Apple heeft op de iPhone een handige functie genaamd naamherkenning. Deze toegankelijkheidsfunctie stuurt je een melding als je naam geroepen wordt. Maar hij kan bij iedereen van pas komen.

Al heel wat jaar vind je op de iPhone een functie genaamd Geluidsherkenning. Deze functie is bedoeld voor doven en slechthorenden. Met geluidsherkenning krijg je bijvoorbeeld een melding als je iPhone het geluid van een deurbel, sirene of huilende baby herkent. Dit werkt zelfs in CarPlay, waardoor het op allerlei momenten van pas kan komen. Als variant daarvan is er ook de naamherkenning, dat vanaf iOS 27 ook in het Nederlands werkt.

Naamherkenning: zo werkt deze handige iPhone-functie

Zodra je naamherkenning ingeschakeld hebt, luistert je iPhone constant mee of iemand in de buurt jouw naam roept. De functie is bedoeld voor doven en slechthorenden, zodat zij op de hoogte zijn als ze door iemand aangesproken worden. Denk bijvoorbeeld als een bekende je roept op straat. Maar ook als je niet doof of slechthorend bent, kan de functie van pas komen. Bijvoorbeeld als je in een winkel in de rij staat en je naam geroepen wordt als je aan de beurt bent.

Bekijk ook Geluiden herkennen met de iPhone: Zo herken je sirenes en nog veel meer Op de iPhone, iPad en CarPlay vind je de functie Geluidsherkenning. Daarmee kun je sirenes, deurbellen, hondengeblaf en andere geluiden herkennen. De functie is bedoeld voor mensen die slechthorend zijn, maar komt ook op andere momenten van pas.

Naamherkenning maakt gebruik van je microfoon, dus zodra je de functie ingeschakeld hebt zie je bovenaan ook een oranje stipje die aangeeft dat je microfoon actief is. Je kunt de functie op ieder moment aan en uitzetten via het Bedieningspaneel, zodat je het alleen kunt gebruiken zodra je het nodig denkt te hebben.

Om de functie in Nederland te kunnen gebruiken, heb je iOS 27 of iPadOS 27 of nieuwer nodig.

Naamherkenning instellen op de iPhone

Zo stel je naamherkenning in op de iPhone: Ga naar Instellingen > Toegankelijkheid. Tik op Geluids- en naamherkenning. Kies voor Naamherkenning, gevolgd door Configureer naamherkenning. Lees de instructies en tik op Volgende. Typ nu je eigen naam en kies eventueel een taal. Standaard staat het al op Nederlands. In het volgende scherm kun je luisteren naar welke uitspraak van je naam je iPhone luistert. Klopt dit niet, tik dan op Neem je uitspraak op. Spreek nu je naam uit zoals mensen dat doorgaans uitspreken. Herhaal dit drie keer. Je kunt meerdere namen toevoegen, bijvoorbeeld als je naam op meerdere manieren wordt uitgesproken.

Eenmaal ingesteld heb je er verder geen omkijken naar. Je krijgt vanzelf een melding van de iPhone als jouw uitgesproken naam opgepikt wordt. Op die manier weet je dus wanneer iemand je roept, zelfs als je het zelf niet hoort.

Je kunt de naamherkenning snel in- en uitschakelen via het Bedieningspaneel. Je opgeslagen naam wordt niet verwijderd, maar je kunt zo wel het luisteren naar je naam aan en uit zetten. Zo doe je dat:

Open het Bedieningspaneel. Hou een lege plek ingedrukt en tik op Voeg een regelaar toe. Zoek naar Naamherkenning. Je vindt deze onder het kopje Horen – Toegankelijkheid. Voeg de knop toe.

In het vervolg kun je het aan en uitzetten door op de knop te tikken. Is hij wit, dan staat de functie aan.

Meer over iOS 27 en iPadOS 27

iOS 27 is de grote nieuwe iPhone-update van 2026, terwijl iPadOS 27 onderweg is naar de iPad. In iOS 27 en iPadOS 27 vind je nieuwe Apple Intelligence-functies, de nieuwe Siri AI (hoewel niet in de EU) en aanpassingen aan het Liquid Glass-design. Er komen nieuwe functies voor AirPods, CarPlay, de Foto’s- en Wallet-app en nog veel meer kleine verbeteringen. Apple focust ook flink op verbeterde prestaties, waardoor veel alledaagse taken sneller werken. Voor de iPad zijn er enkele optimalisaties, zoals het werken met een externe schijf. De geschikte toestellen van iOS 27 zijn de iPhone 11-serie en nieuwer. De release van iOS 27 en iPadOS 27 staat gepland voor september 2026.

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