Grote verandering bij Ziggo: dit gaat er aan je abonnement veranderen

Ziggo vergroot zijn bereik aanzienlijk dankzij een samenwerking met Delta Fiber. Via het glasvezelnetwerk van Delta Fiber kunnen ruim 680.000 huishoudens in gebieden als Twente, Zeeland en Gouda sinds 20 augustus 2026 kiezen voor een Ziggo-abonnement. Dat was voorheen niet mogelijk.

Dit gaat er voor jou veranderen als klant van Ziggo

Ziggo was tot voor kort uitsluitend beschikbaar via zijn eigen kabelnetwerk. Met de overstap naar het glasvezelnetwerk van Delta Fiber verandert dat ingrijpend. De provider is nu ook bereikbaar in delen van Twente, het Westland, Zeeland en de steden Gouda, Schiedam en Aalsmeer. In al die gebieden had Ziggo eerder geen eigen infrastructuur.

De uitbreiding geldt nadrukkelijk alleen voor adressen die daadwerkelijk zijn aangesloten op het netwerk van Delta Fiber. Of jouw adres in aanmerking komt, is dus afhankelijk van de aanwezigheid van glasvezelnetwerk in jouw straat. Ziggo biedt op zijn website een overzicht waarmee je kunt controleren welke opties er beschikbaar zijn op jouw adres.

Zo duur zijn de abonnementen per maand

Ziggo biedt via het Delta Fiber-netwerk in totaal 4 abonnementen aan. De prijzen lopen uiteen van €41,95 tot €59,95 per maand, wat overeenkomt met het landelijke aanbod van Ziggo. Hogere pakketten bieden snellere verbindingen, meer licenties voor Safe Online Extra en leveren wifiversterkers mee.

Een belangrijk kenmerk van de nieuwe glasvezelpakketten zijn de symmetrische snelheden. Dat betekent dat de upload- en downloadsnelheid even hoog zijn, iets wat bij het traditionele kabelnetwerk van Ziggo niet het geval is. Dat maakt deze pakketten in het bijzonder interessant voor huishoudens die regelmatig grote bestanden uploaden, online gamen of veel videobellen. Welk pakket de beste keuze is, hangt vooral af van de grootte van de woning en het aantal gebruikers.

Abonnement Voordelen Maandprijs Internet 200Mbit/s 1 licentie op Safe Online Extra 41,95 euro Internet 500Mbit/s 5 licenties op Safe Online Extra

1 wifiversterker 48,95 euro Internet 1Gbit/s 10 licenties op Safe Online Extra

2 wifiversterkers 54,95 euro Internet 2Gbit/s 25 licenties op Safe Online Extra

3 wifiversterkers 59,95 euro

Combineer jouw toestel met Vodafone voor tot €20,- korting per maand

Als je een nieuwe iPhone 17 op het oog hebt, kan VodafoneZiggo One interessant zijn. Combineer je een Vodafone-mobiel abonnement met Ziggo Internet en TV, dan profiteer je van verschillende extra voordelen. Zo krijg je onder meer extra mobiele data en tot €20,- korting op je abonnementen. Daarnaast kun je profiteren van extra’s zoals een gratis tv-pakket of flinke korting op entertainmentdiensten, afhankelijk van je abonnement. Hierdoor kan het combineren van Vodafone en Ziggo voordeliger zijn dan wanneer je beide abonnementen los afsluit.

Dit wil je weten over internet en tv van KPN

KPN biedt verschillende internet- en tv-pakketten waarbij je zelf de gewenste internetsnelheid kiest. Op adressen met glasvezel zijn snelheden tot 4 Gbit/s beschikbaar. Standaard wordt een wifi-modem meegeleverd en kun je optioneel extra SuperWifi-punten toevoegen voor een betere dekking in huis.

Via KPN TV+ kun je live televisie kijken, uitzendingen terugkijken en streamen via de TV+ Box. Combineer je KPN Internet en TV met een KPN-mobielabonnement, dan profiteer je van Combivoordeel, waaronder korting op je mobiele abonnement en een keuze uit diensten als Netflix, Videoland of ESPN Compleet. Huidige acties bij KPN zijn:

Looptijd 12 maanden: 6 maanden voor €35,- per maand voor een internet- en tv-pakket.

Looptijd 24 maanden: 12 maanden 50% korting op een internet- en tv-pakket, of een PlayStation 5 ter waarde van €599,- voor €69,-.

Internet en tv van Odido in het kort

Odido combineert internet en tv in één pakket waarbij je de internetsnelheid zelf kiest. Op adressen met glasvezel zijn op sommige locaties snelheden tot 8 Gbit/s beschikbaar, met gelijke upload- en downloadsnelheden. Het pakket is optioneel uit te breiden met Wifi Plus voor een beter bereik in huis.

Met Odido TV heb je standaard toegang tot ruim 60 zenders, waarvan de meeste in HD. Je kijkt live via een Mediabox of de Odido TV App, en je kunt programma’s terugkijken of extra zender- en streamingpakketten toevoegen. Klanten die meerdere Odido- of Ben-abonnementen op hetzelfde adres combineren, kunnen profiteren van Klantvoordeel. Huidige acties bij Odido zijn: