Wil je een iPhone 17 Pro kopen wacht dan niet tot volgende week (dit is waarom)

De iPhone 17 Pro is inmiddels een stuk goedkoper dan bij introductie. Nu de opvolger eraan komt, kun je het toestel bovendien voor een extra scherpe prijs scoren. In dit artikel vertellen we je er meer over.

Scoor de iPhone 17 Pro met flinke korting

De iPhone 18 Pro-serie staat voor volgende week op de planning. Dat betekent niet alleen dat Apple binnenkort zijn nieuwste iPhone presenteert, maar ook dat de iPhone 17 Pro langzaam plaats moet maken. En dat merk je inmiddels aan de prijzen. Wie niet per se het nieuwste model hoeft te hebben, kan de iPhone 17 Pro momenteel flink goedkoper scoren dan bij de introductie. Hieronder zetten we de beste prijzen voor je op een rij.

iPhone 17 Pro bij je eigen provider: al vanaf €1.005,-

Schaf je de iPhone 17 Pro graag bij je eigen provider aan? Dat kan extra voordeel opleveren. Heb je thuis al internet van KPN, Odido of Vodafone, dan profiteer je van verschillende combinatievoordelen. Zo krijg je bij KPN bijvoorbeeld een gratis Netflix- of ESPN Compleet-abonnement en geeft Odido €5,- per maand korting op je vaste internet. Vodafone geeft je als Ziggo-klant een extra tv-pakket cadeau en tot €20,- korting per maand.

Kijk je vooral naar de prijs van het toestel, dan zijn Odido en KPN momenteel het voordeligst. Met een abonnement betaal je bij Odido €1.005,- voor de iPhone 17 Pro en bij KPN €1.032,-. Bekijk hieronder ook de actuele aanbiedingen van Vodafone.

iPhone 17 Pro met een onbeperkt abonnement (of los): vanaf €775,-

Apple presenteerde de iPhone 17 Pro in september 2025 met een adviesprijs van €1.329 voor het 256GB-model. Inmiddels is het toestel bij verschillende Nederlandse winkels flink in prijs gedaald. Zo betaal je bij Bol momenteel €1.089,- voor de iPhone 17 Pro met 256 GB opslag. Daarmee bespaar je maar liefst €240,- ten opzichte van de oorspronkelijke introductieprijs.

Wil je nog meer besparen op je nieuwe iPhone? Dan kan een combinatie van het toestel met een onbeperkt abonnement interessant zijn, zeker als je veel belt en mobiele data gebruikt. De beste deal voor de iPhone 17 Pro met een onbeperkt abonnement vind je momenteel bij Odido via Belsimpel. Daar haal je het toestel in combinatie met het abonnement al in huis vanaf €775,-. Dat levert een besparing op van maar liefst €554,- ten opzichte van de oorspronkelijke introductieprijs.

Waarom de iPhone 17 Pro nu een interessante deal is

De iPhone 17 Pro beschikt over behoorlijk krachtige hardware. Het toestel heeft een 6,3-inch ProMotion-display, een A19 Pro-chip en een uitgebreid camerasysteem met drie 48-megapixelcamera’s. Ook de aluminium behuizing en verbeterde batterijduur maken de iPhone 17 Pro nog altijd een aantrekkelijke keuze. De komst van de iPhone 18 Pro betekent bovendien niet dat het toestel ineens verouderd is: de iPhone 17 Pro is nog geen jaar oud. Wie niet per se de nieuwste functies nodig heeft, haalt met de huidige generatie nog steeds een krachtige iPhone in huis.

Daar komt nog iets bij: de iPhone 18 Pro wordt naar verwachting duurder. Volgens de huidige verwachtingen begint het nieuwe Pro-model mogelijk rond €1.479,- voor 256 GB. Dat is ongeveer €150,- meer dan de oorspronkelijke adviesprijs van de iPhone 17 Pro.