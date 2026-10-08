Wil je dat Spotify Wrapped vooral om jouw muzieksmaak draait? Pas alvast deze instelling aan om kinderliedjes buiten je persoonlijke jaaroverzicht te houden.

Staan de favoriete kinderliedjes van je gezin steeds bovenaan je Spotify Wrapped? Als je regelmatig muziek voor je kinderen afspeelt, geeft je jaaroverzicht niet altijd je eigen muzieksmaak weer. Gelukkig kun je daar alvast iets aan doen. Met een schakelaar sluit je kinder- en familiemuziek uit van je smaakprofiel, ook als je die eerder dit jaar hebt beluisterd. In deze tip lees je hoe je dat op je iPhone regelt.

Wat betekent dit voor Spotify Wrapped?

Spotify gebruikt je luistergedrag voor persoonlijke aanbevelingen, zoals Discover Weekly, Daily Mix en natuurlijk het jaarlijks terugkerende Spotify Wrapped. Daarbij maakt de dienst niet vanzelf onderscheid tussen jouw favorieten en de liedjes die je voor je kinderen opzet.

Door kinder- en familiemuziek uit te sluiten van je smaakprofiel, voorkom je dat deze muziek je persoonlijke overzichten beïnvloedt. Dat werkt ook met terugwerkende kracht: eerder afgespeelde kinderliedjes tellen bijvoorbeeld niet mee bij het bepalen van je populairste nummer of artiest in Wrapped. Je kunt de muziek gewoon blijven afspelen.

Zo sluit je kindermuziek uit

De instelling is beschikbaar voor zowel gratis gebruikers als Premium-abonnees. Volg deze stappen op je iPhone: Open Spotify en tik linksboven op je foto. Tik vervolgens op Instellingen en privacy. Kies daarna Content en weergave. In dit menu zet je de schakelaar bij Muziek voor kinderen en het hele gezin gebruiken voor Smaakprofiel uit. Let op: het kan tot 48 uur duren voordat je deze veranderingen ziet.

Je kunt ook een beheerd Spotify-account voor je kind aanmaken. Daarmee krijgt je kind eigen aanbevelingen, terwijl jij bepaalt welke muziek en functies toegankelijk zijn. In Nederland kan dit met een gratis account of met Premium-voordelen via Premium Family.

Bekijk ook Spotify introduceert beheerde accounts voor kinderen binnen Premium Family Kinderen je Spotify laten gebruiken kan fijn zijn, maar er staat ook genoeg op wat je je kind liever niet laat horen. Je kunt ze nu hun eigen profiel geven en instellen wat ze wel en niet kunnen luisteren.

Andere muziek buiten je smaakprofiel houden

Ook slaapmuziek of een afspeellijst voor een feestje sluit niet altijd aan op je eigen muzieksmaak. Je kunt daarom afzonderlijke nummers en afspeellijsten uitsluiten van je smaakprofiel. Tik hiervoor op de drie puntjes bij een nummer en kies Nummer niet gebruiken voor je smaakprofiel. Bij een afspeellijst kies je de vergelijkbare optie voor de hele lijst. Zo verminder je de invloed van eerdere en toekomstige luisterbeurten op je aanbevelingen, terwijl je de muziek gewoon kunt blijven afspelen.