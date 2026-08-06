Review Nothing CMF Buds 2-oordopjes: We hadden niet verwacht dat dit alternatief voor AirPods Pro zó goed zou zijn

Kun je honderden euro's besparen zonder veel in te leveren op kwaliteit? We testten de CMF Buds 2 naast de AirPods Pro 2 en de uitkomst verraste ons.

De markt voor draadloze oordopjes is groter dan ooit. Waar je voor goede noise cancelling en prima geluidskwaliteit een paar jaar geleden nog honderden euro’s kwijt was, zijn er inmiddels verrassend goede alternatieven verkrijgbaar voor minder dan €50,-. Een goed voorbeeld daarvan is de CMF by Nothing Buds 2. In deze review nemen we ze onder de loep.

Tekst, review en foto’s: Jane van Brakel. Het product is getest in juni en juli 2026 en de review beschrijft de situatie op dat moment. De oordoppen zijn voor deze test beschikbaar gesteld door de fabrikant.

Review CMF Buds 2 in het kort:

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de CMF Buds 2:

Draadloze in-ear oordopjes met adaptieve actieve ruisonderdrukking en transparantiemodus

Afmetingen: 33,4 x 20,6 x 22,8 mm

Oplaadcase: 55,3 x 55,3 x 23 mm

Ondersteuning voor ruimtelijke audio en aanpasbare equalizer

Batterijduur Muziek zonder ANC: tot 13,5 uur; tot 55 uur met bijladen Muziek met ANC: tot 7,5 uur; tot 32 uur met bijladen Spreektijd zonder ANC: tot 8,5 uur; tot 35 uur met bijladen Spreektijd met ANC: tot 7 uur; tot 30 uur met bijladen

Oplaadcase voorzien van usb-c, oplaadtijd van maximaal 4 uur

6 microfoons

IP55-gecertificeerde oordopjes (sproeidicht), IPX2-gecertificeerde case (drupdicht)

Aanraakbediening voor volgende/vorige nummer, gesprekken beantwoorden/weigeren en wisselen van audiomodus

Kleuren: groen, zwart en oranje

Adviesprijs: €49,99 (meestal goedkoper)

AirPods Pro 2 versus CMF Buds 2: de grote vergelijking

Maar hoe verhouden deze budgetvriendelijke oordopjes zich tot de AirPods Pro 2, die nog altijd tot een van de beste draadloze oordopjes voor Apple-gebruikers behoren? Wij zetten beide modellen naast elkaar en bekijken of de AirPods Pro 2 hun hogere prijs nog altijd weten te rechtvaardigen.

Bouwkwaliteit en draagcomfort

Op het eerste gezicht lijken de AirPods Pro 2 en de CMF Buds 2 behoorlijk op elkaar, met hun compacte in-ear ontwerp, siliconen eartips en steeltjes. Toch vallen de verschillen al snel op zodra je ze naast elkaar legt. De AirPods Pro 2 ogen en voelen direct het meest premium, met een strakke afwerking en een zeer compact oplaaddoosje dat moeiteloos in iedere broekzak verdwijnt. De case is bovendien voorzien van handige extra’s zoals een ingebouwde speaker, ondersteuning voor Zoek mijn en een bevestiging voor een draagkoord.

De CMF Buds 2 hebben juist een wat uitgesprokener en speelser design dat typisch is voor Nothing. Het doosje is iets groter en voelt door het gebruik van kunststof wat minder luxe aan, maar oogt tegelijkertijd modern en onderscheidend. Zeker gezien de prijs is de bouwkwaliteit overtuigend. Wat ons tijdens het gebruik vooral positief opviel, is het draagcomfort. De CMF Buds 2 zitten prettig in het oor en bleven tijdens onze tests, ook tijdens een stevige hardloopsessie in de sportschool, verrassend goed op hun plek zitten. De AirPods Pro 2 sluiten iets strakker en verfijnder aan in het oor, waardoor ze net wat stabieler aanvoelen bij langdurig gebruik, maar ook deze blijven probleemloos zitten tijdens sporten en andere intensieve bewegingen.

Dit is hoe ze presteren qua geluid

Op het gebied van geluidskwaliteit laten beide oordopjes duidelijk een ander karakter zien. De AirPods Pro 2 kiezen voor een gebalanceerde en verfijnde weergave, waarbij muziek helder klinkt met veel detail in stemmen en instrumenten. De bas is aanwezig, maar altijd gecontroleerd, en dankzij Adaptieve EQ wordt het geluid automatisch afgestemd op de pasvorm in je oren. Het resultaat is een consistente en volwassen luisterervaring die vooral uitblinkt in rust en detail.

De CMF Buds 2 gaan juist voor een wat energieker geluid, met nadruk op de lage tonen. Vooral bij pop, dance en hiphop komt dat goed tot zijn recht, waarbij nummers lekker vol en krachtig klinken. Via de Nothing X-app kun je het geluid bovendien verder finetunen met verschillende geluidsprofielen of een eigen equalizer-instelling. Daarmee kun je de balans nog beter afstemmen op je eigen voorkeur. Wel blijft het verschil met de AirPods Pro 2 hoorbaar in detail en ruimtelijkheid, maar gezien de prijs leveren de CMF Buds 2 een verrassend complete en flexibele luisterervaring.

Wat betreft de noise cancelling

De noise cancelling van de CMF Buds 2 heeft ons misschien nog wel het meest verrast. Tijdens dagelijks gebruik, bijvoorbeeld op kantoor of tijdens een lange sportsessie, merkten we al snel hoe goed de oordopjes omgevingsgeluiden weten weg te filteren. Een pratende collega, het gezoem van de airconditioning of het geluid van verkeer verdwijnen grotendeels naar de achtergrond. Daardoor konden we ongestoord naar muziek of een favoriete podcast luisteren, zonder het volume steeds verder op te schroeven.

De AirPods Pro 2 behoren nog altijd tot de absolute top als het gaat om actieve ruisonderdrukking. Apple weet omgevingsgeluiden razendsnel te analyseren en past de noise cancelling continu aan. Toch viel ons tijdens het testen op dat het verschil met de CMF Buds 2 in de praktijk verrassend klein is. Zeker als je bedenkt dat de CMF Buds 2 slechts een fractie kosten van Apple’s oordopjes, zijn deze prestaties bijzonder indrukwekkend.

Wat ons betreft is de noise cancelling dan ook één van de grootste pluspunten van de CMF Buds 2. Waar veel budgetoordopjes de term ANC vooral als marketing gebruiken, laat Nothing zien dat effectieve ruisonderdrukking niet per se duur hoeft te zijn. Het niveau dat de CMF Buds 2 neerzetten, verwachten we eerder bij oordopjes uit een veel hogere prijsklasse. Zoek je krachtige noise cancelling zonder een paar honderd euro uit te geven, dan behoren de CMF Buds 2 zonder twijfel tot de absolute top binnen dit prijssegment.

Aansluiting met Apple-ecosysteem maakt het grootste verschil

Gebruik je een iPhone, iPad of Mac, dan merk je direct het verschil in gebruiksgemak. De AirPods Pro 2 koppelen vrijwel automatisch: zodra je de case opent verschijnt er een pop-up op je iPhone en met één tik zijn ze verbonden. Daarna worden de oordopjes automatisch gesynchroniseerd via iCloud, waardoor je moeiteloos kunt schakelen tussen je iPhone, iPad en Mac zonder handmatig opnieuw te verbinden.

Daarnaast profiteer je van naadloze integratie met iOS en macOS, zoals Adaptieve Audio, Transparantiemodus, Gespreksdetectie, Persoonlijke Ruimtelijke Audio en Zoek mijn met nauwkeurige locatiebepaling. Ook de bediening is uitgebreid, met zowel knijpen als vegen op het steeltje.

De CMF Buds 2 werken daarentegen gewoon via Bluetooth en verbinden zonder problemen met een iPhone, maar missen de naadloze integratie van Apple. Via de Nothing-app kun je wel instellingen aanpassen, zoals de equalizer en firmware-updates. Bovendien ondersteunen de CMF Buds 2 dual device connection, waardoor je ze met twee apparaten tegelijk kunt verbinden en eenvoudiger kunt schakelen tussen bijvoorbeeld je laptop en telefoon. Toch blijft echt automatisch wisselen tussen Apple-apparaten, zoals bij AirPods, achterwege. Binnen een geheel Apple-ecosysteem blijven de AirPods Pro 2 daardoor nog altijd duidelijk in het voordeel.

De CMF Buds 2 rusten volledig op aanraakbediening en dat vinden we soms wat moeizamer dan het knijpen bij de AirPods Pro. Je moet twee of drie keer tikken om een nummer vooruit of terug te gaan, maar soms doet hij dan niet helemaal wat je wil. Het wisselen tussen de geluidsmodi door te tikken en je vinger op te houden gaat meestal wel goed.

Over de batterijduur

Op het gebied van batterijduur doen de CMF Buds 2 het duidelijk beter op papier. Met ingeschakelde noise cancelling halen ze tot zo’n 8 à 9 uur luistertijd op één lading, en in combinatie met de oplaadcase loopt dit op tot ruim 35 tot 40 uur in totaal. De AirPods Pro 2 komen met ongeveer 6 uur luistertijd met ANC aan en zo’n 30 uur inclusief case wat lager uit, al blijft dat in de praktijk ruim voldoende voor een werkdag of meerdere dagen gebruik. In beide gevallen geldt dat snel opladen aanwezig is, waardoor je met een korte oplaadbeurt alweer snel vooruit kunt. De oplaadcase van de CMF Buds 2 kun je helaas niet draadloos opladen, dus je moet altijd een usb-c-kabel gebruiken.

Het prijsverschil: Is drie keer zo duur ook drie keer zo goed?

Het prijsverschil tussen beide modellen is misschien wel de meest bepalende factor in deze vergelijking. De AirPods Pro 2 zitten met een prijs van ruim boven de €200,- stevig in het premiumsegment, terwijl de CMF Buds 2 inmiddels voor zo’n €50,- bij onder andere Bol en Amazon te vinden zijn.

Dat maakt het contrast groot: waar je bij Apple vooral betaalt voor de diepe ecosysteemintegratie, de zeer consistente noise cancelling en het totaalplaatje, geven de CMF Buds 2 ons vooral het gevoel dat je voor relatief weinig geld al heel veel in handen hebt. Voor die prijs is het moeilijk om niet onder de indruk te zijn van wat deze oordopjes te bieden hebben.

Score 8.8 Aanrader als draadloze budget oordopjes CMF Buds 2 by Nothing Vanaf € 39,- Voordelen Uitstekende actieve ruisonderdrukking voor deze prijs

Uitstekende actieve ruisonderdrukking voor deze prijs Goede geluidskwaliteit

Goede geluidskwaliteit Geluid via de Nothing-app te personaliseren

Geluid via de Nothing-app te personaliseren Goed draagcomfort

Goed draagcomfort Beschikbaar in meerdere kleuren Nadelen Typische AirPods-functies zoals gemakkelijk wisselen tussen Apple-apparaten ontbreken

Typische AirPods-functies zoals gemakkelijk wisselen tussen Apple-apparaten ontbreken Case en oordopjes voelen qua materiaal goedkoper aan dan de AirPods

Case en oordopjes voelen qua materiaal goedkoper aan dan de AirPods Geen draadloos opladen in de case

Geen draadloos opladen in de case Aanraakbediening soms wat moeizaam Bekijk bij Bol Bekijk bij Amazon

Conclusie CMF Buds 2 by Nothing review: een onverwacht sterke concurrent

De grootste verrassing tijdens onze test en vergelijking is zonder twijfel de kwaliteit van de CMF Buds 2. Ondanks hun veel lagere prijs weten ze op meerdere onderdelen goed mee te komen met Apple’s premium oordopjes. Vooral de actieve ruisonderdrukking en de algehele gebruikservaring liggen dichter bij de AirPods Pro 2 dan het prijsverschil doet vermoeden.

Dat maakt deze test en vergelijking uiteindelijk interessanter dan we vooraf hadden verwacht. Waar het voor ons eigenlijk altijd vanzelfsprekend was om bij vervanging van AirPods weer opnieuw voor AirPods te kiezen, voelt dat nu minder zeker. De CMF Buds 2 hebben ons simpelweg positief verrast, tot het punt dat we ze serieus meenemen in een volgende overweging. En dat zegt eigenlijk alles over hoe sterk deze oordopjes presteren in deze prijsklasse.