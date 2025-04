Op de Apple Watch kun je via de appkiezer snel wisselen tussen je laatst gebruikte apps. Dit is verschillend voor watchOS 10 en eerdere versies, dus we leggen de mogelijkheden apart uit.

Op de Apple Watch kun je snel teruggaan naar recent gebruikte apps, zonder door de lijst met alle geïnstalleerde apps te hoeven bladeren. Zo kun je snel wisselen tussen twee apps die je onlangs nog hebt gebruikt, bijvoorbeeld om gegevens te vergelijken of om een taak uit te voeren waar je meerdere apps voor nodig hebt. Het wisselen tussen apps doe je met de knoppen op de Apple Watch, maar welke je daarvoor moet gebruiken is afhankelijk van de watchOS-versie die jij geïnstalleerd hebt. In deze tip leggen we uit hoe het werkt.

Appkiezer in watchOS 10 toont meest recente apps

Apple heeft vanaf watchOS 10 wat wijzigingen aangebracht in de bediening van de Apple Watch. Het Apple Watch Dock is verdwenen en heeft plaats moeten maken voor de appkiezer. Dit is een nieuwe lijst met recent gebruikte apps, die je op een andere manier moet openen.

Wil je je meest recente apps zien, dan doe je in watchOS 10 het volgende:

Druk tweemaal snel achter elkaar op de Digital Crown. Draai aan de Digital Crown of veeg met je vingers om door de lijst met recent gebruikte apps te bladeren. Om een app te openen tik je erop. Om een app te sluiten veeg je deze naar links en tik je op het kruisje.

Het is niet mogelijk om deze lijst aan te passen of om je favoriete apps bovenaan te zetten. Je ziet hier alleen je recent gebruikte apps. In de Instellingen-app van je Apple Watch is de optie ‘Dock’ dan ook verdwenen. Je hebt geen mogelijkheid meer om de volgorde of de getoonde apps zelf te bepalen.

Wil je snel toegang tot bepaalde apps, dan kun je ze ook toevoegen als widget op de Apple Watch. Deze apps zijn snel te bereiken door vanaf de onderkant van het scherm omhoog te vegen. Hierbij heb je wel de mogelijkheid om bepaalde widgets als favoriet te markeren, zodat ze altijd bovenaan staan. Maar dit werkt uiteraard alleen als jouw favoriete apps een widget beschikbaar hebben.

Dock toont recent gebruikte apps in watchOS 9 en eerder

Heb je nog watchOS 9 of ouders, dan heb je twee mogelijkheden om recent gebruikte apps te zien en snel te wisselen:

Druk tweemaal op de Digital Crown om tussen je twee laatst gebruikte apps te wisselen.

Druk op de zijknop om het Apple Watch Dock te openen met je favoriete of laatst gebruikte apps.

In het Apple Watch Dock tonen sommige apps ook nog wat extra informatie. Om een app te openen tik je erop en om een app uit de lijst weg te halen veeg je erover en tik je op het kruisje. Als je helemaal naar beneden bladert zie je een knop Alle apps waarmee je naar het overzicht van alle geïnstalleerde apps gaat.

Je kunt bij het Apple Watch Dock zelf kiezen of je recente of favoriete apps in de lijst wilt zien. Dit kun je ook doen in de Watch-app op de iPhone, maar op de Apple Watch regel je het zo:

Open de Instellingen-app op de Apple Watch. Tik op Dock. Kies ‘Recent’ of ‘Favorieten’.

Wil je meer weten over het Apple Watch Dock, dan hebben we daar een aparte tip over. Daarin leggen we ook uit hoe je de lijst met favoriete apps kunt aanpassen.