Terwijl Apple zich voorbereidt op een MacBook met touchscreen, krijgen bestaande modellen in macOS Golden Gate al een voorproefje in de vorm van touchscreen-achtige functies. Eén van die functies heet ‘pull to refresh’. Hiermee kun je, bijvoorbeeld in Safari, een pagina verversen door de pagina als het ware naar beneden te trekken. Dit is op smartphones een zeer bekende beweging en zit nu dus ook op de Mac. We leggen uit waarom je het misschien wel uit wil schakelen en vertellen ook hoe dat werkt.
Inhoudsopgave
Waarom wil je ‘pull to refresh’ uitschakelen in Safari?
Zoals hierboven uitgelegd, kun je met ‘pull to refresh’ scrollen om een pagina te verversen. Als je met je trackpad of muis in één keer helemaal naar boven scrolt, kan het dus zijn dat je de functie activeert. Afhankelijk van de website en wat je daarop doet, kan dat een probleem veroorzaken. Zo kan niet opgeslagen werk verloren gaan, of een spelletje kan worden gereset. Sommige websites vragen voor de zekerheid of je echt wil verversen, maar niet allemaal.
Bij ons op de redactie kan het bijvoorbeeld nuttig zijn om de ‘pull to refresh’-functie in Safari uit te zetten. Wij schrijven een deel van ons werk in een online programma en willen niet riskeren dat we per ongeluk iets te ‘hard’ scrollen.
Zo zet je ‘pull to refresh’ uit op de Mac
Heb je besloten dat je de functie wil uitschakelen? Dat is zo gebeurd. Je kunt het altijd weer inschakelen, dus geen man overboord als het toch niet bevalt. Voordat je begint, moet je Terminal volledige schijftoegang geven. Zo doe je dat:
- Open Systeeminstellingen.
- In het menu kies je Privacy & Beveiliging.
- Klik op Volledige schijftoegang.
- Zet de toegang aan bij Terminal.
Dan kunnen we nu ‘pull to refresh’ van Safari echt uitschakelen:
- Open Terminal.
Je vindt deze app bij Finder > Applicaties > Hulpprogramma’s.
- Kopieer de onderstaande tekst exact en plak deze in Terminal. Druk daarna op Enter.
defaults write com.apple.Safari DebugDisableRefreshControl 1
- Sluit Safari helemaal af en start de app opnieuw op.
Je hebt de functie nu uitgeschakeld. Dit kun je proberen door eens flink omhoog te scrollen. Wil je ‘pull to refresh’ toch weer inschakelen, volg dan dezelfde stappen als hierboven, maar vervang de
1 met een
0.
Benieuwd naar andere macOS Golden Gate functies? Bekijk ze in ons artikel!
Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief
Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!
- Het belangrijkste Apple-nieuws
- Gemaakt voor iedere Apple-fan
- Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
- Ieder moment opzegbaar
Artikelcorrectie, spelfout of -aanvulling doorgeven?
macOS Golden Gate
macOS Golden Gate, ook wel bekend als macOS Golden Gate 27 of simpelweg macOS 27, is de 2026-update voor de Mac. In deze update verbetert Apple het Liquid Glass-design en zijn er nieuwe Apple Intelligence-functies. De update brengt ook de totaal vernieuwde Siri AI naar de Mac, zelfs in de EU. Zet je je Mac op Engels, dan kun je daar Siri AI gebruiken. Verder verbetert Apple veel standaardapps en is er gelet op betere prestaties en stabiliteit. Lees ook ons overzicht van macOS Golden Gate.