Prestaties en functies van de M4-chip

Bij de M3-chip maakte Apple de overstap naar een 3nm-proces, terwijl voor de M2-chip nog het 5nm-proces werd gebruikt. De M3 kan daarom een grotere output leveren en is efficiënter. Bij de M4-chip is opnieuw gekozen voor een 3nm-proces, aangezien de eerste 2nm-chips pas op z’n vroegst in 2025 worden verwacht. Maar het gaat hier wel om een 3nm-proces van de tweede generatie. Volgens Apple is de chip daardoor energiezuiniger dan de M3-chip.

Apple maakt voor de M4-chip geen directe vergelijking met de M3-chip als het om prestaties gaat. We moeten het dus doen met de cijfers in vergelijking met de M2-chip, die ook te vinden was in de iPad Pro 2024. De M4-chip heeft tot 1,5x snellere CPU, heeft een geheugenbandbreedte van 120 GB/s (tot 1,2x sneller) en kan tot 4x sneller 3D-modellen renderen.

M4 chip neural engine

Er zit een vernieuwde Neural Engine in, die bepaalde AI-functies sneller kan uitvoeren. De Neural Engine kan 38 biljoen bewerkingen per seconde uitvoeren. De machine learning-functies zijn dankzij dit verbeterde onderdeel krachtiger dan voorheen.

Zoals al eerder opgemerkt gaat Apple in 2024 een zware focus leggen op AI-functies die naar iOS 18 en macOS 15 komen. Deze AI-taken worden lokaal op het device zelf uitgevoerd, waar krachtiger chips voor nodig zijn. Dit is iets waar de M4-chip in uitblinkt, als we de geruchten mogen geloven. Maar voor de details moeten we wachten op de WWDC.

Apple gebruikt twee varianten van de M4-chip in de iPad Pro:

256GB en 512GB

9-core CPU met 3 performance-cores en 6 efficiency-cores

10-core GPU

Ray tracing met hardware-acceleratie

16-core Neural Engine

120 GB/s geheugenbandbreedte

8GB RAM

1TB en 2TB

10-core CPU met 4 performance-cores en 6 efficiency-cores

10-core GPU

Ray tracing met hardware-acceleratie

16-core Neural Engine

120 GB/s geheugenbandbreedte

16GB RAM

Er zijn ook aanwijzingen dat de M4 Ultra (de meest krachtige variant) voortaan uit een enkele chip zal bestaan, in plaats van twee aan elkaar geplakte M4 Ultra-chips. Het YouTube-kanaal Max Tech beweerde dat Apple dit bij de M3 Max/Ultra van plan was, waarbij de UltraFusion-technologie niet meer wordt gebruikt. Dit suggereert dat de M3 Ultra (en in het verlengde daarvan de M4 Ultra) een zelfstandige chip zal zijn en niet bestaat uit twee Max-chips. Dit lever betere prestaties op.

Het is overigens goed mogelijk dat Apple voor bepaalde Mac-modellen de M3-chip overslaat en dat meteen de sprong naar M4 wordt gemaakt.