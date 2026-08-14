Vanaf iOS 27 geeft Apple je meer controle over de Berichten-app. Je kunt voortaan de audio- of dicteerknop naast het tekstvak vervangen of volledig weghalen.

Raak je in de Berichten-app regelmatig per ongeluk de audio- of dicteerknop aan? Dat is binnenkort gelukkig verleden tijd (als je deze functie gebruikt, ten minste). We laten je hier zien hoe je de knop voor spraakopnames weghaalt.

Meer controle over de knop naast het tekstvak

Naast het tekstvak in de Berichten-app staat standaard een knop waarmee je snel een audiobericht opneemt of spraakdicteren start. Welke functie je ziet, hangt af van je instellingen. Voor veel gebruikers is dat handig, maar de knop zit ook precies op de plek waar je vaak tikt om een bericht te typen. Daardoor activeer je hem gemakkelijk per ongeluk. In iOS 27 pakt Apple dit aan. Je krijgt de mogelijkheid om zelf te kiezen welke knop je in het tekstvak ziet. Je hebt de keuze uit drie opties:

Neem audio op – toont de knop om direct een audiobericht op te nemen.

– toont de knop om direct een audiobericht op te nemen. Start dicteerfunctie – plaatst de knop voor spraakdicteren naast het tekstvak.

– plaatst de knop voor spraakdicteren naast het tekstvak. Geen – verwijdert de knop volledig, zodat je een rustiger invoerveld krijgt.

Links: Met optie neem audio op/start dicteren, rechts: Optie Geen ingeschakeld.

Zo verberg je de audio- of dicteerknop

Om de audio- of dicteerfunctie aan te passen, volg je de onderstaande stappen: Open de Instellingen-app op je iPhone. Ga naar Apps > Berichten. Scroll naar Toon in tekstveld en tik erop Selecteer Neem audio op, Start dicteren of Geen.

Het verbergen van de knop betekent niet dat je geen audioberichten of dicteerfunctie meer kunt gebruiken. Je kunt deze nog wel op andere manieren gebruiken. Zo kun je audioberichten maken door op het plusje naast het tekstvak te tikken en daar Audio te kiezen. Om te dicteren tik je op de microfoonknop op je toetsenbord.

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Meer over iOS 27 en iPadOS 27

iOS 27 is de grote nieuwe iPhone-update van 2026, terwijl iPadOS 27 onderweg is naar de iPad. In iOS 27 en iPadOS 27 vind je nieuwe Apple Intelligence-functies, de nieuwe Siri AI (hoewel niet in de EU) en aanpassingen aan het Liquid Glass-design. Er komen nieuwe functies voor AirPods, CarPlay, de Foto’s- en Wallet-app en nog veel meer kleine verbeteringen. Apple focust ook flink op verbeterde prestaties, waardoor veel alledaagse taken sneller werken. Voor de iPad zijn er enkele optimalisaties, zoals het werken met een externe schijf. De geschikte toestellen van iOS 27 zijn de iPhone 11-serie en nieuwer. De release van iOS 27 en iPadOS 27 staat gepland voor september 2026.

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