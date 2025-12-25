Een app cadeau geven op de iPhone of iPad? In deze tip lees je hoe dat werkt. Verras iemand met z'n favoriete nieuwe app of game!

Apps en games cadeau geven

Wil je iemand ‘zomaar’ verrassen, dan is een app cadeau geven altijd een goed idee. Vooral als het om populaire titels gaat zoals Minecraft (link) of Pixelmator (link). Misschien ken je iemand die al langere tijd een bepaalde app wil hebben, maar het te duur vindt. Hoe het werkt leggen we uit in deze tip.

App cadeau geven op iPhone en iPad

Een app klinkt misschien als erg bescheiden cadeautje, maar er zijn genoeg apps die geld kosten en die leuk zijn om te geven. Denk bijvoorbeeld aan apps waarmee je iemand een duwtje in de rug kunt geven: een app om weer te gaan sporten, om een dagboek bij te houden tijdens een reis, of een foto-app waarmee iemand meer uit de camera van de iPhone leert te halen.

Als je een app cadeau geeft hoef je geen Apple Account of accountgegevens uit te wisselen met de andere persoon. Het enige wat je nodig hebt is het e-mailadres van de ontvanger.

Het cadeau geven van een app gaat als volgt: Open de App Store-app op je iPhone of iPad en zoek de gewenste app die je cadeau wilt geven. Dit doe je het snelst via de zoekknop onderin het scherm. Open de pagina van de app. Tik op het deel-icoontje naast de prijs. Je ziet nu onderin het scherm de optie Geef app cadeau. Tik hierop. Je komt nu op een scherm waar je het e-mailadres van de ontvanger moet invullen. Je kan ook meerdere ontvangers tegelijk invoeren, maar hou er dan rekening mee dat het bedrag dan ook vaker in rekening gebracht wordt. Voeg eventueel een persoonlijke boodschap toe. Geef aan wanneer het cadeau bezorgd moet worden. Dit is mogelijk tussen nu en 90 dagen. Tenslotte kun je nog een thema kiezen. Je hebt de keuze uit vijf thema’s met een stijlvol Apple-logo. Bevestig je aankoop en de ontvanger zal op de aangegeven datum een mailtje krijgen, met de mogelijkheid om de app gratis te downloaden.

Wil je een muziekalbum of iTunes-nummer cadeau geven dan hebben we daarover een aparte tip.

App cadeau gekregen? Zo werkt het

Wat moet je doen als je zelf een app cadeau krijgt? Heel eenvoudig: je ontvangt een bericht of mailtje waarin staat om welke app het gaat. Je hoeft hier alleen maar op de klikken en vervolgens te zorgen dat je met het juiste Apple Account bent ingelogd.

Je kunt dan vervolgens de app downloaden via je eigen Apple Account. Deze aankoop blijft ook op jouw account geregistreerd, dus als je later een andere iPhone hebt kun je de app ook daarop weer downloaden. En uiteraard kun je ook de bijbehorende iPad-, Apple TV- en Apple Watch-apps downloaden als deze oorhanden zijn.

Het is helaas nog niet mogelijk om een app uit de Mac App Store cadeau te doen.

Muziek of film cadeau geven

Geef je liever een muziekalbum cadeau of wil je iemand iTunes-tegoed, een film of een audioboek geven? Dat lukt het beste via de betreffende apps op de desktop, zoals onze tip uitlegt. Je kunt echter ook via de iTunes-app op je iPhone of iPad een muziekalbum cadeau doen. Daarvoor zoek je het muziekalbum op en tik op je het deelicoon rechtsboven in het scherm. Je kunt nu via het deelmenu de optie Cadeau kiezen.

