Microsoft Office heeft gratis apps voor de iPhone en andere Apple-apparaten. In deze tip leggen we uit hoe je de Microsoft Office-apps installeert op de iPhone en hoe je ze kunt gebruiken.

Microsoft Office voor iOS is voor privédoeleinden gratis te downloaden en te gebruiken op de iPhone. Het enige wat je nodig hebt is een gratis Microsoft-account. Je kunt bestanden openen, maar om ze te bewerken en op te slaan moet je een betaald Microsoft 365-abonnement hebben. Dan kan je ook samenwerken aan documenten en bestanden opslaan in OneDrive voor consumenten.

Een Microsoft-account kan een Outlook, Live of Hotmail-adres zijn. Heb je geen account, dan leggen we verderop uit hoe je het aanmaakt.

Voor meer geavanceerdere functies en zakelijk gebruik heb je een Microsoft 365-abonnement nodig en dat kost ongeveer 99 euro per jaar. Voor sommige mensen is het gratis of goedkoper, bijvoorbeeld als je student bent. Hier meld je je aan voor Microsoft 365 en lees je meer over de functies.

Microsoft Office apps installeren

Wil je Word, Excel of PowerPoint gebruiken op je iPhone? Dan heb je twee mogelijkheden. Je installeert de gecombineerde app waar alle onderdelen in zitten. Of je kiest voor de losse apps van Word, Excel en PowerPoint. Dit laatste is ideaal als je niet alles nodig hebt.

Microsoft 365 Copilot (Gratis + IAP , iPhone/iPad, iOS 17.0+) – Microsoft Copilot samen met Word, PowerPoint en Excel

, iPhone/iPad, iOS 17.0+) – Microsoft Copilot samen met Word, PowerPoint en Excel Microsoft Word (Gratis + IAP , iPhone/iPad/Vision Pro, iOS 17.0+) – Documenten

, iPhone/iPad/Vision Pro, iOS 17.0+) – Documenten Microsoft Excel (Gratis + IAP , iPhone/iPad/Vision Pro, iOS 17.0+) – Spreadsheets

, iPhone/iPad/Vision Pro, iOS 17.0+) – Spreadsheets Microsoft PowerPoint (Gratis + IAP , iPhone/iPad/ Watch /Vision Pro, iOS 17.0+) – Presentaties

Doorloop dan onderstaande stappen om de apps te installeren en in gebruik te nemen.

Ga naar de App Store op je toestel. Tik op Download geef toestemming om de app te installeren. Open de zojuist geïnstalleerde app op je iPhone. Tik op Aanmelden. Voer het e-mailadres en wachtwoord van je Microsoft-account in. Of maak een nieuw account aan. Doorloop de stappen en je kunt aan de slag.

Je kunt bij Word, Excel en PowerPoint ook kiezen om de app te gebruiken zonder account. Je kunt dan enkel documenten openen vanuit een andere app, maar niet bewerken of opslaan.

Microsoft Outlook installeren

Microsoft Outlook biedt je de mogelijkheid om zowel je mailbox als je agenda te beheren. De app is gratis te gebruiken met een e-mailadres van bijna alle bekende maildiensten. Microsoft Outlook voor iOS werkt met Microsoft Exchange, Microsoft 365, Outlook.com (inclusief Hotmail en MSN), iCloud, Gmail en Yahoo Mail. Je bent daarbij niet verplicht een Microsoft-account aan te maken.

Het enige wat je moet doet is Microsoft Outlook downloaden vanuit de App Store. Vervolgens log je in met het mailadres dat je wilt gebruiken en kun je aan de slag.

Microsoft OneNote installeren

Microsoft OneNote is een notitie-app van Microsoft Office. De notities worden gesynchroniseerd tussen apparaten via OneDrive, de eigen clouddienst van Microsoft. Deze kun je in principe volledig gratis gebruiken als je een Microsoft Account hebt, al biedt een betaald Microsoft 365-account je extra opslagruimte. De gratis versie is beperkt tot 5 GB.

Je downloadt Microsoft OneNote gratis vanuit de App Store. Vervolgens moet je je aanmelden met je Microsoft-account of een account aanmaken als je dat nog niet hebt. De stappen die je moet doorlopen zijn vergelijkbaar met die voor het gebruik van de andere Office-apps.

We hebben nog meer tips over het gebruik van Microsoft op je iPhone en iPad:

Bekijk ook Microsoft Office op iPhone en iPad gebruiken Microsoft Office op iPhone en iPad gebruiken? Bestanden van Word, Excel en PowerPoint kun je op iPhone en iPad op allerlei manieren bewerken.