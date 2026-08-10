Coolblue geeft flinke korting op MacBook Neo, MacBook Pro (en nog veel meer) [ADV]

Het nieuwe schooljaar staat voor de deur en dat is hét moment om je Apple-uitrusting te vernieuwen. Bij Coolblue profiteer je nu tijdelijk van flinke korting op onder meer de MacBook Neo, MacBook Pro, iPad en Apple Watch. Dit zijn de beste back to school-deals van dit moment.

Start je studie goed met deze Apple-deals van Coolblue

De zomervakantie loopt langzaam op zijn einde en dat betekent maar één ding: het nieuwe schooljaar staat voor de deur. Voor veel studenten en scholieren is dit hét moment om hun oude laptop te vervangen voor een nieuw exemplaar. Apple heeft met de MacBook Neo een aantrekkelijk instapmodel uitgebracht, terwijl de MacBook Pro klaarstaat voor iedereen die meer power nodig heeft.

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Tijdens Back to School profiteer je bij Coolblue tijdelijk van extra voordeel op populaire Apple-producten. Zo zijn onder meer de MacBook Pro M5, MacBook Neo, Watch Series 11 en verschillende andere Apple-apparaten nu met korting verkrijgbaar. We hebben de beste deals voor je verzameld, zodat je eenvoudig jouw favoriete Apple-product scoort. Wacht niet te lang, want de acties zijn slechts tijdelijk beschikbaar. De onderstaande deals lopen tot en met 6 september en zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Coolblue strooit met MacBook-korting voor studenten

Studenten kunnen daarnaast profiteren van een extra voordeel op geselecteerde MacBook-modellen. Bij aanschaf van onder meer de MacBook Neo en de MacBook Pro ontvang je tijdelijk €50,- studentenkorting. Daarmee wordt de overstap naar een nieuwe MacBook voor school of studie nog aantrekkelijker.

Profiteer van extra inruilkorting

Wil je overstappen op een nieuw Apple-product? Dan is dit een mooi moment om je oude apparaat in te ruilen. Tijdens de actie van Coolblue ontvang je namelijk tot €225,- extra inruilkorting boven op de reguliere inruilwaarde. Daarnaast kun je voor je oude MacBook tot €450,-, voor een iPad tot €300,- en voor een Apple Watch Series 11 tot €170,- terugkrijgen.

Inruilen is eenvoudig. Bestel eerst je nieuwe Apple-product en lever je oude apparaat vervolgens binnen 30 dagen in bij een Coolblue-winkel. De (geschatte) inruilwaarde wordt direct met je aankoop verrekend. Is je apparaat direct geschikt voor inruil? Dan kun je het in sommige gevallen meteen achterlaten in de winkel.

1. MacBook Neo: van €779,- voor €749,-

De MacBook Neo is interessant voor wie een betaalbare MacBook zoekt zonder direct honderden euro’s meer uit te geven aan een MacBook Air. Het compacte 13-inch model is makkelijk mee te nemen in een rugzak en beschikt over genoeg power voor de meeste school- en studietaken.

Onder de motorkap vinden we de A18 Pro-chip, dezelfde chipfamilie die Apple ook gebruikt in recente Pro-modellen zoals de iPhone 16 Pro. Daarnaast beschikt de MacBook Neo over een Liquid Retina-display, ondersteuning voor Apple Intelligence en een batterijduur waarmee je probleemloos een dag colleges kunt volgen zonder oplader mee te nemen.

Voor studenten die vooral werken met documenten, presentaties, online lessen en lichte creatieve apps is de MacBook Neo daardoor een slimme keuze. Bovendien krijg je de bekende voordelen van macOS: een lange softwareondersteuning, een soepele samenwerking met een iPhone en toegang tot het uitgebreide aanbod aan Mac-apps.

2. MacBook Pro: van €2.449,- voor €2.349,-

Niet iedere student heeft genoeg aan een instapmodel. Volg je bijvoorbeeld een creatieve opleiding, studeer je informatica of werk je regelmatig met zware programma’s zoals Final Cut Pro, Logic Pro, Adobe Photoshop of Premiere Pro? Dan is een MacBook Pro een betere investering. Deze laptop is gemaakt voor intensieve taken en biedt dankzij de krachtige Apple Silicon-chips voldoende prestaties voor veeleisende workflows.

De nieuwste MacBook Pro-modellen met de M5- en M5 Pro-chip zijn gericht op gebruikers die maximale snelheid en betrouwbaarheid nodig hebben. De M5-chip biedt al meer dan genoeg kracht voor multitasken, programmeren en creatieve projecten, terwijl de M5 Pro vooral interessant is voor studenten die werken met grote videobestanden, 3D-toepassingen of professionele software. Dankzij de extra grafische prestaties en grotere rekenkracht blijft de MacBook Pro ook tijdens zware taken soepel werken.

Daar komt het hoogwaardige Liquid Retina XDR-display bij, dat ideaal is voor studenten die met beeld, video of design werken. Ook de lange batterijduur, stille werking en uitgebreide ondersteuning van Apple zorgen ervoor dat de MacBook Pro niet alleen tijdens je studie een goede keuze is, maar ook daarna nog jarenlang mee kan als krachtige werk- en studielaptop.

3. iPad 2025: van €509,- voor €469,-

Naast een nieuwe laptop is ook de iPad 2025 een populaire keuze voor het nieuwe schooljaar. Deze iPad beschikt over de krachtige A16-chip, een 11-inch Liquid Retina-display en is verkrijgbaar met 128GB, 256GB of 512GB opslagruimte. Dankzij de snelle prestaties, lange batterijduur en ondersteuning voor de Apple Pencil en een extern toetsenbord is de tablet geschikt voor allerlei schooltaken. Denk aan het maken van digitale aantekeningen, het bekijken van lesmateriaal, videobellen en het werken met apps zoals Notities, Pages en Microsoft Office.

Het compacte ontwerp maakt hem makkelijk mee te nemen naar school of college, terwijl de krachtige hardware ervoor zorgt dat je jarenlang vooruit kunt. Of je hem nu gebruikt als aanvulling op een MacBook of als zelfstandige studietablet: de iPad 2025 biedt een mooie combinatie van prestaties, draagbaarheid en gebruiksgemak.

4. Apple Watch Series 11: van €449,- voor €379,-

Ook de Apple Watch Series 11 is een interessante gadget voor het nieuwe schooljaar. Deze smartwatch helpt je niet alleen om op tijd bij colleges of lessen te zijn, maar houdt ook je gezondheid, beweging en dagelijkse activiteiten bij. Dankzij het heldere always-on display, de krachtige S11-chip en handige functies zoals meldingen, bellen, berichten beantwoorden en Apple Pay heb je veel functies van je iPhone direct om je pols.

Voor studenten die actief bezig zijn, biedt de Apple Watch Series 11 daarnaast uitgebreide sport- en gezondheidsfuncties. Zo kun je trainingen bijhouden, je slaap monitoren en inzicht krijgen in je dagelijkse beweging. In combinatie met een iPhone is het een handige aanvulling voor het nieuwe schooljaar: van het plannen van je dag en ontvangen van belangrijke meldingen tot het gemotiveerd blijven tijdens het sporten.

Nog veel meer Apple-aanbiedingen bij Coolblue

Niet gevonden wat je zocht? Geen probleem. Tijdens Back to School profiteer je namelijk bij Coolblue ook van voordeel op veel andere populaire Apple-producten. Zo scoor je onder meer korting op de iPhone 17 Pro (Max), iPhone 16e en Apple Pencil.