Om de zoveel maanden komen er nieuwe Apple-devices uit, met de nieuwste features die je echt moet hebben. Maar is dat eigenlijk wel nodig? Voor het milieu is het beter om je huidige devices langer te gebruiken en te laten repareren als er iets mis mee is.

❥ Dit artikel wordt je aangeboden door Fixers. Lees onze disclaimer.

Van alle smartphones die op de markt verschijnen, zijn iPhones relatief goed te repareren. De toestellen zijn gemaakt van hoogwaardige materialen zoals glas en aluminium en er zijn veel (originele) onderdelen voorhanden. Zelf repareren is voor veel mensen geen optie, maar gelukkig kun je terecht bij Fixers . Daar werken ervaren mensen, die weten hoe ze je iPhone weer in no-time in topconditie kunnen krijgen.

Omdat het Dag van de Aarde is, leggen we waarom het zo schadelijk is als je oude iPhone op de vuilnisbelt terecht komt en waarom het beter is om je iPhone te repareren.



Al die mooie techproducten zijn niet zo goed voor het milieu

Onze favoriete devices zoals smartphones, tablets en computers, bevatten componenten die gevaarlijk zijn. Zolang ze in je toestel zitten, merk je er niets van, maar als ze op de afvalberg terecht komen levert het problemen op. Zware metalen en giftige stoffen zoals lood, tin, cadmium en beryllium mogen niet zomaar ergens terechtkomen. Ze vervuilen de lucht bij verbranding of en zijn schadelijk voor het oppervlaktewater als ze niet goed gerecycled worden. Er zitten bovendien heel wat kostbare materialen in een smartphone die niet zomaar verspild mogen worden, zoals goud, koper, zilver en palladium. Gooi je je oude toestel weg, dan verdwijnen ze op de afvalberg. Recycling is de oplossing en Apple doet dan ook veel om materialen zo veel mogelijk te hergebruiken.

Repareren is de groenste optie

Toch is er een beter idee: doe wat langer met je toestel. Bij smartphones wisselen mensen vrij snel van toestel. Elk jaar lonkt er weer een nieuw model, met net weer andere functies heeft die je écht moet hebben. Gelukkig worden gebruikte toestellen vaak doorgegeven aan huisgenoten of worden ze doorverkocht als tweedehands iPhone.

Er kunnen door intensief gebruik dan wel eens gebreken aan zitten, zoals een versleten iPhone batterij of een kapotte camera. Dat is geen reden om het toestel dan maar weg te doen. Veel onderdelen zijn gewoon te repareren, bijvoorbeeld bij Fixers – een erkende Apple Authorised Service Provider.

Kortom, zorg beter voor je device! Hou je toestel schoon en stop het in een beschermende iPhone hoes, zodat je minder snel last hebt van krassen en kapotte onderdelen. Je kunt dan langer met je toestel doen, wat uiteindelijk beter is voor je portemonnee.

Denk na over wat je kunt laten vervangen of repareren. Een heel zinvolle investering is bijvoorbeeld het vervangen van de iPhone batterij. Batterijduur is een van de grootste klachten bij oudere iPhones en dat is begrijpelijk. Het is frustrerend als je toestel al na een paar uur leeg is. Toch is er gemakkelijk iets aan te doen: laat er een nieuwe batterij in zetten en hij kan weer een paar jaar mee.

Fixers geeft je iPhone een nieuw leven!

De mensen van Fixers weten hoe ze je iPhone weer zodanig kunnen opknappen dat je er weer met plezier gebruik van maakt. Is er iets aan je toestel dat je niet bevalt, van een gebroken scherm tot een kapot knopje: laat ‘m eens nakijken. Grote kans dat Fixers als Authorised Service Provider je kan helpen om je geliefde iPhone weer als nieuw te laten aanvoelen. Kom eens langs!