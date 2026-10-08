Spotify Kids uitzetten

Bereid je voor op Spotify Wrapped: deze functie wil je alvast uitschakelen

Tips Apps
Wil je dat Spotify Wrapped vooral om jouw muzieksmaak draait? Pas alvast deze instelling aan om kinderliedjes buiten je persoonlijke jaaroverzicht te houden.
Sasha Koevoets -

Staan de favoriete kinderliedjes van je gezin steeds bovenaan je Spotify Wrapped? Als je regelmatig muziek voor je kinderen afspeelt, geeft je jaaroverzicht niet altijd je eigen muzieksmaak weer. Gelukkig kun je daar alvast iets aan doen. Met een schakelaar sluit je kinder- en familiemuziek uit van je smaakprofiel, ook als je die eerder dit jaar hebt beluisterd. In deze tip lees je hoe je dat op je iPhone regelt.

Inhoudsopgave

Wat betekent dit voor Spotify Wrapped?

Spotify gebruikt je luistergedrag voor persoonlijke aanbevelingen, zoals Discover Weekly, Daily Mix en natuurlijk het jaarlijks terugkerende Spotify Wrapped. Daarbij maakt de dienst niet vanzelf onderscheid tussen jouw favorieten en de liedjes die je voor je kinderen opzet.

Door kinder- en familiemuziek uit te sluiten van je smaakprofiel, voorkom je dat deze muziek je persoonlijke overzichten beïnvloedt. Dat werkt ook met terugwerkende kracht: eerder afgespeelde kinderliedjes tellen bijvoorbeeld niet mee bij het bepalen van je populairste nummer of artiest in Wrapped. Je kunt de muziek gewoon blijven afspelen.

Zo sluit je kindermuziek uit

De instelling is beschikbaar voor zowel gratis gebruikers als Premium-abonnees. Volg deze stappen op je iPhone:

  1. Open Spotify en tik linksboven op je foto.

  2. Tik vervolgens op Instellingen en privacy.

  3. Kies daarna Content en weergave.

  4. In dit menu zet je de schakelaar bij Muziek voor kinderen en het hele gezin gebruiken voor Smaakprofiel uit.

    Let op: het kan tot 48 uur duren voordat je deze veranderingen ziet.

Kindermuziek Spotify

Je kunt ook een beheerd Spotify-account voor je kind aanmaken. Daarmee krijgt je kind eigen aanbevelingen, terwijl jij bepaalt welke muziek en functies toegankelijk zijn. In Nederland kan dit met een gratis account of met Premium-voordelen via Premium Family.

Bekijk ook
Spotify Parental Controls

Spotify introduceert beheerde accounts voor kinderen binnen Premium Family

Kinderen je Spotify laten gebruiken kan fijn zijn, maar er staat ook genoeg op wat je je kind liever niet laat horen. Je kunt ze nu hun eigen profiel geven en instellen wat ze wel en niet kunnen luisteren.

Andere muziek buiten je smaakprofiel houden

Ook slaapmuziek of een afspeellijst voor een feestje sluit niet altijd aan op je eigen muzieksmaak. Je kunt daarom afzonderlijke nummers en afspeellijsten uitsluiten van je smaakprofiel. Tik hiervoor op de drie puntjes bij een nummer en kies Nummer niet gebruiken voor je smaakprofiel. Bij een afspeellijst kies je de vergelijkbare optie voor de hele lijst. Zo verminder je de invloed van eerdere en toekomstige luisterbeurten op je aanbevelingen, terwijl je de muziek gewoon kunt blijven afspelen.

Spotify: Muziek en podcasts

Spotify: Muziek en podcasts

Versie 9.1.88

Download
Geschikt voor
iPhone, iPad, Watch
Vereist
iOS 16.1+
Grootte
298.84 MB
Uitgever
Spotify
Leeftijd
12+
Talen

Informatie

Laatst bijgewerkt
oktober 2026
Onderwerp
Categorie
Apps

Spotify

Spotify is 's werelds grootste muziekstreamingdienst. Met Spotify kun je gratis of tegen betaling muziek streamen vanaf je iPhone, iPad, Mac of ander device. De gratis versie heeft reclame en laat je niet on-demand elk nummer afspelen, terwijl je met de betaalde Spotify Premium onbeperkt muziek naar keuze kunt luisteren. Er zijn op maat gemaakte afspeellijsten, je kunt gebruikmaken van Spotify Connect of AirPlay en nog veel meer. Behalve muziek vind je op Spotify ook veel populaire podcasts, zowel Nederlandse als vanuit het buitenland.

Spotify design update voor Home en Zoeken tabblad in 2023
Alles over Spotify De beste Spotify tips Wat is Spotify Connect? Handige Spotify-apps 10 dingen die je ook met Spotify kan doen Spotify offline luisteren Data besparen met Spotify Spotify-data downloaden en bekijken Spotify op Apple Watch Spotify op de HomePod

Ook interessant

Spotify Premium afsluiten.

Zo kun je je Spotify (Premium) account opzeggen

Tips
Workout-video's Spotify

Spotify vanaf nu duurder in Nederland en België: alle nieuwe prijzen op een rij (mét bespaartip)

Nieuws 6 reacties
Spotify AI assistent

Spotify laat je nu chatten over muziek, podcasts en luisterboeken

Nieuws
Spotify icoontje discobal voor 20-jarig jubileum

Spotify-discobal is verleden tijd: oude icoontje is weer terug (en zo krijg je hem meteen op je iPhone)

Nieuws 7 reacties
Spotify Book Match

Zo schakel je met Spotify Paginamatch eenvoudig tussen fysieke boeken en luisterboeken

Tips
Spotify logo in blauw

Spotify heeft vier hele handige nieuwe functies voor het beheren van je muziek: dit is er nieuw

Nieuws

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar