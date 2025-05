Op de iPhone is het mogelijk om online bestellingen te volgen via de ingebouwde Wallet-app. Dit werkt alleen bij leveringen en pakketten die met Apple Pay zijn afgerekend. Ook moet de winkel het ondersteunen. In deze tip lees je hoe het werkt.

Als je online een bestelling plaatst en met Apple Pay betaalt, is het handig om altijd op de hoogte te blijven van de status. Misschien loopt je pakket vertraging op of is hij er juist sneller dan gedacht. Apple biedt sinds iOS 16 een manier om eenvoudig de bestelstatus te controleren via de Wallet-app. Op deze manier is de bestel- of pakketstatus altijd bij de hand en hoef je niet lang te zoeken naar je pakket.

Bij welke winkels kun je Wallet gebruiken om de bestelstatus te controleren?

Om maar met de deur in huis te vallen: het werkt niet zomaar bij alle winkels om je bestelstatus te controleren via Wallet. Het werkt alleen bij winkels die online Apple Pay-betalingen aanbieden. Bovendien moet een winkel nog wat aanpassingen doen: het systeem van de winkel moet kunnen ‘praten’ met de servers van Apple.

Apple probeert de functie een zetje in de rug te geven door bij de introductie samen te werken met Shopify, Narvar en Route. Deze e-commerce platformen werken samen met grote en kleine winkeliers. Je zou misschien verwachten dat bedrijven als bol.com en Amazon als eerste meedoen, maar daar zijn we nog niet zo zeker van. Ze ondersteunen immers ook geen Apple Pay en lijken weinig interesse te hebben in Apple’s oplossingen.

Het is vrijwel zeker dat Apple haar eigen Apple Store-app bijwerkt, maar op dit moment is dat nog niet gebeurd. Zo kun je de bestelstatus van je nieuwe iPhone of iPad controleren in Wallet. Verder is het afwachten bij welke winkels je kunt shoppen als je graag je bestelde pakketten in Wallet bekijkt.

Uitleg: zo kun je pakketten bijhouden in Wallet

Apple heeft om te testen meerdere voorbeelden van bestellingen geüpload. Deze kun je downloaden op de website van Apple. Omdat er bij ons nog geen winkels bekend zijn die deze functie ondersteunen, gebruiken we Apple’s voorbeeld voor het beeldmateriaal.

Vermoedelijk zul je in echte situaties de levering kunnen importeren vanuit een e-mail of app van de winkelier. Na het toevoegen van de bestelling tik je in de Wallet-app rechtsboven op het pakketje. Hier bekijk je in een overzicht je lopende bestellingen en je bestellingen uit het verleden. Is er voortgang in de bestelstatus, dan ontvang je hier een melding van. Wallet zal dus automatisch de bestelstatus controleren en je op de hoogte houden.

In Wallet bekijk je wat je besteld hebt, wat de leverdag is of hoe je het kunt ophalen. De winkelier kan hier ook een boodschap aan toevoegen. Onderin vind je een link naar de bestelpagina bij de winkelier en kun je een betaaloverzicht zien. Wil je dat iemand anders kan meekijken? Dan kun je de bestelling eenvoudig delen via bijvoorbeeld een e-mail of iMessage.

Wil je geen meldingen meer ontvangen? Dan kun je die uitschakelen vanuit het Bestellingen-overzicht. Je kunt ook de bestelling verwijderen uit Wallet, maar dit zal de bestelling niet annuleren of wijzigen. Dat dien je nog altijd expliciet aan te geven.

Je hebt uiteraard ook de mogelijkheid om pakketten met andere apps te volgen, zoals Parcel en Deliveries.

