je 10 procent korting op je eSIM.

Past het beste bij: backpackers, wereldreizigers en iedereen die veel keuze wil.

Sterk punt: de combinatie van lokale, regionale en wereldwijde bundels.

#3 Saily: interessant voor veiligheid en extra functies

Saily richt zich op reizigers die naast mobiele data ook waarde hechten aan veiligheid en extra functies. De provider heeft een overzichtelijke app en biedt eSIMs voor meer dan 190 landen. Data is verkrijgbaar vanaf ongeveer €1,65. Een belangrijk verschil met veel concurrenten is de nadruk op beveiliging en privacy. Daarnaast heeft Saily speciale bundels voor cruises, waardoor de dienst ook interessant is wanneer je tijdens een cruise online wilt blijven.

Past het beste bij: vakantiegangers, privacybewuste reizigers en mensen die een cruise maken.

Sterk punt: beveiligingsfuncties en aanvullende reisfeatures.

#4 Nomad: goede prijs-kwaliteit voor mobiele data

Nomad is vooral interessant voor reizigers die vooraf weten hoeveel mobiele data ze ongeveer nodig hebben. De provider biedt lokale en regionale bundels en heeft daarnaast zogenaamde Day Plans. Daardoor kun je relatief gericht een bundel kiezen zonder meteen voor een uitgebreid internationaal abonnement te betalen. Vooral wanneer je veel data nodig hebt en vooral naar de prijs per GB kijkt, is Nomad een interessante optie. Ook voor backpackers en rondreizen waarbij je meerdere landen aandoet, zijn regionale bundels handig.

Past het beste bij: prijsbewuste reizigers en mensen die vooral mobiele data nodig hebben.

Minder interessant als: je veel waarde hecht aan bellen en sms’en, extra reisvoordelen of een uitgebreid langlopend abonnement.

Welke eSIM moet je kiezen?

Welke eSIM het beste is, hangt vooral af van hoe je reist en wat je belangrijk vindt. Ubigi is in deze vergelijking de beste allround keuze, dankzij de combinatie van een groot aanbod, betrouwbare verbinding en flexibele abonnementen. De herbruikbare eSIM en de maand- en jaarbundels maken Ubigi bovendien interessant voor wie meerdere keren per jaar reist of langer in het buitenland verblijft.

Zoek je vooral naar veel data voor een scherpe prijs, dan is Nomad een interessante optie. Airalo heeft eveneens een groot aanbod en veel bestemmingen en is daardoor een goede keuze voor reizigers die flexibiliteit belangrijk vinden. Wie extra beveiliging en handige reisfuncties zoekt, kan tot slot Saily overwegen.

Controleer tot slot altijd of je smartphone eSIM ondersteunt voordat je een bundel aanschaft. Bij veel recente smartphones is dat geen probleem, maar het is natuurlijk vervelend om daar pas op Schiphol achter te komen.

Provider Bestemmingen Plannen Prijs vanaf* Sterkste punt Ubigi 200+ Lokaal, regionaal, wereldwijd, maandelijks en jaarlijks Vanaf €2 Beste allround keuze, herbruikbare eSIM en flexibele langetermijnplannen Airalo 200+ Lokaal, regionaal en wereldwijd, inclusief onbeperkte data Vanaf $4 Groot aanbod en veel keuze in bestemmingen en databundels Saily 200+ Lokaal, regionaal en wereldwijd, met vaste databundels en onbeperkte opties Vanaf $1,99 Extra beveiligings- en reisfuncties naast mobiele data Nomad 200+ Lokaal, regionaal en wereldwijd Vanaf $0,90/GB Veel data voor je geld en scherpe prijzen per GB

* Prijzen verschillen per bestemming, databundel en looptijd. Controleer daarom altijd de actuele prijs voor jouw bestemming.